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Après l'avoir qualifié de « fini »... Un journaliste saoudien surprend Salah par un nouveau geste

M. Salah
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La star égyptienne fait la une des médias saoudiens après avoir été pressentie pour jouer dans le championnat Roshen

Ces dernières heures ont été marquées par une vague de polémique et d'indignation suite aux déclarations du journaliste saoudien Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole du club Al-Nassr, dans lesquelles il s'en est pris à la star égyptienne Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool.

Des articles de presse ont fait état de l'intérêt des clubs de la Roshen League pour s'attacher les services du « Pharaon égyptien » à l'été 2026, avec en tête de liste Al-Hilal et Al-Ittihad.

Lire aussi... « Il ne sait pas où se trouve le but »... La presse anglaise juge Salah après le quadruplé de City

Cette annonce intervient après que le joueur a décidé de quitter officiellement Liverpool à la fin de la saison en cours pour relever un nouveau défi hors des terrains anglais.

  • محمد صلاحGetty Images Sport

    L'attaque contre Salah

    Les rumeurs selon lesquelles Salah rejoindrait l'équipe des stars de la Ligue Roshen ont déclenché la colère de Al-Sarami, qui s'est exprimé hier sur la radio « Al-Arabiya FM », déclarant : « Le Pharaon égyptien est fini, il n'a plus rien à offrir, et il n'est actuellement pas à la hauteur de la Ligue saoudienne ».

    Il a ajouté : « Ce qui se passe actuellement n'est rien d'autre qu'une campagne promotionnelle menée par certains médias et la presse égyptienne pour le pousser vers la Ligue Roshen, certains estimant qu'il convient au Hilal, tandis que d'autres le proposent pour rejoindre l'Ittihad. »

    Il a poursuivi : « Nous avons déjà des joueurs égyptiens dans notre championnat, et l’exemple de Dunga avec Al-Najma suffit : il n’a pas réussi à suivre le rythme du match contre Al-Nassr et a dû sortir sur blessure. »

    Il a conclu : « Comme je l’ai dit, Salah n’est pas adapté à la Ligue Roshen pour le moment ; il pourrait rejoindre Smouha en Égypte. »

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    Un comportement inattendu

    Suite aux critiques dont Saud Al-Sarami a fait l'objet ces dernières heures, il a décidé de présenter ses excuses à Salah dans la même émission, ce lundi, en faisant de nouvelles déclarations. Il a déclaré : « Je n'avais pas l'intention d'offenser la star égyptienne ni aucune autre personne de ce pays ».

    Il a ajouté : « Je présente mes excuses à toute personne dont j’ai mentionné le nom dans mes propos d’hier, car je comprends ce que chacun ressent, car l’esprit sportif et le respect priment sur tout. »

    Il a poursuivi : « Je présente mes excuses à l’analyste Ahmed Afifi et au milieu de terrain de Al-Najma, Nabil Emad « Dunga ». Quant à Mohamed Salah, ce n’est pas une star arabe ou africaine, c’est une icône mondiale. »

    Il a ajouté : « Ce ne sont pas mes propres mots, car il a déjà reçu les éloges de plusieurs légendes telles que Jürgen Klopp, Pep Guardiola et d’autres entraîneurs et légendes. »

    Il a conclu : « On ne peut pas remettre en cause les capacités de Mohamed Salah, c'est une légende au sens propre du terme, compte tenu de ce qu'il a accompli avec Liverpool et l'équipe nationale égyptienne. »



  • Quelle sera la prochaine destination de Mohamed Salah ?

    Salah a été associé à de nombreux grands clubs à travers le monde, notamment à des équipes de la Roshen League en Arabie saoudite, ainsi qu'à plusieurs clubs de la ligue américaine.

    De nombreuses sources indiquent que Salah ne souhaite rejoindre aucun club anglais dans un avenir proche, par respect pour les supporters de Liverpool, et qu'il aspire à relever un défi en dehors de la Premier League.

    Salah devrait décider de sa prochaine destination après avoir participé avec l'équipe d'Égypte à la phase finale de la Coupe du monde 2026.