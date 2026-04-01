Après la crise liée au match contre l'Égypte, l'Espagne va-t-elle perdre l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ?

Un article publié ce mercredi a révélé que la candidature de l'Espagne à l'organisation de la Coupe du monde 2030, en partenariat avec le Maroc et le Portugal, ainsi que l'organisation de la finale, ont été affectées par la crise liée au match amical contre l'Égypte.

L'Espagne a fait match nul hier contre l'Égypte lors d'un match amical organisé dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde.

Mais le match a été marqué par des chants insultants à l'encontre de l'islam, ce qui a déclenché une crise majeure. La Fédération espagnole a condamné ces incidents, tout comme la Fédération égyptienne et Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone.

La police catalane a ouvert une enquête sur cette affaire afin de déterminer les circonstances de ces chants insultants, qui ont suscité de vives réactions à travers le monde.

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