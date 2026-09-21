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Après la trêve, l’AC Milan attaquera un mois d’octobre de feu : Sassuolo, Salzbourg, l’Atalanta, Bournemouth, l’Udinese, Bologne, l’Inter

Milan AC

Le niveau de difficulté augmente pour l’AC Milan d’Amorim : au retour de la trêve, un calendrier chargé avec 4 déplacements sur 7 matches

À l’issue du match remporté contre Lecce, le patron de l’AC Milan Gerry Cardinale a tenu à livrer une déclaration de soutien à Amorim et à l’équipe : « Ce sont parmi les 90 meilleures minutes de football que nous ayons vues. Je veux féliciter Ruben et nos joueurs pour avoir continué à se battre lors de ces premiers matches avant la trêve internationale. Il ne doit échapper à personne qu’un nouvel entraîneur, avec un nouveau style de jeu et de nouveaux joueurs, aura besoin de temps pour trouver la bonne cohésion. Et je remercie nos supporters de nous avoir soutenus durant cette phase de transition, alors que nous cherchons à remettre les choses en ordre et à ramener l’AC Milan à sa tradition de la victoire ».


Justement, le temps n’est pas un allié pour le technicien portugais, car au retour de la trêve, l’AC Milan devra faire face à un calendrier particulièrement chargé avec pas moins de sept matches pour le seul mois d’octobre.

  • LES ENGAGEMENTS

     Après la trêve, l’AC Milan affrontera un mois d’octobre de feu : cela commencera le 11 avec le déplacement au Mapei, sur la pelouse de Sassuolo, un adversaire historiquement coriace pour l’AC Milan. Quatre jours plus tard, il y aura un match à ne pas manquer en Europe sur le terrain de Salzbourg, tandis que trois jours après, l’Atalanta de mister Sarri se présentera à San Siro.


    Le 22 octobre, nouvelle mission européenne loin de San Siro sur le terrain de Bornemouth, tandis que le 25, l’AC Milan sera en scène dans le redoutable déplacement au Blue Energy Stadium contre l’Udinese. Le tour en semaine du 28 octobre à San Siro contre Bologne avant le grand rendez-vous du 31 octobre dans le derby contre l’Inter de Chivu.

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