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Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport
Karim Malim

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Après la polémique sur le maillot égyptien, pourquoi la FIFA a-t-elle maintenu les stars uruguayennes en compétition ?

FEATURES
Belgique vs Egypte
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Arabie Saoudite vs Uruguay
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L'Égypte perd des places au classement FIFA, tandis que l'Uruguay en gagne deux.

La FIFA a ordonné à la Fédération égyptienne de football de modifier le maillot des Pharaons avant la Coupe du monde 2026, en raison des sept étoiles présentes au-dessus du logo. beaucoup s’interrogent sur la raison pour laquelle la FIFA autorise l’équipe d’Uruguay à arborer quatre étoiles sur son maillot, alors qu’elle n’a remporté la Coupe du monde que deux fois.

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a été placée dans le groupe 7 avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, tandis que le groupe 8 réunit l’Espagne, l’Arabie saoudite, l’Uruguay et le Cap-Vert, formant l’un des poules les plus équilibrées de la compétition.

La FIFA a en effet exigé de la Fédération égyptienne des modifications sur le maillot avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ces modifications concernent notamment les sept étoiles placées au-dessus du logo des « Pharaons », qui symbolisent leurs sept titres de champion d’Afrique. conformément au règlement de la FIFA qui n’autorise que les étoiles correspondant aux victoires en Coupe du monde, et non aux tournois continentaux.

La FIFA a par ailleurs exigé que les numéros des joueurs, initialement dorés, soient imprimés en blanc pour garantir une meilleure lisibilité auprès des arbitres, des supporters et des diffuseurs télévisés.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Communiqué officiel de la Fédération égyptienne de football

    Dans un communiqué adressé à la presse, la Fédération égyptienne de football a confirmé : « Nous avons reçu une lettre de la FIFA précisant qu’il n’est pas autorisé d’apposer les étoiles symbolisant les titres continentaux sur les maillots des sélections nationales durant la Coupe du monde. »

    L’instance internationale a également exigé que les numéros sur les maillots passent du doré au blanc pour une meilleure visibilité. Le syndicat national précise qu’il avait été informé de ces directives avant le début de la compétition et que la décision ne constitue donc pas une surprise.

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  • FBL-WC-2026-URUAFP

    Pourquoi l'équipe nationale de l'Uruguay arbore-t-elle quatre étoiles sur son maillot ?

    La sélection uruguayenne affiche quatre étoiles sur son maillot, bien qu’elle n’ait remporté la Coupe du monde que deux fois. Les deux étoiles supplémentaires célèbrent ses médailles d’or aux tournois olympiques de football de 1924 et 1928, compétitions qui constituaient alors le plus haut niveau international.

    Cette singularité s’explique par le fait que les tournois olympiques de Paris 1924 et Amsterdam 1928, organisés avant la première Coupe du monde en 1930, constituaient alors le plus haut niveau de compétition internationale pour les sélections nationales.

    Ces deux tournois se distinguent par une singularité qui les rend uniques dans l’histoire de la compétition internationale. En effet, ces deux compétitions ont été principalement organisées par la Fédération internationale de football (FIFA), en collaboration avec les fédérations française et néerlandaise, sans intervention directe du Comité international olympique. Ce sont aussi les deux premiers tournois olympiques de l’histoire du football ouverts à tous les joueurs, y compris les professionnels, ce qui leur confère un caractère mondial inédit pour l’époque.

    Depuis, la FIFA, les fédérations nationales et la presse spécialisée considèrent ces deux compétitions comme des championnats du monde officiels, car elles ont réuni les meilleurs joueurs sans les contraintes de l’amateurisme alors en vigueur. Avant le coup d’envoi des Jeux de Paris 1924, le président de la FIFA, Jules Rimet, et Henri Doulonay avaient annoncé que le vainqueur du tournoi pourrait revendiquer le titre de champion du monde, ce qui confère à cet exploit une portée historique.

    En 1992, la sélection uruguayenne a obtenu l'accord officiel de la FIFA pour ajouter quatre étoiles à son écusson. Cette décision fait suite aux démarches de l’historien et journaliste uruguayen Atilio Garrido, qui s’est appuyé sur des documents officiels présentés par la Fédération uruguayenne de football à la FIFA après les Jeux de Paris 1924, intitulés « L’Uruguay, champion du monde aux Jeux olympiques de Paris ». Après les Jeux olympiques d’Amsterdam 1928, la Fédération uruguayenne a produit un dossier identique intitulé « Jeux olympiques d’Amsterdam… L’Uruguay, champion du monde ».

    Ces dossiers, déposés officiellement en 1925 puis en 1929, furent approuvés sans aucune opposition. Lors du congrès de la FIFA à Zurich en 1992, Jarido a ainsi pu démontrer, preuves historiques et juridiques à l’appui, que l’Uruguay pouvait valablement revendiquer quatre titres mondiaux, une interprétation que la FIFA a fini par valider en les inscrivant dans la continuité des registres officiels de l’époque.

  • fifa world cup trophyGetty Images

    Quelle est la position de la FIFA ?

    D’après les documents historiques fournis par la Fédération uruguayenne de football, la FIFA a reconnu le caractère international des tournois olympiques de 1924 et 1928, ce qui permet à l’Uruguay de conserver quatre étoiles sur son maillot.

    Plusieurs articles, dont celui du journal français « L'Équipe », rappellent que la Celeste porte quatre étoiles car ces Jeux, organisés sous l'égide de la FIFA avant la naissance de la Coupe du monde moderne, comptent officiellement.

    Le quotidien rappelle ainsi que l’Uruguay a ajouté les deux étoiles olympiques aux deux étoiles mondiales, une pratique que d’autres nations, pourtant titulaires de médailles d’or, n’ont pas adoptée.

  • Uruguay National Team Farewells Ahead Its Participation In The 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Pourquoi les autres sélections ne suivent-elles pas cet exemple ?

    Bien que plusieurs nations, telles que la Grande-Bretagne et la Belgique, aient conquis l’or olympique avant la première Coupe du monde en 1930, aucune n’a réclamé d’étoile sur son maillot pour symboliser ces succès.

    L’Uruguay fait valoir que sa situation est distincte : les tournois de 1924 et 1928, alors reconnus comme les premiers championnats du monde officiels des sélections nationales, étaient placés sous l’égide directe de la Fédération internationale de football (FIFA).

    C’est pourquoi la Celeste porte toujours quatre étoiles sur son maillot en Coupe du monde, avec l’assentiment officiel de la FIFA, tandis que d’autres sélections, comme l’Égypte, ont dû retirer les étoiles correspondant à leurs titres continentaux lors des phases finales.

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