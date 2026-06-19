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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après le 6-0… La raison surprenante qui a poussé Lopetegui à réprimander l’entraîneur du Canada

Canada vs Qatar
Canada
Qatar
Coupe du monde
J. Lopetegui
J. Marsch
Canada
Qatar

La rencontre entre le Canada et le Qatar, lors de la Coupe du monde 2026, a été émaillée d’un vif affrontement entre les entraîneurs Julien Lopetegui et Jesse Marsh.

Le match s’est soldé par une victoire écrasante du Canada sur le score de 6-0, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

À la fin de la rencontre, un incident tendu a opposé Lopetegui à Marsh : l’entraîneur espagnol a adressé des propos acerbes à son homologue, qui a répliqué par des gestes avant de quitter le terrain, furieux.

Après la rencontre, Marsh a coupé court : « Je ne perdrai pas une seconde à en parler », tandis que Lopetegui répondait : « C’est entre lui et moi. »

Selon GiveMeSport, Lopetegui aurait tancé March parce que le Canada, déjà largement en tête, a continué d’attaquer jusqu’à la 90^e+9^e minute, faisant même entrer le gardien Maxime Crépot dans le camp qatari pour tenter un septième but, alors que le Qatar ne jouait plus qu’à neuf.

L’Espagnol a jugé ce comportement antisportif, alors que son équipe menait largement.

La tension a également gagné les joueurs, qui se sont légèrement accrochés en marge de cet incident.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'objection de Lopetegui n'était pas fondée.

    Selon le journal Sport, Lopetegui a manifesté son agacement après que le Canada a continué d’attaquer malgré son avance de 6-0 et la supériorité numérique consécutive aux deux expulsions côté qatari.

    Selon des informations en provenance du Canada, l’entraîneur du Qatar a estimé que la sélection canadienne adoptait un comportement antisportif en continuant de chercher à marquer alors qu’elle menait 6-0 et que son adversaire n’était plus que neuf sur le terrain.

    Toutefois, selon plusieurs observateurs, la protestation de Lopetegui n’était pas justifiée, car le Canada n’était pas encore mathématiquement qualifié.

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