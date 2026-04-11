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Après la rencontre de Rabat, Santos préfère rester prudent et refuse de sabrer le champagne trop tôt, tandis que Chabani analyse les raisons de la défaite

FAR Rabat vs RSB Berkane
FAR Rabat
RSB Berkane
CAF Champions League
RSB Berkane vs FAR Rabat
A. Santos
M. Chaabani
Botola Pro
Maroc
Portugal
Tunisie

« Une rencontre de haut niveau qui illustre la force du football marocain. »

Malgré sa confortable victoire face à la Renaissance Berkane, l’entraîneur portugais de l’AS FAR, Alexandre Santos, a refusé de considérer ce résultat comme une étape décisive vers la finale de la Ligue des champions africaine, rappelant que la qualification demeurait incertaine jusqu’au match retour.

L’Armée royale s’est pourtant imposée 2-0 samedi soir lors de la demi-finale aller de la compétition continentale.

Le technicien portugais a expliqué que la rencontre, disputée au stade de Rabat, illustrait le haut niveau de compétitivité du football marocain sur la scène africaine, et il a salué l’ambiance créée par le public, qui a donné à la rencontre un caractère particulier.

Il a par ailleurs salué la performance de son groupe, estimant avoir pris un avantage précieux face à un adversaire expérimenté et talentueux.

  • À la mi-temps

    L’entraîneur des « Soldats » a souligné que son équipe avait franchi une étape importante, mais il a rappelé que le verdict final serait rendu à Berkane, où elle devra défier un adversaire capable de renverser la vapeur. Il a également indiqué que l’écart de deux buts inscrits à l’aller ne constituait aucune assurance dans ce type de rendez-vous continental.

    Il assure que son groupe maintiendra le même niveau de concentration et de discipline, tout en rappelant la nécessité de respecter un adversaire de cette trempe. Il a enfin tenu à saluer le rôle déterminant du public dans cette victoire.

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  • L’impact des absences… Chabani pointe les principales raisons de la défaite.

    De son côté, le technicien tunisien Moïne Chaabani, à la tête de la Renaissance de Berkane, a exprimé sa déception après la rencontre, estimant que le score était sévère et ne reflétait pas la prestation de son équipe. Il a rappelé que ses joueurs connaissaient bien le jeu et le style de l’Armée royale, une formation capable de tirer profit des moindres opportunités. 

    Il a également souligné, selon plusieurs médias marocains après la rencontre, que son équipe avait tenté de se créer des occasions et de se rapprocher du but.

    Il a pointé du doigt le manque d’efficacité offensive dans les moments clés comme principale cause de la défaite.

    « La performance n’a pas été mauvaise par moments, malgré la bonne organisation défensive de l’adversaire », a-t-il affirmé.

    Il a également souligné l’impact des absences, reconnaissant que certains éléments clés sont difficiles à remplacer, ce qui s’est répercuté sur le rendement collectif.

    Conclusion : rien n’est joué, promet-il, et son groupe préparera le match retour avec un autre état d’esprit, en travaillant notamment la finition, pour maintenir intactes ses chances de qualification.

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