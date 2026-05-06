Après cinq rounds de négociations infructueuses, le départ de l’attaquant star du FC Bayern semble désormais imminent

D’après nos informations, Dusan Vlahovic se dit prêt à prolonger son contrat de seulement deux ans et à accepter une baisse de salaire. Toutefois, négociations achoppent encore sur les clauses annexes, notamment le montant des primes et le versement d’une éventuelle prime à la signature.

Avec un salaire net d’environ 12 millions d’euros par an, l’attaquant de 26 ans figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de Serie A.

Son contrat actuel, signé lors de son arrivée en provenance de la Fiorentina en janvier 2022 pour près de 85 millions d’euros, expire en juin prochain, ce qui lui permettrait de partir libre.