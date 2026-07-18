Selon Sky Sports, Newcastle aurait essuyé un refus pour l’instant dans ses efforts pour recruter Lucas Bergvall, de Tottenham Hotspur.
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Après le coup de théâtre concernant Johan Manzambi, Newcastle United pourrait essuyer un nouveau revers sur le marché des transferts
Selon ces informations, une offre de 54 millions d'euros aurait été jugée trop faible par les Spurs et rejetée. La recherche par les Magpies d'un remplaçant pour Sandro Tonali, qui a rejoint Tottenham pour 108 millions d'euros, se poursuit donc.
Longtemps en pole position pour recruter Manzambi, les Magpies ont finalement été devancés par Aston Villa, qui a officialisé l’arrivée du milieu de terrain vendredi. Estimé à environ 70 millions d’euros, le transfert a fait de Manzambi le départ le plus onéreux de l’histoire du SC Fribourg.
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Bergvall dans le viseur : Tottenham maintient ses exigences élevées
Selon cet article, Bergvall lui-même serait disposé à quitter Tottenham après deux ans. Nottingham Forest aurait manifesté son intérêt pour le Suédois. Le club entraîné par Oliver Glasner cherche un successeur à Elliot Anderson, transféré à Manchester City. Tottenham aurait déjà rejeté une offre de 44,7 millions d’euros et ne lâcherait son jeune milieu qu’en cas d’indemnité à la hauteur de ses attentes.
Sous contrat à Londres jusqu’en 2031, le milieu de terrain a disputé quatre matches lors de la Coupe du monde nord-américaine, délivrant une passe décisive avant l’élimination de la Suède en seizièmes de finale contre la France.
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