Après deux prestations décevantes en Coupe du monde, Manuel Neuer pourrait-il se retrouver sur le banc de l’équipe d’Allemagne ?

Neuer n'a pas eu l'occasion de briller lors de cet événement festif. Tellement inactif qu’il n’a même pas pris la peine de s’hydrater lors de la pause controversée en première période, il s’est contenté de quelques tirs d’échauffement expédiés par un soigneur sur la ligne de touche. Inutile : deux minutes après la reprise, il ramassait le ballon dans ses filets, victime d’une frappe imparable de Franck Kessie. Cette action résume parfaitement son tournoi jusqu’ici.

Rappelé en sélection nationale juste avant le tournoi, après des mois de débat et avec une fanfare médiatique, le multiple meilleur gardien du monde, désormais âgé de 40 ans, n’a pratiquement rien eu à faire lors des deux matchs déjà joués. Si la défense allemande a parfois montré des signes de fragilité, Curaçao et la Côte d’Ivoire n’ont cadré que deux tirs chacun.

Il a repoussé l’un d’eux d’un arrêt de routine à la portée de n’importe quel gardien de division régionale, tandis que les deux autres étaient imparables. Cette nouvelle incartade prolonge une série inquiétante pour la Nationalmannschaft et son dernier rempart : depuis le sacre face à l’Argentine en 2014, l’équipe d’Allemagne encaisse au moins un but dans chaque match de Coupe du monde. Depuis la finale remportée contre l’Argentine en 2014, la Mannschaft a encaissé au moins un but dans chacun de ses huit matchs de Coupe du monde.