Après le coup de théâtre concernant Johan Manzambi, Newcastle United pourrait essuyer un nouveau revers sur le marché des transferts

Selon ces informations, une offre de 54 millions d'euros aurait été jugée trop faible par les Spurs et rejetée. La recherche par les Magpies d'un remplaçant pour Sandro Tonali, qui a rejoint Tottenham pour 108 millions d'euros, se poursuit donc.

Longtemps en pole position pour recruter Manzambi, les Magpies ont finalement été devancés par Aston Villa, qui a officialisé l’arrivée du milieu de terrain vendredi. Estimé à environ 70 millions d’euros, le transfert a fait de Manzambi le départ le plus onéreux de l’histoire du SC Fribourg.