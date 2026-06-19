Après le 6-0… La raison surprenante qui a poussé Lopetegui à réprimander l’entraîneur du Canada

La rencontre entre le Canada et le Qatar, lors de la Coupe du monde 2026, a été émaillée d’un vif affrontement entre les entraîneurs Julien Lopetegui et Jesse Marsh.

Le match s’est soldé par une victoire écrasante du Canada sur le score de 6-0, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

À la fin de la rencontre, un incident tendu a opposé Lopetegui à Marsh : l’entraîneur espagnol a adressé des propos acerbes à son homologue, qui a répliqué par des gestes avant de quitter le terrain, furieux.

Après la rencontre, Marsh a coupé court : « Je ne perdrai pas une seconde à en parler », tandis que Lopetegui répondait : « C’est entre lui et moi. »

Selon GiveMeSport, Lopetegui aurait tancé March parce que le Canada, déjà largement en tête, a continué d’attaquer jusqu’à la 90^e+9^e minute, faisant même entrer le gardien Maxime Crépot dans le camp qatari pour tenter un septième but, alors que le Qatar ne jouait plus qu’à neuf.

L’Espagnol a jugé ce comportement antisportif, alors que son équipe menait largement.

La tension a également gagné les joueurs, qui se sont légèrement accrochés en marge de cet incident.