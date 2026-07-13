Getty Images Sport
Traduit par
Après l’élimination prématurée du Brésil lors de la Coupe du monde 2026, Neymar a pris part à un tournoi des World Series of Poker à Las Vegas
Tout miser aux World Series of Poker
Neymar a troqué la pelouse du terrain de football contre le feutre d’une table de poker à Las Vegas. La star brésilienne a été filmée samedi soir alors qu’elle prenait place aux World Series of Poker (WSOP) 2026 pour disputer le prestigieux Main Event à 10 000 dollars. Ce n’est pas la première incursion de l’attaquant dans l’univers des enjeux élevés, puisqu’il avait déjà atteint la table finale lors de l’édition 2025 du même tournoi, selon Fox Sports.
Mais sa chance s’est rapidement épuisée : l’ancien Barcelonais et Parisien n’a pas franchi le cap du Jour 1. Cette sortie prématurée rappelle son élimination estivale sur la scène internationale, où ses espoirs d’un sixième titre mondial avec le Brésil se sont brisés en Amérique du Nord.
- Getty Images
Retraite internationale et désillusion en Coupe du monde
Sa venue à Las Vegas intervient après un moment charnière de sa carrière. Après la défaite 2-1 du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le 5 juillet, Neymar a annoncé sa retraite internationale. Cela a mis un terme à une carrière brillante mais souvent frustrante avec la Seleção, qui s’est étendue sur quatre Coupes du monde et l’a vu devenir le meilleur buteur de tous les temps de son pays.
Son dernier tournoi a été entaché par des problèmes physiques, puisqu’il avait débuté la compétition avec une blessure au mollet droit. Il n’a disputé que deux matches, tous deux en tant que remplaçant. Sa dernière contribution sous le maillot jaune a été un penalty marqué dans le temps additionnel contre les Norvégiens, une maigre consolation alors qu’Erling Haaland et ses coéquipiers se qualifiaient pour les quarts de finale.
La passion de Neymar pour le poker
La passion de Neymar pour le football est bien connue, mais elle provoque parfois la colère des supporters et des dirigeants de son club. En début d’année, l’attaquant de Santos a été accusé d’avoir passé près de 24 heures à jouer au poker en ligne alors qu’il était écarté du onze pour un match de championnat. Cet incident a déclenché un vif débat au Brésil sur son engagement professionnel, alors que son club luttant dans les bas-fonds du classement de la Série A.
Interrogé sur ces critiques, l’attaquant a assumé ses choix : « Malheureusement, ces derniers jours, en raison d’une gestion de la charge de travail, je n’ai pas pu jouer, j’ai donc eu le temps de faire ce que j’aime le plus, à savoir jouer un peu au poker, en plus du football. »
- Getty Images Sport
L'héritage d'une icône brésilienne
Si ses activités extra-sportives font souvent la une des journaux, l’impact statistique de Neymar sur le jeu reste indéniable. Au cours d’une carrière qui l’a mené de Santos à Barcelone, en passant par le Paris Saint-Germain et Al-Hilal, le joueur de 34 ans a accumulé un total de 457 buts et 262 passes décisives au niveau professionnel. Son palmarès international est tout aussi impressionnant, avec 80 buts en 129 sélections sous le maillot du Brésil.
Alors qu’il quitte la Seleção pour se consacrer aux derniers mois de sa carrière en club, à Santos, le débat sur son héritage perdure. Pour beaucoup, ses incursions répétées dans le monde du poker illustrent un talent qui n’a pas pleinement atteint son potentiel, faute d’une concentration de tous les instants. Pour d’autres, il s’agit simplement d’une icône moderne qui vit sa vie comme elle l’entend, alors qu’elle entame un nouveau chapitre au-delà du terrain.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles