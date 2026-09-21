À l’issue du match remporté contre Lecce, le patron de l’AC Milan Gerry Cardinale a tenu à livrer une déclaration de soutien à Amorim et à l’équipe : « Ce sont parmi les 90 meilleures minutes de football que nous ayons vues. Je veux féliciter Ruben et nos joueurs pour avoir continué à se battre lors de ces premiers matches avant la trêve internationale. Il ne doit échapper à personne qu’un nouvel entraîneur, avec un nouveau style de jeu et de nouveaux joueurs, aura besoin de temps pour trouver la bonne cohésion. Et je remercie nos supporters de nous avoir soutenus durant cette phase de transition, alors que nous cherchons à remettre les choses en ordre et à ramener l’AC Milan à sa tradition de la victoire ».





Justement, le temps n’est pas un allié pour le technicien portugais, car au retour de la trêve, l’AC Milan devra faire face à un calendrier particulièrement chargé avec pas moins de sept matches pour le seul mois d’octobre.