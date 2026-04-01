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Abobakr El Mokadem

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Après la crise liée au match contre l'Égypte, l'Espagne va-t-elle perdre l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ?

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Les propos injurieux à l'égard de l'islam ont suscité des réactions dans le monde entier

 Un article publié ce mercredi a révélé que la candidature de l'Espagne à l'organisation de la Coupe du monde 2030, en partenariat avec le Maroc et le Portugal, ainsi que l'organisation de la finale, ont été affectées par la crise liée au match amical contre l'Égypte.

L'Espagne a fait match nul hier contre l'Égypte lors d'un match amical organisé dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde.

Mais le match a été marqué par des chants insultants à l'encontre de l'islam, ce qui a déclenché une crise majeure. La Fédération espagnole a condamné ces incidents, tout comme la Fédération égyptienne et Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone.

La police catalane a ouvert une enquête sur cette affaire afin de déterminer les circonstances de ces chants insultants, qui ont suscité de vives réactions à travers le monde.

 (Lire aussi)... De La Fuente explose de colère après le match contre l'Égypte... et commente les chants anti-islamiques

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Un coup dur pour l'Espagne

     Le journal « AS » a déclaré que ce qui s'est passé mardi soir à Cornellà était préjudiciable à tous égards, ajoutant qu'il s'agissait d'un coup dur pour l'Espagne, et en particulier pour le football espagnol, dans sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde dans quatre ans.

    Cet incident relance des questions fondamentales sur la lutte contre le racisme, ce à quoi avait appelé Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, il y a deux saisons.

     La photo parle d’elle-même, et cette fois-ci, l’excuse selon laquelle il ne s’agissait que de deux ou trois fauteurs de troubles n’est plus acceptable… Il y avait des centaines de personnes qui scandaient des slogans inappropriés, discriminatoires et extrêmement insultants.

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  • L'Espagne est confiante quant à l'organisation de la finale de la Coupe du monde

    La Fédération espagnole de football avait exprimé, dans les heures qui ont précédé le match, sa conviction que la finale de la Coupe du monde se déroulerait en Espagne.

     Rien n'a changé, mais il est certain que les événements regrettables survenus à Cornella sont préjudiciables, tout comme l'ont été les manifestations de racisme observées dans les tribunes du stade de Benfica lors du match du Real Madrid, et ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulée au Maroc.

     La Fédération internationale de football (FIFA) salue la réaction de la Fédération espagnole, qui a respecté les procédures en informant l'arbitre de ce qui s'était passé et en intervenant par écrit et oralement au sujet du préjudice causé.

    Rafael Luzán, président de la Fédération espagnole, s'est exprimé lui-même après le match, condamnant les chants racistes.

     Avant son intervention, il avait présenté ses excuses à l’ambassadeur d’Égypte en Espagne et aux responsables de la Fédération égyptienne de football. Les membres de la Fédération sont immédiatement intervenus dès les premiers chants contre Pedro Sánchez, puis lors des chants racistes.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Sanction potentielle à l'encontre de l'Espagne

    L'arbitre a été informé de ce qui s'était passé et c'est lui qui a décidé de poursuivre le match sans appliquer le protocole anti-racisme, estimant que cela n'était pas justifié et que la meilleure ligne de conduite pour toutes les parties concernées était de poursuivre le match comme prévu.

    L'Espagne bénéficie toujours de la pleine confiance de la FIFA, qui agira en conséquence sur la base du rapport de l'arbitre concernant la sanction éventuelle, laquelle ne dépassera en aucun cas une amende ou une fermeture partielle lors d'un match futur, mais n'aura aucune conséquence sur la Coupe du monde et la finale, dont le stade du Bernabéu reste le lieu d'accueil retenu.