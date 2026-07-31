Après l'accord secret : Al-Hilal étudie une sanction contre Cancelo

Al-Hilal étudie la possibilité de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de son joueur portugais João Cancelo, en raison de son absence au stage de l'équipe en Autriche, malgré une convocation officielle pour y prendre part.

Cancelo, toujours lié à Al-Hilal par un contrat courant jusqu'à l'été 2027, devait rejoindre le stage mercredi dernier, à l'issue de ses vacances estivales consécutives à sa participation à la Coupe du monde, mais il ne s'est pas présenté.

Cancelo a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au FC Barcelone, qui négocie actuellement avec Al-Hilal pour conserver les services du latéral portugais.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté, citant le site « 365Scores », qu'Al-Hilal envisage d'infliger une amende financière au joueur, qui nourrit l'espoir de revenir au FC Barcelone.

Selon la même source, Cancelo a refusé de rejoindre le stage d'Al-Hilal, à la suite d'un accord secret conclu avec son agent Jorge Mendes et la direction du FC Barcelone.

Cet accord secret porte sur le refus de Cancelo de se rendre au stage d'Al-Hilal, qui se déroule actuellement en Autriche.