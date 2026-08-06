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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après la révolution des clubs : comment fonctionne la commission de recrutement en Saudi Pro League ?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Arabie saoudite

La commission a suscité une grande controverse

Des rapports de presse ont révélé le mécanisme selon lequel fonctionne la commission de recrutement, relevant de la Ligue saoudienne de football, après la vague de colère qui s'est emparée de certains clubs, en raison de certaines décisions qu'elle a prises récemment.

Certains clubs ont récemment exprimé leur colère à l'encontre de la commission, en raison de la faible évaluation des prix des joueurs étrangers que ces clubs souhaitent recruter, ce qui les empêche de finaliser ces transferts.

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  • Qu'est-ce que la commission de recrutement ?

    La commission de recrutement a commencé à travailler dans la Saudi Pro League depuis l'été 2023, afin d'attirer les stars du football mondial vers la compétition, avant que ses fonctions n'évoluent récemment pour évaluer la valeur des nouveaux transferts.

    Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », cette commission est composée de 5 personnes, présidée par l'Espagnol Jesús Arroyo, conseiller du directeur exécutif de la Ligue saoudienne de football professionnel.

    Outre Arroyo, la commission comprend également le Marocain Zakaria Merdi, directeur des opérations de la Ligue saoudienne, l'Espagnol Vicente Fernández Bujante, le Britannique d'origine indienne Sanjay Arulchelvam et le Français Romain Piérosky.

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  • Comment fonctionne le comité de recrutement ?

    Selon les révélations du même journal, la commission travaille à l'étude des dossiers de recrutement des clubs de la Roshn Saudi League concernant les joueurs étrangers, après le transfert de ces dossiers par lesdits clubs au programme.

    Les responsables de la commission de recrutement font appel à des recruteurs spécialisés afin d'estimer la valeur réelle du joueur sur le marché, avant d'examiner eux-mêmes ces rapports pour émettre la recommandation finale de manière collective, sans que la décision ne repose sur un avis individuel.

    Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », l'évaluation s'effectue en analysant le niveau technique du joueur au cours des cinq dernières années, avec un examen du nombre de minutes disputées, des buts marqués, des contributions offensives, de la précision des passes, ainsi que des indicateurs défensifs et offensifs.

    Les autres critères de performance sur le terrain sont également passés en revue, de même que la comparaison du joueur avec ses coéquipiers au sein de la même équipe, ainsi qu'avec les joueurs occupant le même poste dans le championnat où il évolue.

    L'étude ne se limite pas à l'aspect technique, mais s'étend à l'aspect marché, puisque l'on examine les offres reçues par le joueur par le passé, ou celles qu'il reçoit actuellement.

    La valeur du joueur est aussi comparée à celle de ses homologues dans le championnat saoudien, ainsi qu'à celle des joueurs similaires dans le championnat où il joue, afin de parvenir à une évaluation reflétant sa valeur technique et marchande de manière équilibrée.

    Au final, l'équipe responsable soumet une recommandation finale fondée sur l'ensemble de ces données, pour servir de base à l'évaluation finale, afin d'aboutir à des estimations justes reposant sur les données et l'analyse, loin des impressions ou des appréciations personnelles.

  • Pourquoi les clubs sont-ils en colère contre le comité de recrutement ?

    Le plus étonnant, c'est que le comité a confirmé que ce mécanisme n'est pas nouveau dans le championnat saoudien, puisqu'il est appliqué depuis trois ans.

    Ce qui diffère cette fois, c'est que la Ligue saoudienne de football a renforcé son application et en a récemment élargi le champ d'utilisation, après que certaines périodes de transferts ont connu une flambée des prix pour plusieurs transactions.

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  • La commission de recrutement empêche-t-elle les clubs de conclure des transferts ?

    Concernant la question la plus importante, celle liée à l'intervention de la commission dans les décisions techniques des clubs et à la privation de certaines transactions solides, la réponse a été claire.

    « Al-Sharq Al-Awsat » a précisé que l'objectif de ce mécanisme n'est pas d'entraver les recrutements des clubs ni d'intervenir dans leurs décisions techniques, mais de fournir une référence professionnelle contribuant à réguler le marché et à atteindre une plus grande efficacité dans les dépenses.

    La ligue a insisté sur le maintien de la liberté du club de conclure la transaction, dès lors qu'il estime qu'elle sert ses objectifs, en contrepartie de la prise en charge de la différence financière si son offre dépasse la valeur estimée par la commission de recrutement.

  • La commission est-elle responsable de la crise d'Al-Nassr ?

    À l'inverse, le journal saoudien « Al-Riyadiah » a disculpé la commission de recrutement de la crise actuelle que traverse le club d'Al-Nassr, laquelle l'empêche de conclure le moindre transfert jusqu'à présent, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées.

    Le journal a précisé que les responsabilités des dirigeants de cette commission n'incluent pas les missions de contrôle financier des clubs, ni la délivrance des certificats de compétence et de conformité financière, ces dossiers étant pris en charge par d'autres instances et administrations.

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