Le FC Barcelone a remporté une victoire spectaculaire face à l'Atlético de Madrid hier soir, lors d'un match marqué par plusieurs décisions arbitrales cruciales.
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Après l'annulation de l'expulsion... Les Catalans saluent la technologie vidéo et l'arbitrage lors du match contre l'Atlético
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L'arbitrage de Mateo Busquets Ferrer lors du match opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid a été salué par l'ancien arbitre international Barrenchia Monteiro, dans une analyse publiée dans le journal Mundo Deportivo, à l'issue de la rencontre passionnante qui a opposé les deux équipes lors de la 30e journée de la Liga.
Barcelone avait remporté une victoire in extremis à l'extérieur, alors que le match était resté indécis jusqu'aux dernières minutes, avant que Robert Lewandowski ne marque le but de la victoire à la 87e minute, offrant ainsi à son équipe trois précieux points qui ont consolidé sa place de leader avec 76 points, soit 7 points d'avance sur le Real Madrid, tandis que l'Atlético reste à 57 points, en quatrième position.
Un match difficile
Montero a souligné que l'arbitre avait réalisé une bonne prestation lors d'un match complexe et marqué par de nombreux accrochages, mettant en avant son bon placement et sa condition physique, qui lui ont permis de rester au plus près de l'action, ce qui a conféré au match une fluidité évidente grâce à son application judicieuse de la règle de l'occasion.
Il a ajouté que Busquets Ferrer, malgré quelques moments où il a semblé indulgent, a réussi à imposer son autorité et à contrôler le match, notamment face aux affrontements répétés entre les joueurs, qu’il a gérés avec fermeté à l’aide de cartons.
Décisions cruciales et recours à la vidéo
Le rapport a mis en lumière les décisions disciplinaires de l'arbitre, qui a distribué plusieurs cartons jaunes au moment opportun, avant que l'un des moments forts de la rencontre ne soit marqué par l'intervention de la vidéo (VAR), qui a joué un rôle décisif.
Montero a précisé que l'arbitre vidéo, Mario Milerro López, avait pris les bonnes décisions, notamment en demandant à l'arbitre de revoir l'intervention de Nico sur Lamine Yamal, ce qui a conduit à transformer le carton jaune en expulsion directe, car il s'agissait d'une occasion de but manifeste.
Le VAR est également intervenu à nouveau pour examiner l'expulsion de Gerard Martin, l'arbitre décidant finalement de se contenter d'un carton jaune après avoir revu l'action.
Note globale
Montero a conclu son analyse en soulignant que l'arbitre avait bien géré ce match difficile entre l'Atlético Madrid et Barcelone, grâce à un soutien efficace de la part de la vidéo et de l'équipe d'arbitrage assisté, ce qui a permis de limiter au maximum les erreurs ayant une incidence sur le résultat.
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