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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Daniel Buse

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Après l'Allemagne et l'Italie : une autre grande nation s'intéresserait à la star des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi

Allemagne U21
N. Tresoldi
Club Bruges
First Division A
Allemagne
Italie
Argentine

Grâce à ses performances, l'attaquant attire non seulement l'attention des grands clubs, mais aussi celle des meilleures équipes nationales.

L'Argentine serait également intéressée par l'attaquant allemand des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, et chercherait à le convaincre de changer de fédération. C'est ce que rapporte le journal Bild. Selon cette source, l'actuel champion du monde aurait déjà pris contact avec Tresoldi, dont la mère, Barbara Caffi, est originaire de ce pays d'Amérique du Sud. 

  • Tresoldi U21Getty Images

    Un appel d'Italie ? Tresoldi : « Ça me ferait très plaisir »

    Tresoldi est né en Sardaigne et a d'abord grandi en Italie. Adolescent, il a déménagé avec ses parents à Hanovre et a joué au football dans les équipes de jeunes du club de deuxième division Hannover 96. À 18 ans, il a obtenu la nationalité allemande en 2022 et a fait ses débuts le même mois avec l'équipe nationale U19 de la DFB. Depuis, il porte le maillot à l'aigle sur la poitrine, mais l'Italie continue de s'intéresser à lui. 

    Au sujet d'un transfert vers la Squadra Azzurra, Tresoldi a déclaré en octobre à Sky Sports Italia : « Les règles le permettent, et mon téléphone est allumé. Si Gattuso (le sélectionneur national italien, ndlr) souhaite me parler, j'en serais très heureux. » Il a toutefois ajouté : « Mais pour l'instant, je joue pour l'Allemagne, j'ai fait ce choix, même s'il ne s'agit que des U21. Je m'y sens très bien. »

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  • TresoldiGetty Images

    Tresoldi marque un doublé pour l'équipe d'Allemagne des moins de 21 ans

    Une lutte à trois pourrait désormais s'engager pour Tresoldi. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confirmé en novembre qu'il suivait l'attaquant de près et l'a même cité nommément lors d'une conférence de presse. Il ne l'a toutefois pas sélectionné pour les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana. 

    Tresoldi a plutôt joué pour l'équipe d'Allemagne U21, pour laquelle il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 contre l'Irlande du Nord en qualification pour l'Euro. Mardi, l'équipe affrontera la Grèce.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    Arsenal serait intéressé par Nicolo Tresoldi

    Tresoldi a quitté Hanovre 96 pour rejoindre le Club de Bruges l'été dernier pour un transfert de 7,5 millions d'euros et fait forte impression chez les Belges pour sa première saison : en 48 matches officiels, il a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives. 

    Selon le journal Bild, le FC Arsenal l'aurait déjà repéré. 

  • Les prochains matchs de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans :

    31 marsGrèce - Allemagne
    26/09 Lettonie - Allemagne
    30/09 Malte - Allemagne
    06/10 Allemagne - Géorgie