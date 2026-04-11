Malgré sa confortable victoire face à la Renaissance Berkane, l’entraîneur portugais de l’AS FAR, Alexandre Santos, a refusé de considérer ce résultat comme une étape décisive vers la finale de la Ligue des champions africaine, rappelant que la qualification demeurait incertaine jusqu’au match retour.

L’Armée royale s’est pourtant imposée 2-0 samedi soir lors de la demi-finale aller de la compétition continentale.

Le technicien portugais a expliqué que la rencontre, disputée au stade de Rabat, illustrait le haut niveau de compétitivité du football marocain sur la scène africaine, et il a salué l’ambiance créée par le public, qui a donné à la rencontre un caractère particulier.

Il a par ailleurs salué la performance de son groupe, estimant avoir pris un avantage précieux face à un adversaire expérimenté et talentueux.