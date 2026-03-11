Après l'échec du méga-transfert de Maxx Crosby, les Baltimore Ravens concluent un accord sensationnel et recrutent une star de la défense

Selon le rapport, les Ravens et Hendrickson se sont mis d'accord sur un contrat de quatre ans d'une valeur de 112 millions de dollars. Le contrat de Hendrickson avec les Bengals avait expiré à la fin de la saison. Selon les médias, les Bengals avaient envisagé de lui attribuer le statut de joueur franchisé, mais avaient finalement décidé de ne pas le faire. Hendrickson a déjà fait ses adieux aux fans de Cincinnati sur Instagram.

La saison dernière, Hendrickson n'a disputé que sept matchs pour Cincinnati en raison d'une blessure, mais il a tout de même réussi 4,0 sacks. Cependant, lorsqu'il est en forme, il est sans aucun doute l'un des meilleurs pass rushers de la ligue. C'est précisément dans ce domaine que les Ravens ont récemment rencontré des difficultés : avec 30 sacks, ils n'ont terminé qu'à l'avant-dernière place du classement en 2025.

Au cours de ses neuf années en tant que professionnel de la NFL, Hendrickson a été sélectionné quatre fois pour le Pro Bowl. En 2024, il a mené la ligue avec 17,5 sacks et a également été sélectionné dans la première équipe All-Pro.