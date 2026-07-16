« J'attends avec beaucoup d'impatience l'Euro à domicile dans deux ans. Même s'il est difficile pour l'instant de se réjouir de quoi que ce soit », a déclaré Tuchel en conférence de presse. « Bien sûr, il y aura des critiques. Dès qu'on perd, les détracteurs surgissent. Mais je ne m'en préoccupe pas pour l'instant. »

Les Anglais affronteront la France samedi en petite finale, mais l’Allemand n’en démord pas : « Il nous reste un match à jouer dans ce tournoi. Mais personne ne s’en réjouit. Personne ne veut de ce match. Ni mes joueurs, ni les Français ne veulent disputer cette rencontre. »