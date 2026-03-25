L'entraîneur du FC St. Pauli, Alexander Blessin, va devoir passer à la caisse après avoir critiqué l'arbitre. Âgé de 52 ans, il a été condamné par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB) à une amende de 10 000 euros « pour comportement antisportif », comme l'a annoncé la DFB mercredi : « Le jugement est définitif. »
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Après avoir vivement critiqué l'arbitre : la DFB inflige une lourde amende à un entraîneur de Bundesliga
Après la défaite 1-2 contre le SC Fribourg dans le cadre de la lutte contre la relégation de la Bundesliga, Blessin s'était récemment emporté contre l'arbitre Florian Badstübner et, selon la DFB, avait « remis en cause son impartialité ».
« Mon équipe n’a pas joué contre onze joueurs, mais contre douze, et le douzième, c’était l’arbitre », avait notamment déclaré Blessin sur DAZN : « Il y a eu beaucoup de petits détails. Quand un arbitre me donne un carton jaune en me souriant d’un air vraiment moqueur, je trouve ça irrespectueux. Même si je suis ému sur le terrain. Avant le premier but, il y a aussi eu trois situations où il a laissé le jeu se poursuivre. Maintenant, on peut encore dire que je suis mauvais perdant, mais tout va bien. »
Blessin regrette ses propos
Lors de la conférence de presse d'après-match, Blessin a regretté ses propos. « Ce que j'ai dit sur DAZN n'était pas très judicieux. C'était sous le coup de l'émotion, il faut bien me l'accorder », a-t-il déclaré : « Les enjeux sont énormes. »
FC St. Pauli : les prochains matchs
Dimanche 5 avril, 15 h 30
Union Berlin (A)
Samedi 11 avril, 18 h 30
FC Bayern Munich (domicile)
Vendredi 17 avril, 20h30
1. FC Cologne (domicile)
à déterminer
1. FC Heidenheim (à l'extérieur)
à déterminer
1. FSV Mayence 05 (domicile)