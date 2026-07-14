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Après le cauchemar face à Al-Ahly, une malédiction égyptienne plane sur les rêves de Trezeguet en Arabie saoudite

FEATURES
Trezeguet
Al Ahly SC
Al Riyadh
Saudi Pro League
Égypte
Arabie saoudite

L'« aile volante » va-t-elle faire ses preuves à Riyad ?

Mahmoud Hassan « Trezeguet » s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant, la saison prochaine, le championnat saoudien, après une saison éprouvante avec Al-Ahly.

Ce mardi, le club du Caire a officialisé le départ de l’international égyptien après une unique saison sous les couleurs de la « Forteresse rouge ». Selon les dernières informations, Trezeguet devrait s’engager en faveur du club de Riyad pour l’exercice à venir.

  • Le cauchemar de l'Al-Ahly

    À la même époque l'année dernière, les supporters de l'Al-Ahly espéraient vivre une saison historique, tant sur le plan national qu'africain, après l'élimination décevante dès la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs.

    Ces espoirs s’appuyaient sur plusieurs recrues estivales de renom, parmi lesquelles Trezeguet, arrivé en provenance de Trabzonspor, ainsi que Ahmed Sayed « Zizo » et Mohamed Ali Ben Ramadan.

    Mais ces espoirs se sont transformés en cauchemar en fin de saison : le club a laissé filer le titre de champion d’Égypte au profit de son rival historique, le Zamalek, et a même terminé à la troisième place, manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions d’Afrique.

    Le club a également été éliminé de la Ligue des champions de la CAF en quarts de finale, battu à l’aller comme au retour par l’Espérance tunisienne, puis sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Égypte par Wey, formation de deuxième division.

    Meilleur buteur du club la saison passée avec 18 réalisations en 32 rencontres, Trezeguet a malgré tout concentré l’essentiel des critiques en raison de son salaire élevé. Avec Zizo, il a été pointé du doigt pour certains dysfonctionnements dans le vestiaire.

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  • Un pas en arrière

    Selon la presse, Trezeguet a lui-même insisté pour quitter l’Al-Ahly, épuisé par la pression, et s’apprête à entamer la neuvième étape de sa carrière professionnelle à 31 ans.

    Après avoir intégré l’équipe première de l’Al-Ahly en 2012, Trezeguet a effectué deux passages en Belgique avec les clubs d’Anderlecht et de Mouscron, tout en évoluant pour Kasımpaşa, Başakşehir et Trabzonspor en Turquie, sans oublier son passage le plus marquant à Aston Villa.

    Al-Riyad devient son deuxième club du Golfe, après une parenthèse au Qatar avec Al-Rayyan lors de la saison 2024-2025, juste avant son arrivée à Al-Ahly.

    Cependant, Riyad n’est pas Al-Rayyan : le club qatari figurait parmi les prétendants au titre, tandis que l’équipe saoudienne lutte pour éviter la relégation.

    Le club de la capitale a assuré son maintien la saison dernière en Ligue Roshen, après avoir terminé à la quinzième place avec 30 points, à un seul point de Damac, premier relégué de la compétition.

    Le passage d’un club habitué aux titres nationaux et continentaux à une formation qui lutte chaque saison pour sa survie en D1 constituera sans doute l’un des principaux défis de sa carrière.

  • L’histoire de l’Égypte en Arabie saoudite

    Trezeguet rejoint ainsi une longue liste de stars égyptiennes ayant déjà brillé en Arabie saoudite.

    Parmi les noms les plus marquants, on peut citer le défenseur Ashraf Qasim et l’attaquant Ahmed Ali, qui ont évolué au Hilal, ainsi qu’Islam El-Shatar, Emad Moteab, Mahmoud Abdel-Moneim « Kahraba », Hosni Abd-Rabou, Tarek Hamed et Ahmed Hegazi, qui ont porté les couleurs d’Al-Ittihad.

    L’Al-Ahly a également accueilli plusieurs joueurs égyptiens au fil de son histoire, tels que Mohamed Barakat, Reda Sika, Walid Soliman, Mohamed Abdel-Shafi et Abdullah Al-Saïd, tandis qu’Emad Al-Nahhas, Hossam Ghaly et Hosni Abdel-Rabou ont porté les couleurs d’Al-Nassr.

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  • Des essais peu concluants

    Depuis l’aube d’une nouvelle ère, marquée par l’arrivée de stars internationales en Arabie saoudite à partir de 2023, le constat est sans appel : les joueurs égyptiens peinent à briller.

    À l’époque, seuls quelques noms égyptiens avaient émergé en Saudi Pro League, notamment Ahmed Hegazi et Tarek Hamed, déjà sous les couleurs d’Al-Ittihad ; toutefois, Hamed a quitté le club estival 2023 pour rejoindre Damak.

    L’été suivant, Hegazi a à son tour rejoint Niom, alors en première division de la Ligue Yello, après un exercice décevant avec les « Tigres ». Il a contribué à la promotion de son nouveau club en Ligue Roshen, avant de le quitter en fin de saison.

    Al-Khaleej avait aussi recruté l’attaquant Mohamed Sherif à l’été 2023, mais il n’a pas brillé lors des deux saisons suivantes et a fait son retour à Al-Ahly lors du dernier mercato estival.

    L’été dernier, Al-Ittifaq a recruté l’attaquant égyptien Ahmed Hassan « Koka », mais les blessures l’ont tenu éloigné des terrains, et son passage s’est achevé sans impact notable.

    Les derniers mouvements datent du mercato d’hiver : Nabil Emad « Dunga », arrivé de Zamalek, a signé à Al-Najma sans pouvoir éviter la relégation du club en D1.

    Trezeguet espère briser cette « malédiction » la saison prochaine, où il pourrait bien être le seul Égyptien de la Roshen League, après la relégation de Dunga avec Al-Najma, le départ de Koka d’Al-Ittihad et le retour imminent de Hegazi en championnat égyptien.