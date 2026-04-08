Après la gifle infligée par le Bayern : un débat surprenant autour de Mbappé… Le Real Madrid est-il meilleur sans lui ?

Le Bayern Munich a littéralement fait trembler les fondations du stade Santiago Bernabéu. À chaque fois que les 4 000 supporters venus soutenir le Bayern Munich dans la tribune nord supérieure se levaient, la tribune est se mettait à trembler.

On dit que c'est normal, mais il n'y a pas de mal à consulter un architecte pour s'en assurer. Par mesure de précaution. C'est ainsi que Marca a commencé son commentaire sur la défaite du Real Madrid dans son fief mardi soir face au Bayern Munich (2-1) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern a surpris le Real en marquant un but en fin de première mi-temps par Luis Díaz, puis, vingt secondes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, il lui a asséné un coup fatal par Harry Kane, avant que Kylian Mbappé ne ramène le Real dans le match en réduisant l'écart à la 74e minute.