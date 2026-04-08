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Après la gifle infligée par le Bayern : un débat surprenant autour de Mbappé… Le Real Madrid est-il meilleur sans lui ?

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Kylian Mbappé
M. Neuer
J. Tah
A. Tchouameni
A. Guler
T. Pitarch
A. Carreras
Espagne
Allemagne
France
Turquie

Le choc du Bayern remet cette question récurrente sur le tapis !

Le Bayern Munich a littéralement fait trembler les fondations du stade Santiago Bernabéu. À chaque fois que les 4 000 supporters venus soutenir le Bayern Munich dans la tribune nord supérieure se levaient, la tribune est se mettait à trembler.

On dit que c'est normal, mais il n'y a pas de mal à consulter un architecte pour s'en assurer. Par mesure de précaution. C'est ainsi que Marca a commencé son commentaire sur la défaite du Real Madrid dans son fief mardi soir face au Bayern Munich (2-1) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern a surpris le Real en marquant un but en fin de première mi-temps par Luis Díaz, puis, vingt secondes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, il lui a asséné un coup fatal par Harry Kane, avant que Kylian Mbappé ne ramène le Real dans le match en réduisant l'écart à la 74e minute.

  • « Attiser une polémique stérile »… Mbappé redonne une lueur d'espoir

    Marca poursuit : « Il ne fait aucun doute que la situation du Real Madrid est très mauvaise. Certes, l'équipe d'Arbeloa ne méritait pas de perdre, mais l'impression laissée par ce match est que le Bayern Munich surpasse largement les Merengues, qui ont tenu bon par fierté, devant le public du Bernabéu, et grâce à la vitesse fulgurante de Mbappé, et non grâce à ses qualités techniques. » 

    Elle a ajouté : « Il y aura toujours ceux qui voudront attiser la polémique stérile selon laquelle le Real Madrid est meilleur sans le Français, mais c'est lui qui a inscrit le seul but du Real Madrid, et c'est lui qui a créé leurs meilleures occasions ; les buts du Bayern ne sont pas venus d'erreurs de Mbappé. »

    Le journal poursuit : « L’idée que le Real Madrid est une meilleure équipe, plus soudée, plus… ... sans Mbappé, serait une belle théorie, presque poétique, si le football n’avait pas tendance à privilégier ceux qui cherchent à réaliser l’impossible plutôt que ceux qui perdent espoir. Si le Real Madrid a encore une lueur d’espoir à Munich, aussi minime soit-elle, c’est grâce à Mbappé ».

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    Le journal a évoqué la prestation de Tiago Peters et a déclaré : « Ce qui lui est arrivé face à Manchester City s'est reproduit face au Bayern Munich. Tiago a perdu le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Face à City, Courtois l'avait sauvé, mais cette fois-ci, c'est Lounin qui a fait preuve d'une réaction rapide pour repousser le tir de Gnabry. Le produit du centre de formation a reçu les plus grands applaudissements de la soirée grâce à ses efforts, mais son audace à prendre des risques dans des zones où il ne fallait pas s'aventurer a failli lui coûter cher (pour la deuxième fois). »

  • Le meilleur joueur du Real Madrid face au Bayern Munich

    Elle a ajouté : « Le joueur qui a le mieux compris le jeu et qui s'est battu avec acharnement pour éviter la défaite sur le terrain, c'est Arda Güler.

    Güler a réalisé une première mi-temps magnifique, presque exceptionnelle, et a continué à briller en deuxième mi-temps. Il a été brillant dans le jeu et tout ce qu’il a fait a joué en sa faveur. C’est lui qui a le mieux mené les attaques du Real Madrid, et c’est lui qui a fait la passe décisive à Mbappé, seul face à Neuer. 


  • Ne sous-estimez pas les vétérans : quel match a joué Neuer !

    Au sujet du meilleur joueur du match, Marca a déclaré : « Il est clair qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il n'a pas dit son dernier mot. Neuer a livré un match exceptionnel au Bernabéu, sauvant le Bayern en première mi-temps grâce à trois arrêts exceptionnels – deux face à Mbappé et un face à Vinícius – puis trois autres en seconde période. Le gardien allemand a débuté le match avec quelques doutes, mais au moment où son équipe en avait le plus besoin, il a répondu par une performance époustouflante, sauvant son but de buts décisifs qui ont permis au Bayern de garder ses filets inviolés jusqu’à la 74e minute. »

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  • Olisea Capus Carreras

    Elle a évoqué la soirée difficile qu'a connue Carreras, l'arrière gauche du Real Madrid, et a expliqué : « Il avait été prévenu, mais les choses se sont avérées pires que prévu. Oliseh a offert à Carreras l'une de ses pires soirées en tant que joueur du Real Madrid. Le défenseur madrilène a tenu bon autant qu'il a pu, mais il était confronté à l'un des meilleurs joueurs d'Europe du moment, un joueur doté d'un physique imposant et d'une capacité exceptionnelle à s'imposer dans les duels individuels face aux défenseurs. Cela faisait longtemps que le stade du Bernabéu n'avait pas accueilli un adversaire d'une telle puissance et d'une telle supériorité. »  


  • Tah et Choumani… Des absences qui se font sentir

    Chouameni manquera le match retour en raison d'un accrochage avec Oulisse alors que le joueur du Bayern Munich tentait de faire une passe en profondeur. Quant à Tah, il sera suspendu pour son tacle violent sur Mbappé. La sanction a été la même pour les deux joueurs, et ce sont peut-être les deux seules décisions controversées prises par l'arbitre Michael Oliver tout au long du match. Bien qu'elles n'aient pas influencé le résultat, l'interprétation différente de ces deux incidents a eu un impact sur l'issue de la rencontre.

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