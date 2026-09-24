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« Après cette saison, oui ! » : Thomas Tuchel soutient Harry Kane pour remporter le Ballon d'Or et mener l'Angleterre à la Coupe du monde 2030
Une campagne record en club et en sélection nationale
Kane traverse actuellement la meilleure période de sa carrière, après avoir récemment conclu une campagne 2025-2026 envoûtante au cours de laquelle il a inscrit le total vertigineux de 73 buts en club et en sélection. Le buteur du Bayern Munich a accompagné ce total historique de buts d’un triplé national, en remportant la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.
Au-delà de ses succès nationaux en Allemagne, Kane a joué un rôle central dans le récent parcours de l’Angleterre en Coupe du monde. Si l’Angleterre a connu un crève-cœur en demi-finale face à l’Argentine, elle s’est reprise pour décrocher une médaille de bronze, signant le meilleur résultat de l’histoire du pays lors d’une Coupe du monde disputée à l’étranger. Ces réussites collectives et individuelles ont fait de Kane le grand favori pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, et beaucoup s’attendent à ce qu’il mette enfin un terme à la longue attente de l’Angleterre pour un vainqueur du Ballon d’Or.
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Le soutien appuyé de Tuchel pour le Ballon d'Or
S’exprimant auprès d’ITV avant les prochains matches de Ligue des nations de l’Angleterre, Tuchel a été interrogé directement sur le fait de savoir s’il pense que son capitaine devrait être celui qui remportera le Ballon d’Or le mois prochain. L’entraîneur allemand s’est montré catégorique dans sa réponse, déclarant : « Après cette saison, oui. Plus de 70 buts, trois titres avec le Bayern Munich, des demi-finales à la Coupe du monde et en Ligue des champions. Il devient de mieux en mieux. Il a ajouté une dimension physique à son jeu. »
Tuchel a ensuite expliqué que la valeur de Kane allait bien au-delà de ses remarquables statistiques de buteur, mettant en avant l’intelligence tactique et le volume de jeu qui font de lui l’avant-centre moderne ultime. « Il est tout simplement tellement impliqué dans le pressing haut et tellement impliqué dans chaque aspect du match, a ajouté Tuchel. Que ce soit dans la relance depuis l’arrière, à la finition, dans le jeu de construction au milieu de bloc, ou dans le travail défensif. Il a vraiment tout. » Ces qualités complètes ont placé la star du Bayern Munich en pole position pour les récompenses individuelles, alors qu’il cherche à devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis Michael Owen en 2001.
La longévité et la route vers 2030
Alors que la Coupe du monde 2030 doit être coorganisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, des questions ont inévitablement émergé concernant la longévité de Kane. Au moment où ce tournoi aura lieu, le capitaine de l’Angleterre aura 36 ans. Cependant, Tuchel balaie toute suggestion selon laquelle l’âge finira par le rattraper, insistant sur le fait que la qualité technique d’élite de son joueur vedette lui permettra de rester au plus haut niveau jusqu’à la fin de la trentaine. Kane, déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, continue de renforcer son statut de légende sur la scène internationale et est en position d’égaler le record absolu de 125 sélections chez les hommes détenu par Peter Shilton s’il dispute les quatre matches de Ligue des nations pendant le rassemblement actuel.
Interrogé sur la possibilité de voir Kane occuper la pointe de l’attaque à 36 ans, le sélectionneur de l’Angleterre est resté extrêmement optimiste quant à l’avenir de son capitaine. L’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich a répondu : « Aucun problème. L’âge, c’est l’âge. Cela n’a pas d’importance. Tout est une question de qualité, et il a encore de belles années devant lui. »
- AFP
Un calendrier de Ligue des nations éprouvant attend en perspective
L’équipe de Tuchel entame son actuel rassemblement international avec une affiche de Ligue des nations contre les champions du monde, l’Espagne, à Wembley samedi - des retrouvailles avec l’équipe qui a battu celle de Sir Gareth Southgate en finale de l’Euro 2024 avant de remporter la Coupe du monde cet été. Le calendrier éprouvant de quatre matches verra ensuite l’Angleterre se déplacer pour deux rencontres consécutives à l’extérieur contre la République tchèque le 29 septembre et la Croatie le 3 octobre, avant de rentrer à domicile pour recevoir les Tchèques à Wembley le 6 octobre.
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