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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Karim Malim

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Après la catastrophe de la Coupe du monde… Les rêves européens de l'Italie s'effondrent-ils ?

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Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie-Herzégovine
Italie

L'heure H approche !

Alors que les alunissages se poursuivent, la célèbre citation de l'ingénieur aéronautique Edward Murphy Jr. revient à l'esprit : « Si une erreur est possible, elle se produira », qui décrit parfaitement la situation actuelle du football italien. Cette troisième absence consécutive à la Coupe du monde 2026 porte un coup dur à un système qui nécessite des réformes en profondeur, tant sur le plan technique qu'en matière d'infrastructures.

L'Italie, aux côtés de la Turquie, accueillera l'Euro 2032, ce qui constitue une occasion en or de lancer des projets de développement des infrastructures dont les racines remontent aux « nuits magiques » de la Coupe du monde 1990, selon le journal espagnol « AS ».

En revanche, les Turcs ont considérablement amélioré leurs installations, du stade Vodafone Park à Beşiktaş au stade Ali Sami Yen à Galatasaray, en passant par le stade Yeni Hatay à Antakya, entre autres. L'avenir des stades italiens reste quant à lui incertain, car il semble que l'Allianz Stadium de Turin, fief de la Juventus, soit le seul capable de répondre aux normes actuelles.

Par ailleurs, seule la Juventus possède son propre stade, aux côtés d’Udinese (stade Blu Energy), d’Atalanta (stade New Balance Arena) et de Sassuolo (stade Mapei). Quant au Milan et à l’Inter, ils ont chacun annoncé des projets de construction d’un nouveau stade San Siro. La Roma a quant à elle dévoilé un projet de stade à Pietralata, et la Lazio à Flaminio. Cagliari fait quelques progrès, mais tous ces projets en sont encore au stade de la conception et aucun n’a encore démarré.

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    La course contre la montre et les mises en garde européennes

    Même si le championnat d'Europe n'aura lieu que dans six ans, ce délai est trop court pour mener à bien toutes les démarches administratives et construire les nouveaux stades.

    Le président de l'Union européenne de football, Aleksander Čeferin, a adressé un avertissement sans détour à l'Italie après son élimination des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à la Bosnie, déclarant : « Vous disposez de l'une des pires infrastructures de football d'Europe. Je m'attends à ce qu'elle soit prête, sinon le championnat n'aura pas lieu en Italie. »

    Le véritable danger réside dans la possibilité que la Turquie devienne le seul pays hôte, car l’Italie ne dispose que d’un seul stade répondant aux normes de l’UEFA, alors que cinq autres stades doivent être disponibles.

    D’ici juillet, les municipalités devront soumettre des documents à la Fédération italienne de football, qui annoncera son nouveau président le 22 juin 2026, attestant de l’avancement des travaux de construction. La Fédération italienne entamera ensuite les discussions avec l’UEFA sur les stades sélectionnés en septembre/octobre, le coup d’envoi effectif des travaux étant prévu en mars 2027.

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    La lutte pour le pouvoir et le financement

    Il s'agit là d'une véritable course contre la montre et d'une lutte de pouvoir entre la fédération et le gouvernement. Le succès dépend de la concrétisation de recettes encore inexploitées, à commencer par la légalisation des paris sportifs, estimée à environ 200 millions d'euros par an, ce qui permettra de développer les infrastructures, notamment les centres d'entraînement. Des progrès sont également attendus sur le plan fiscal grâce à des incitations à l'investissement et à la création d'un fonds d'investissement visant à transformer les infrastructures sportives en actifs rentables, ce qui renforcera la rentabilité du football et sa place en Italie.

    Concrètement, le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a annoncé sur son compte de réseaux sociaux que la Cour des comptes avait nommé un commissaire spécial chargé de mener à bien les travaux finaux requis pour accueillir le Championnat d'Europe 2032. Il s'agit de l'ingénieur Massimo Cisa, chargé de fournir cinq stades répondant aux critères dans les délais fixés par l'Union européenne et sur proposition de la Fédération italienne de football.