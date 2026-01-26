Après la CAN, le Maroc encore au cœur d’une nouvelle affaire de serviettes

La rencontre de Coupe de la CAF entre le Wydad Casablanca et Maniema Union, disputée au stade Mohammed V, a connu un moment de tension inhabituel. En plein match, des agents de l’enceinte ont tenté de récupérer les serviettes disposées près du banc de l’équipe congolaise. Une intervention qui a surpris joueurs et staff, provoquant une vive incompréhension côté Maniema Union.

L’agacement s’est rapidement fait sentir, tant la scène semblait déplacée dans un contexte de compétition continentale.