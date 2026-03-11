Après l'échec du méga-transfert de Maxx Crosby, les Baltimore Ravens concluent un accord sensationnel et recrutent une star de la défense

Après l'échec du transfert de Maxx Crosby, les Baltimore Ravens semblent avoir rapidement trouvé une alternative pour résoudre leur problème de passe. Comme le rapporte Adam Schefter, spécialiste de la NFL, le vainqueur du Super Bowl 2012 s'est rabattu sur Trey Hendrickson, joueur vedette de la ligue, issu des Cincinnati Bengals, rivaux de la division.
Selon le rapport, les Ravens et Hendrickson se sont mis d'accord sur un contrat de quatre ans d'une valeur de 112 millions de dollars. Le contrat de Hendrickson avec les Bengals avait expiré à la fin de la saison. Selon les médias, les Bengals avaient envisagé de lui attribuer le statut de joueur franchisé, mais avaient finalement décidé de ne pas le faire. Hendrickson a déjà fait ses adieux aux fans de Cincinnati sur Instagram.
La saison dernière, Hendrickson n'a disputé que sept matchs pour Cincinnati en raison d'une blessure, mais il a tout de même réussi 4,0 sacks. Cependant, lorsqu'il est en forme, il est sans aucun doute l'un des meilleurs pass rushers de la ligue. C'est précisément dans ce domaine que les Ravens ont récemment rencontré des difficultés : avec 30 sacks, ils n'ont terminé qu'à l'avant-dernière place du classement en 2025.
Au cours de ses neuf années en tant que professionnel de la NFL, Hendrickson a été sélectionné quatre fois pour le Pro Bowl. En 2024, il a mené la ligue avec 17,5 sacks et a également été sélectionné dans la première équipe All-Pro.
En raison d'un examen médical : le transfert de Crosby a échoué dans la dernière ligne droite
À l'origine, Baltimore avait toutefois un tout autre plan. La franchise s'était en effet déjà mise d'accord avec les Raiders de Las Vegas sur un transfert de Maxx Crosby, en échange duquel les Raiders devaient recevoir deux choix de première ronde.
Mais mardi, il y a eu un revirement surprenant : comme l'a rapporté The Athletic, le defensive end de 28 ans a échoué à la visite médicale obligatoire. Les Ravens ont alors annulé le transfert dans la dernière ligne droite. La franchise « ne fera pas d'autres commentaires » sur cette affaire pour le moment, ont déclaré les Raiders.
Baltimore, emmenée par son quarterback vedette Lamar Jackson, a connu une saison 2025 décevante, manquant de peu les playoffs lors du dernier match de la saison régulière contre les Pittsburgh Steelers, avec un bilan de huit victoires et neuf défaites. Après 17 ans, les Ravens se sont séparés de leur entraîneur principal John Harbaugh. Jesse Minter lui a succédé.
Trey Hendrickson : statistiques dans la NFL
Jeux Total des plaquages Tacles en solo Sacks Fumbles forcés Fumbles récupérés Passes déviées 117 236 162 81 15 0 16