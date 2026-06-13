Après la polémique sur le maillot égyptien, pourquoi la FIFA a-t-elle maintenu les stars uruguayennes en compétition ?

La FIFA a ordonné à la Fédération égyptienne de football de modifier le maillot des Pharaons avant la Coupe du monde 2026, en raison des sept étoiles présentes au-dessus du logo. beaucoup s’interrogent sur la raison pour laquelle la FIFA autorise l’équipe d’Uruguay à arborer quatre étoiles sur son maillot, alors qu’elle n’a remporté la Coupe du monde que deux fois.

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a été placée dans le groupe 7 avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, tandis que le groupe 8 réunit l’Espagne, l’Arabie saoudite, l’Uruguay et le Cap-Vert, formant l’un des poules les plus équilibrées de la compétition.

La FIFA a en effet exigé de la Fédération égyptienne des modifications sur le maillot avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ces modifications concernent notamment les sept étoiles placées au-dessus du logo des « Pharaons », qui symbolisent leurs sept titres de champion d’Afrique. conformément au règlement de la FIFA qui n’autorise que les étoiles correspondant aux victoires en Coupe du monde, et non aux tournois continentaux.

La FIFA a par ailleurs exigé que les numéros des joueurs, initialement dorés, soient imprimés en blanc pour garantir une meilleure lisibilité auprès des arbitres, des supporters et des diffuseurs télévisés.