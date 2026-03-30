Après l'Allemagne et l'Italie : une autre grande nation s'intéresserait à la star des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi

Tresoldi est né en Sardaigne et a d'abord grandi en Italie. Adolescent, il a déménagé avec ses parents à Hanovre et a joué au football dans les équipes de jeunes du club de deuxième division Hannover 96. À 18 ans, il a obtenu la nationalité allemande en 2022 et a fait ses débuts le même mois avec l'équipe nationale U19 de la DFB. Depuis, il porte le maillot à l'aigle sur la poitrine, mais l'Italie continue de s'intéresser à lui.

Au sujet d'un transfert vers la Squadra Azzurra, Tresoldi a déclaré en octobre à Sky Sports Italia : « Les règles le permettent, et mon téléphone est allumé. Si Gattuso (le sélectionneur national italien, ndlr) souhaite me parler, j'en serais très heureux. » Il a toutefois ajouté : « Mais pour l'instant, je joue pour l'Allemagne, j'ai fait ce choix, même s'il ne s'agit que des U21. Je m'y sens très bien. »