« Après cette saison, oui ! » : Thomas Tuchel soutient Harry Kane pour remporter le Ballon d'Or et mener l'Angleterre à la Coupe du monde 2030

Kane traverse actuellement la meilleure période de sa carrière, après avoir récemment conclu une campagne 2025-2026 envoûtante au cours de laquelle il a inscrit le total vertigineux de 73 buts en club et en sélection. Le buteur du Bayern Munich a accompagné ce total historique de buts d’un triplé national, en remportant la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.

Au-delà de ses succès nationaux en Allemagne, Kane a joué un rôle central dans le récent parcours de l’Angleterre en Coupe du monde. Si l’Angleterre a connu un crève-cœur en demi-finale face à l’Argentine, elle s’est reprise pour décrocher une médaille de bronze, signant le meilleur résultat de l’histoire du pays lors d’une Coupe du monde disputée à l’étranger. Ces réussites collectives et individuelles ont fait de Kane le grand favori pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football, et beaucoup s’attendent à ce qu’il mette enfin un terme à la longue attente de l’Angleterre pour un vainqueur du Ballon d’Or.