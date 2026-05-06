Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaquant serbe et le champion en titre de Serie A auraient déjà tenu cinq cycles de négociations sans parvenir à un accord sur un nouveau contrat.
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Après cinq rounds de négociations infructueuses, le départ de l’attaquant star du FC Bayern semble désormais imminent
D’après nos informations, Dusan Vlahovic se dit prêt à prolonger son contrat de seulement deux ans et à accepter une baisse de salaire. Toutefois, négociations achoppent encore sur les clauses annexes, notamment le montant des primes et le versement d’une éventuelle prime à la signature.
Avec un salaire net d’environ 12 millions d’euros par an, l’attaquant de 26 ans figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de Serie A.
Son contrat actuel, signé lors de son arrivée en provenance de la Fiorentina en janvier 2022 pour près de 85 millions d’euros, expire en juin prochain, ce qui lui permettrait de partir libre.
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Le FC Bayern s’intéresse également à Dusan Vlahovic.
Par le passé, plusieurs clubs italiens, dont l’AC Milan, ont été cités comme acquéreurs potentiels ; le FC Bayern Munich s’intéresserait également à l’international serbe (41 sélections).
À la Säbener Straße, il pourrait succéder à Nicolas Jackson, qui rejoindra Chelsea à l’issue de son prêt. Derrière le titulaire Harry Kane, le joueur de 26 ans devrait d’abord se contenter d’un rôle de remplaçant, même si Kane, âgé de 32 ans, n’est plus tout jeune.
Cette saison, Vlahovic a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en vingt matchs officiels. Il a manqué une grande partie de la campagne en raison d’une blessure persistante aux adducteurs, avant de faire son retour le 21 mars contre Sassuolo. Il a récemment marqué lors du match nul 1-1 contre Hellas Vérone.