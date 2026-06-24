Après deux prestations décevantes en Coupe du monde, Manuel Neuer pourrait-il être remplacé dans les cages de l’équipe d’Allemagne ?

Neuer n’a pas eu l’occasion de briller lors de cette rencontre festive. Tellement inactif qu’il n’a même pas pris la peine de s’hydrater lors de la pause controversée en première période, il s’est contenté de quelques tirs d’échauffement expédiés par un soigneur sur la ligne de touche. Inutile : deux minutes après la reprise, il ramassait le ballon dans ses filets, victime d’une frappe imparable de Franck Kessie. Cette séquence résume parfaitement son parcours dans cette Coupe du monde.

Rappelé en sélection nationale avant le tournoi, après des mois de débats et en grande pompe, le multiple meilleur gardien du monde, désormais âgé de 40 ans, n’a pratiquement rien eu à faire lors des deux matchs disputés jusqu’à présent. La défense allemande a certes parfois semblé un peu fragile, mais Curaçao et la Côte d’Ivoire n’ont tout de même réussi à tirer que deux fois au but chacun.

Il a repoussé l’un d’eux d’un arrêt de routine à la portée de n’importe quel gardien de division régionale, tandis que les deux autres étaient imparables. Cette nouvelle incartade prolonge une série inquiétante pour la Nationalmannschaft et son dernier rempart : depuis le sacre face à l’Argentine en 2014, l’équipe d’Allemagne encaisse au moins un but dans chaque match de Coupe du monde. Depuis la finale remportée contre l’Argentine en 2014, la Mannschaft a encaissé au moins un but dans chacun de ses huit matchs de Coupe du monde.