Selon le journal*Bild*, Wael Mohya négocie « très concrètement » avec la fédération marocaine pour un éventuel transfert. Les « Lions de l’Atlas » ont signé une deuxième Coupe du monde de haut niveau consécutive, tandis que la Mannschaft s’est de nouveau illustrée négativement lors de la phase finale. Comme quatre ans auparavant au Qatar, le Maroc a finalement été éliminé par la France – cette fois en quart de finale, et non en demi-finale.
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Après la débâcle de la Coupe du monde, la DFB pourrait perdre l’un de ses meilleurs espoirs au profit d’une nation émergente du football
Mohya a été l'un des rares points positifs du Borussia Mönchengladbach la saison passée, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive en 549 minutes de Bundesliga. Entré en jeu pour la première fois en décembre, il avait auparavant franchi toutes les étapes des équipes de jeunes du club.
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Mohya a évolué dans toutes les équipes nationales juniors allemandes – une Coupe du monde à domicile face au Maroc comme motivation ?
Jusqu’à présent, Mohya n’avait joué qu’avec les sélections jeunes de la DFB. Avec les U16, U17 et U18, il compte sept sélections et trois buts. Les rumeurs d’un changement de fédération ont émergé il y a plusieurs mois, lorsqu’il a annulé au dernier moment sa participation à des matchs cruciaux de qualification à l’Euro U18 pour s’entraîner avec les professionnels de Gladbach. Il a ensuite déclaré forfait pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans, que la sélection allemande de Christian Wörns a atteinte en finale.
Outre la perspective d’un temps de jeu plus conséquent avec le Maroc, le jeune homme de 17 ans doit faire face à une concurrence acharnée à son poste, incarnée par Florian Wirtz et Jamal Musiala. Autre élément à prendre en compte : en 2030, le Mondial se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne. Âgé alors de 21 ans et fort d’une progression fulgurante, Mohya pourrait bien endosser un rôle de premier plan.
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