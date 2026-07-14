Après le cauchemar face à Al-Ahly, une malédiction égyptienne plane sur les rêves de Trezeguet en Arabie saoudite

À la même époque l'année dernière, les supporters de l'Al-Ahly espéraient vivre une saison historique, tant sur le plan national qu'africain, après l'élimination décevante dès la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs.

Ces espoirs s’appuyaient sur plusieurs recrues estivales de renom, parmi lesquelles Trezeguet, arrivé en provenance de Trabzonspor, ainsi que Ahmed Sayed « Zizo » et Mohamed Ali Ben Ramadan.

Mais ces espoirs se sont transformés en cauchemar en fin de saison : le club a laissé filer le titre de champion d’Égypte au profit de son rival historique, le Zamalek, et a même terminé à la troisième place, manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions d’Afrique.

Le club a également été éliminé de la Ligue des champions de la CAF en quarts de finale, battu à l’aller comme au retour par l’Espérance tunisienne, puis sorti dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Égypte par Wey, formation de deuxième division.

Meilleur buteur du club la saison passée avec 18 réalisations en 32 rencontres, Trezeguet a malgré tout concentré l’essentiel des critiques en raison de son salaire élevé. Avec Zizo, il a été pointé du doigt pour certains dysfonctionnements dans le vestiaire.