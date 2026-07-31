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Après l'accord secret : Al-Hilal étudie une sanction contre Cancelo

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Al-Hilal étudie la possibilité de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de son joueur portugais João Cancelo, en raison de son absence au stage de l'équipe en Autriche, malgré une convocation officielle pour y prendre part.

Cancelo, toujours lié à Al-Hilal par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, devait rejoindre le stage mercredi dernier, à l'issue de ses vacances estivales consécutives à sa participation à la Coupe du monde, mais il ne s'est pas présenté.

Cancelo a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au FC Barcelone, qui négocie actuellement avec Al-Hilal pour conserver les services du latéral portugais.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté, citant le site « 365Scores », qu'Al-Hilal envisage d'infliger une amende financière au joueur, qui nourrit l'espoir de revenir au FC Barcelone.

Selon la même source, Cancelo a refusé de rejoindre le stage d'Al-Hilal, à la suite d'un accord secret conclu avec son agent Jorge Mendes et la direction du FC Barcelone.

Cet accord secret porte sur le refus de Cancelo de se rendre au stage d'Al-Hilal, qui se déroule actuellement en Autriche.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Al-Hilal insiste : Cancelo consent à un sacrifice financier pour rejoindre le Barça

    Il semble que la position d'Al-Hilal, visant à sanctionner Cancelo, ait pour objectif d'accroître la pression dans les négociations, afin d'obtenir le meilleur accord possible avec le Barça.

    À Barcelone, on estime que le transfert de Cancelo vers le club catalan est désormais quasiment acté, et qu'un accord sur l'opération est très proche. 

    Les négociations actuelles portent sur les modalités de son départ d'Al-Hilal, d'autant que le joueur perçoit encore un salaire colossal en Arabie saoudite. Certains aspects fiscaux sont également discutés afin de garantir qu'il perde le moins d'argent possible. 

    Toutes les parties savaient par ailleurs que la signature des contrats définitifs n'interviendrait pas avant le mois d'août, ce qui signifie que le calendrier de l'opération suit le plan établi. Ce qui n'était en revanche pas prévu, c'est l'absence de Cancelo au camp d'entraînement, une démarche qu'Al-Hilal pourrait interpréter comme une forme de rébellion. 

    À titre de comparaison, d'autres joueurs susceptibles de quitter le club, comme Darwin Núñez, ont rejoint le stage de l'équipe dans le but de préserver de bonnes relations avec la direction et de faciliter leur départ à l'amiable.

    Le Barça et Cancelo sont parvenus à un accord portant sur deux saisons, et le club catalan espère boucler l'opération pour un montant inférieur à 10 millions d'euros. 

    Selon les informations, le joueur a accepté de renoncer à une grande partie de ses droits financiers pour faciliter son départ du championnat saoudien, tandis que le Barça estime que son nouveau salaire pourra être enregistré sans aucun problème lié aux règles du fair-play financier.

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