Après l'annulation de l'expulsion... Les Catalans saluent la technologie vidéo et l'arbitrage lors du match contre l'Atlético

L'arbitrage de Mateo Busquets Ferrer lors du match opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid a été salué par l'ancien arbitre international Barrenchia Monteiro, dans une analyse publiée dans le journal Mundo Deportivo, à l'issue de la rencontre passionnante qui a opposé les deux équipes lors de la 30e journée de la Liga.

Barcelone avait remporté une victoire in extremis à l'extérieur, alors que le match était resté indécis jusqu'aux dernières minutes, avant que Robert Lewandowski ne marque le but de la victoire à la 87e minute, offrant ainsi à son équipe trois précieux points qui ont consolidé sa place de leader avec 76 points, soit 7 points d'avance sur le Real Madrid, tandis que l'Atlético reste à 57 points, en quatrième position.