Samedi, lors du match contre la Côte d’Ivoire, Manuel Neuer a disputé sa 21e rencontre en Coupe du monde et devient ainsi le gardien de but détenant à lui seul le record de participations à la Coupe du monde. Auparavant, le joueur de 40 ans partageait ce record avec le Français Hugo Lloris, qui a déjà pris sa retraite internationale.
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Après deux prestations décevantes en Coupe du monde, Manuel Neuer pourrait-il être remplacé dans les cages de l’équipe d’Allemagne ?
Neuer n’a pas eu l’occasion de briller lors de cette rencontre festive. Tellement inactif qu’il n’a même pas pris la peine de s’hydrater lors de la pause controversée en première période, il s’est contenté de quelques tirs d’échauffement expédiés par un soigneur sur la ligne de touche. Inutile : deux minutes après la reprise, il ramassait le ballon dans ses filets, victime d’une frappe imparable de Franck Kessie. Cette séquence résume parfaitement son parcours dans cette Coupe du monde.
Rappelé en sélection nationale avant le tournoi, après des mois de débats et en grande pompe, le multiple meilleur gardien du monde, désormais âgé de 40 ans, n’a pratiquement rien eu à faire lors des deux matchs disputés jusqu’à présent. La défense allemande a certes parfois semblé un peu fragile, mais Curaçao et la Côte d’Ivoire n’ont tout de même réussi à tirer que deux fois au but chacun.
Il a repoussé l’un d’eux d’un arrêt de routine à la portée de n’importe quel gardien de division régionale, tandis que les deux autres étaient imparables. Cette nouvelle incartade prolonge une série inquiétante pour la Nationalmannschaft et son dernier rempart : depuis le sacre face à l’Argentine en 2014, l’équipe d’Allemagne encaisse au moins un but dans chaque match de Coupe du monde. Depuis la finale remportée contre l’Argentine en 2014, la Mannschaft a encaissé au moins un but dans chacun de ses huit matchs de Coupe du monde.
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La performance remarquable de Manuel Neuer face à la Côte d’Ivoire
Si Neuer n’a pas pu briller dans la tâche première de tout gardien, il a tout de même convaincu dans une autre de ses disciplines de prédilection : la distribution du ballon. Contre la Côte d’Ivoire, il a réussi toutes ses passes, ce qui constitue une performance tout à fait remarquable pour un gardien. Dès le match d’ouverture contre Curaçao, Neuer avait affiché un excellent taux de réussite de 86 % dans ses passes.
Son « aura », souvent évoquée, a sans doute intimidé ses adversaires et motive aussi ses coéquipiers, dont certains pourraient être ses enfants. « Il nous apporte beaucoup de sérénité, il a une grande expérience », a récemment déclaré le sélectionneur national Julian Nagelsmann. « Les jeunes, en particulier, en tirent profit. » Son entente avec Baumann, son suppléant de seulement quatre ans son cadet, reste irréprochable. Le gardien remplaçant a cédé sa place de titulaire en qualifications après le retour de Neuer juste avant la Coupe du monde.
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Équipe d’Allemagne : Oliver Baumann sera-t-il aligné contre l’Équateur ?
Baumann gère cette situation délicate avec une grande maîtrise et se met pleinement au service du groupe. Il pourrait être récompensé par une sélection pour le dernier match de poule, jeudi face à l’Équateur, une rencontre sans enjeu sportif ; il l’aurait en tout cas mérité. Même en cas de défaite, la première place du groupe est déjà assurée pour l’équipe de la DFB.
En procédant à une rotation dans les cages, le sélectionneur enverrait un signal fort à son fidèle second, tout en offrant à Neuer, encore fragile au mollet, un répit supplémentaire avant les huitièmes de finale. L’expert télévisé Bastian Schweinsteiger, entre autres, s’est déjà prononcé en faveur de cette option : « Baumann mérite de garder les buts et de disputer un match de Coupe du monde. C’est tout de même quelque chose de spécial. »
Neuer devrait toutefois marquer une pause dans sa course aux records. À chaque match, il bat son propre record de longévité comme joueur le plus âgé de l’histoire de la sélection allemande. Avec 21 rencontres au compteur, il pointe à quatre unités du record absolu de Lothar Matthäus (25). Si le gardien laisse sa place contre l’Équateur, l’Allemagne devra atteindre les demi-finales pour lui offrir l’occasion d’égaler cette marque.