Après la catastrophe de la Coupe du monde… Les rêves européens de l'Italie s'effondrent-ils ?

Alors que les alunissages se poursuivent, la célèbre citation de l'ingénieur aéronautique Edward Murphy Jr. revient à l'esprit : « Si une erreur est possible, elle se produira », qui décrit parfaitement la situation actuelle du football italien. Cette troisième absence consécutive à la Coupe du monde 2026 porte un coup dur à un système qui nécessite des réformes en profondeur, tant sur le plan technique qu'en matière d'infrastructures.

L'Italie, aux côtés de la Turquie, accueillera l'Euro 2032, ce qui constitue une occasion en or de lancer des projets de développement des infrastructures dont les racines remontent aux « nuits magiques » de la Coupe du monde 1990, selon le journal espagnol « AS ».

En revanche, les Turcs ont considérablement amélioré leurs installations, du stade Vodafone Park à Beşiktaş au stade Ali Sami Yen à Galatasaray, en passant par le stade Yeni Hatay à Antakya, entre autres. L'avenir des stades italiens reste quant à lui incertain, car il semble que l'Allianz Stadium de Turin, fief de la Juventus, soit le seul capable de répondre aux normes actuelles.

Par ailleurs, seule la Juventus possède son propre stade, aux côtés d’Udinese (stade Blu Energy), d’Atalanta (stade New Balance Arena) et de Sassuolo (stade Mapei). Quant au Milan et à l’Inter, ils ont chacun annoncé des projets de construction d’un nouveau stade San Siro. La Roma a quant à elle dévoilé un projet de stade à Pietralata, et la Lazio à Flaminio. Cagliari fait quelques progrès, mais tous ces projets en sont encore au stade de la conception et aucun n’a encore démarré.

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