Mourinho a balayé la polémique après la victoire 4-1 de Madrid face à Séville dimanche. L’entraîneur a rejeté les accusations selon lesquelles Guler aurait dû être expulsé pour un coup de coude en première période.

L’incident s’est produit alors que le score était encore de 0-0. Guler est entré en contact avec Gerard Fernandez, joueur de Séville, provoquant les protestations véhémentes du banc adverse, qui réclamait un carton rouge direct.

L’arbitre a toutefois laissé le jeu se poursuivre sans intervenir. Madrid a profité de ce répit pour s’imposer confortablement grâce à des buts de Guler, Kylian Mbappe et Yan Diomande.