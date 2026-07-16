Immédiatement après la défaite 1-2 (0-0) face à l'Albiceleste, l'Allemand ne cachait pas sa déception, mais il a néanmoins souligné qu'il ne comptait pas se soustraire à ses responsabilités et qu'il souhaitait au contraire poursuivre son mandat d'entraîneur des Three Lions.
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Après l’élimination de l’Angleterre en Coupe du monde face à l’Argentine, Thomas Tuchel s’exprime sur son avenir à la tête de la sélection
« J'attends avec beaucoup d'impatience l'Euro à domicile dans deux ans. Même s'il est difficile pour l'instant de se réjouir de quoi que ce soit », a déclaré Tuchel en conférence de presse. « Bien sûr, il y aura des critiques. Dès qu'on perd, les détracteurs surgissent. Mais je ne m'en préoccupe pas pour l'instant. »
Les Anglais affronteront la France samedi en petite finale, mais l’Allemand n’en démord pas : « Il nous reste un match à jouer dans ce tournoi. Mais personne ne s’en réjouit. Personne ne veut de ce match. Ni mes joueurs, ni les Français ne veulent disputer cette rencontre. »
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Thomas Tuchel opte pour des changements défensifs
Après tout, cet homme de 52 ans et les Three Lions n’avaient jamais été aussi près d’une première qualification en finale depuis 60 ans. Anthony Gordon, nouvelle recrue du FC Barcelone, avait ouvert le score pour les Three Lions à la 55^e minute, avant que deux réalisations tardives d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2) n’éteignent brutalement leurs espoirs de finale face à l’Espagne.
Après le coup de sifflet final, Tuchel a été vivement critiqué pour ses choix tactiques. Après l’ouverture du score, les Three Lions ont progressivement cédé le contrôle du jeu aux Argentins, se contentant de préserver leur maigre avantage.
L’entraîneur allemand a encore renforcé cette approche attentiste en faisant entrer des joueurs défensifs. Ainsi, le buteur Gordon a dû céder sa place au défenseur Ezri Konsa à la 72^e minute, puis, une dizaine de minutes plus tard, d’autres spécialistes défensifs sont entrés en jeu : Dan Burn (à la place de Reece James) et Nico O’Reilly (à la place de Declan Rice).
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Selon les informations disponibles, Thomas Tuchel devrait également diriger l’équipe d’Angleterre lors de l’Euro 2028.
À partir de la 60e minute environ, la rencontre s’est presque exclusivement déroulée dans la moitié de terrain anglaise, les offensives argentines se succédant sans relâche devant le but du gardien Jordan Pickford. « J’ai l’impression que nous venons de laisser passer une énorme occasion. Bien sûr, atteindre les demi-finales est un succès. De nombreuses grandes nations du football n’ont pas réussi à se hisser parmi les quatre meilleures. Mais personne ne veut entendre cela pour l’instant. Moi non plus », a déclaré Tuchel.
À 52 ans, le technicien allemand n’a toutefois pas de souci à se faire pour son poste. D’après plusieurs sources concordantes outre-Manche, la Fédération anglaise lui maintient sa confiance et compte bien le conserver à la tête des Three Lions jusqu’à l’Euro 2028, programmé en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. Son contrat court de toute façon jusqu’après la compétition.
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