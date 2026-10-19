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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Après la victoire du Real Madrid contre Séville, Jose Mourinho rejette les affirmations selon lesquelles Arda Guler aurait dû recevoir un carton rouge

A. Guler
Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid vs FC Séville
FC Séville
LaLiga

Jose Mourinho a rejeté les accusations selon lesquelles Arda Guler aurait dû être expulsé lors de la large victoire du Real Madrid face à Séville. L’entraîneur portugais a assuré n’avoir vu aucune image du coup de coude présumé sur Gerard Fernandez et a accusé son homologue de chercher à détourner l’attention du résultat final.

  • Le Real Madrid écrase Séville

    Mourinho a balayé la polémique après la victoire 4-1 de Madrid face à Séville dimanche. L’entraîneur a rejeté les accusations selon lesquelles Guler aurait dû être expulsé pour un coup de coude en première période.

    L’incident s’est produit alors que le score était encore de 0-0. Guler est entré en contact avec Gerard Fernandez, joueur de Séville, provoquant les protestations véhémentes du banc adverse, qui réclamait un carton rouge direct.

    L’arbitre a toutefois laissé le jeu se poursuivre sans intervenir. Madrid a profité de ce répit pour s’imposer confortablement grâce à des buts de Guler, Kylian Mbappe et Yan Diomande.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Mourinho exige des preuves vidéo

    Après le coup de sifflet final, Mourinho s’est dit perplexe face à la polémique persistante autour de son jeune espoir turc. L’entraîneur expérimenté a laissé entendre que l’adversaire cherchait simplement à détourner l’attention d’une lourde défaite.

    « Personne n’a pu me montrer ce qui, selon eux, s’est passé », a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match. « Il n’y a aucune image. J’ai demandé les images de la télévision et celles de mon staff, qui dispose d’une caméra tactique, mais je n’ai vu aucune image de ce dont on parle, de ce qui a contrarié Luis [Garcia Plaza]. »

    « Honnêtement, si un jour quelque chose se produit en notre faveur, je n’aurai aucun problème à le dire. Mais je pense que l’inverse se produira bien plus souvent, c’est la tendance. Je n’ai rien vu. D’ici samedi, si quelqu’un me transmet une image claire et objective de quelque chose que je n’ai pas vu, et dont mon joueur dit que cela ne s’est pas produit, je serai là [pour en parler]. Mais d’ici là, rien. »

  • Garcia Plaza repart furieux

    L’entraîneur de Séville, Plaza, a livré une analyse tout autre de l’altercation survenue en première période. Selon lui, son équipe a été privée d’un avantage crucial qui aurait pu changer le cours du match.

    « Aujourd’hui, nous aurions dû jouer en supériorité numérique dès la 25e minute, à 11 contre 10, a déclaré Plaza. Je ne veux pas parler du match après ça. C’est incroyable. Je l’ai vu. À la mi-temps, Peque disait : “Il m’a frappé.” C’est un carton rouge. Peut-être que nous n’aurions pas gagné, mais nous aurions dû jouer à 11 contre 10 pendant 65 minutes. Voilà le résumé du match. »

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    L’attention se tourne vers le Clasico

    Malgré la polémique persistante, Madrid a décroché trois points essentiels pour préserver ses chances de titre. Cette victoire 4-1 permet aux hommes de Mourinho de maintenir la pression en tête du classement.

    Madrid reste à six points du leader, Barcelone. De quoi préparer un duel majeur lors de son prochain match de championnat : le Clasico face à Barcelone, ce week-end. Mais l’équipe de Mourinho recevra d’abord le RB Leipzig en Ligue des champions, mercredi.

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