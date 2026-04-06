Après l'avoir qualifié de « fini »... Un journaliste saoudien surprend Salah par un nouveau geste

Ces dernières heures ont été marquées par une vague de polémique et d'indignation suite aux déclarations du journaliste saoudien Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole du club Al-Nassr, dans lesquelles il s'en est pris à la star égyptienne Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool.

Des articles de presse ont fait état de l'intérêt des clubs de la Roshen League pour s'attacher les services du « Pharaon égyptien » à l'été 2026, avec en tête de liste Al-Hilal et Al-Ittihad.

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Cette annonce intervient après que le joueur a décidé de quitter officiellement Liverpool à la fin de la saison en cours pour relever un nouveau défi hors des terrains anglais.