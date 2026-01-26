Une semaine après la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, un nouvel épisode remet sur le devant de la scène une affaire devenue presque symbolique. Cette fois, ce n’est plus une sélection nationale, mais un club africain qui se retrouve confronté à une situation pour le moins troublante.
Après la CAN, le Maroc encore au cœur d’une nouvelle affaire de serviettes
Une scène étrange lors de Wydad – Maniema Union
La rencontre de Coupe de la CAF entre le Wydad Casablanca et Maniema Union, disputée au stade Mohammed V, a connu un moment de tension inhabituel. En plein match, des agents de l’enceinte ont tenté de récupérer les serviettes disposées près du banc de l’équipe congolaise. Une intervention qui a surpris joueurs et staff, provoquant une vive incompréhension côté Maniema Union.
L’agacement s’est rapidement fait sentir, tant la scène semblait déplacée dans un contexte de compétition continentale.
- AFP
Un souvenir encore frais de la CAN 2025
Impossible de ne pas faire le lien avec la récente Coupe d’Afrique des Nations. Lors de la finale et tout au long du tournoi, Édouard Mendy avait déjà subi des tentatives répétées de confiscation de sa serviette. La situation avait atteint un tel niveau que Yehvann Diouf avait dû intervenir à plusieurs reprises pour protéger son coéquipier.
La répétition de ces incidents interroge. Ce qui pouvait passer pour un fait isolé prend désormais des allures de malaise persistant, ravivant une polémique qui dépasse largement le cadre du jeu.