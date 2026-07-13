Après l’élimination prématurée du Brésil lors de la Coupe du monde 2026, Neymar a pris part à un tournoi des World Series of Poker à Las Vegas

Neymar a troqué la pelouse du terrain de football contre le feutre d’une table de poker à Las Vegas. La star brésilienne a été filmée samedi soir alors qu’elle prenait place aux World Series of Poker (WSOP) 2026 pour disputer le prestigieux Main Event à 10 000 dollars. Ce n’est pas la première incursion de l’attaquant dans l’univers des enjeux élevés, puisqu’il avait déjà atteint la table finale lors de l’édition 2025 du même tournoi, selon Fox Sports.

Mais sa chance s’est rapidement épuisée : l’ancien Barcelonais et Parisien n’a pas franchi le cap du Jour 1. Cette sortie prématurée rappelle son élimination estivale sur la scène internationale, où ses espoirs d’un sixième titre mondial avec le Brésil se sont brisés en Amérique du Nord.







