Selon les révélations du même journal, la commission travaille à l'étude des dossiers de recrutement des clubs de la Roshn Saudi League concernant les joueurs étrangers, après le transfert de ces dossiers par lesdits clubs au programme.

Les responsables de la commission de recrutement font appel à des recruteurs spécialisés afin d'estimer la valeur réelle du joueur sur le marché, avant d'examiner eux-mêmes ces rapports pour émettre la recommandation finale de manière collective, sans que la décision ne repose sur un avis individuel.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », l'évaluation s'effectue en analysant le niveau technique du joueur au cours des cinq dernières années, avec un examen du nombre de minutes disputées, des buts marqués, des contributions offensives, de la précision des passes, ainsi que des indicateurs défensifs et offensifs.

Les autres critères de performance sur le terrain sont également passés en revue, de même que la comparaison du joueur avec ses coéquipiers au sein de la même équipe, ainsi qu'avec les joueurs occupant le même poste dans le championnat où il évolue.

L'étude ne se limite pas à l'aspect technique, mais s'étend à l'aspect marché, puisque l'on examine les offres reçues par le joueur par le passé, ou celles qu'il reçoit actuellement.

La valeur du joueur est aussi comparée à celle de ses homologues dans le championnat saoudien, ainsi qu'à celle des joueurs similaires dans le championnat où il joue, afin de parvenir à une évaluation reflétant sa valeur technique et marchande de manière équilibrée.

Au final, l'équipe responsable soumet une recommandation finale fondée sur l'ensemble de ces données, pour servir de base à l'évaluation finale, afin d'aboutir à des estimations justes reposant sur les données et l'analyse, loin des impressions ou des appréciations personnelles.