Après avoir vivement critiqué l'arbitre : la DFB inflige une lourde amende à un entraîneur de Bundesliga

Après la défaite 1-2 contre le SC Fribourg dans le cadre de la lutte contre la relégation de la Bundesliga, Blessin s'était récemment emporté contre l'arbitre Florian Badstübner et, selon la DFB, avait « remis en cause son impartialité ».

« Mon équipe n’a pas joué contre onze joueurs, mais contre douze, et le douzième, c’était l’arbitre », avait notamment déclaré Blessin sur DAZN : « Il y a eu beaucoup de petits détails. Quand un arbitre me donne un carton jaune en me souriant d’un air vraiment moqueur, je trouve ça irrespectueux. Même si je suis ému sur le terrain. Avant le premier but, il y a aussi eu trois situations où il a laissé le jeu se poursuivre. Maintenant, on peut encore dire que je suis mauvais perdant, mais tout va bien. »