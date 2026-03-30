L'Argentine serait également intéressée par l'attaquant allemand des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, et chercherait à le convaincre de changer de fédération. C'est ce que rapporte le journal Bild. Selon cette source, l'actuel champion du monde aurait déjà pris contact avec Tresoldi, dont la mère, Barbara Caffi, est originaire de ce pays d'Amérique du Sud.
Traduit par
Après l'Allemagne et l'Italie : une autre grande nation s'intéresserait à la star des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi
- Getty Images
Un appel d'Italie ? Tresoldi : « Ça me ferait très plaisir »
Tresoldi est né en Sardaigne et a d'abord grandi en Italie. Adolescent, il a déménagé avec ses parents à Hanovre et a joué au football dans les équipes de jeunes du club de deuxième division Hannover 96. À 18 ans, il a obtenu la nationalité allemande en 2022 et a fait ses débuts le même mois avec l'équipe nationale U19 de la DFB. Depuis, il porte le maillot à l'aigle sur la poitrine, mais l'Italie continue de s'intéresser à lui.
Au sujet d'un transfert vers la Squadra Azzurra, Tresoldi a déclaré en octobre à Sky Sports Italia : « Les règles le permettent, et mon téléphone est allumé. Si Gattuso (le sélectionneur national italien, ndlr) souhaite me parler, j'en serais très heureux. » Il a toutefois ajouté : « Mais pour l'instant, je joue pour l'Allemagne, j'ai fait ce choix, même s'il ne s'agit que des U21. Je m'y sens très bien. »
- Getty Images
Tresoldi marque un doublé pour l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans
Une lutte à trois pourrait désormais s'engager pour Tresoldi. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confirmé en novembre qu'il suivait l'attaquant de près et l'a même cité nommément lors d'une conférence de presse. Il ne l'a toutefois pas sélectionné pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana.
Tresoldi a plutôt joué pour l'équipe d'Allemagne U21, pour laquelle il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 contre l'Irlande du Nord en qualification pour l'Euro. Mardi, l'équipe affrontera la Grèce.
- AFP
Arsenal serait intéressé par Nicolo Tresoldi
Tresoldi a quitté Hanovre 96 pour rejoindre le Club de Bruges l'été dernier pour un transfert de 7,5 millions d'euros et fait forte impression chez les Belges pour sa première saison : en 48 matches officiels, il a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives.
Selon le journal Bild, le FC Arsenal l'aurait déjà repéré.
Les prochains matchs de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans :
31 mars Grèce - Allemagne 26/09 Lettonie - Allemagne 30/09 Malte - Allemagne 06/10 Allemagne - Géorgie