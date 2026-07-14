Après la débâcle de la Coupe du monde, la DFB pourrait perdre l’un de ses meilleurs espoirs au profit d’une nation émergente du football

Jusqu’à présent, Mohya n’avait joué qu’avec les sélections jeunes de la DFB. Avec les U16, U17 et U18, il compte sept sélections et trois buts. Les rumeurs d’un changement de fédération ont émergé il y a plusieurs mois, lorsqu’il a annulé au dernier moment sa participation à des matchs cruciaux de qualification à l’Euro U18 pour s’entraîner avec les professionnels de Gladbach. Il a ensuite déclaré forfait pour le Championnat d’Europe des moins de 19 ans, que la sélection allemande de Christian Wörns a atteinte en finale.

Outre la perspective d’un temps de jeu plus conséquent avec le Maroc, le jeune homme de 17 ans doit faire face à une concurrence acharnée à son poste, incarnée par Florian Wirtz et Jamal Musiala. Autre élément à prendre en compte : en 2030, le Mondial se tiendra au Maroc, au Portugal et en Espagne. Âgé alors de 21 ans et fort d’une progression fulgurante, Mohya pourrait bien endosser un rôle de premier plan.