Depuis l’aube d’une nouvelle ère, marquée par l’arrivée de stars internationales en Arabie saoudite à partir de 2023, le constat est sans appel : les joueurs égyptiens peinent à briller.
À l’époque, seuls quelques noms égyptiens avaient émergé en Saudi Pro League, notamment Ahmed Hegazi et Tarek Hamed, déjà sous les couleurs d’Al-Ittihad ; toutefois, Hamed a quitté le club estival 2023 pour rejoindre Damak.
L’été suivant, Hegazi a à son tour rejoint Niom, alors en première division de la Ligue Yello, après un exercice décevant avec les « Tigres ». Il a contribué à la promotion de son nouveau club en Ligue Roshen, avant de le quitter en fin de saison.
Al-Khaleej avait aussi recruté l’attaquant Mohamed Sherif à l’été 2023, mais il n’a pas brillé lors des deux saisons suivantes et a fait son retour à Al-Ahly lors du dernier mercato estival.
L’été dernier, Al-Ittifaq a recruté l’attaquant égyptien Ahmed Hassan « Koka », mais les blessures l’ont tenu éloigné des terrains, et son passage s’est achevé sans impact notable.
Les derniers mouvements datent du mercato d’hiver : Nabil Emad « Dunga », arrivé de Zamalek, a signé à Al-Najma sans pouvoir éviter la relégation du club en D1.
Trezeguet espère briser cette « malédiction » la saison prochaine, où il pourrait bien être le seul Égyptien de la Roshen League, après la relégation de Dunga avec Al-Najma, le départ de Koka d’Al-Ittihad et le retour imminent de Hegazi en championnat égyptien.