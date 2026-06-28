Après avoir touché le fond, une performance historique : Jude Bellingham tient des propos remarquables sur le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane

Kane a ouvert son tournoi par un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, avant que le capitaine anglais ne déçoive lors du match nul 0-0 face au Ghana. Avec seulement 19 touches de balle, il a signé son plus faible total personnel en phase finale. « Nous ne doutons pas de lui, qu’il soit très impliqué dans le match ou non », a déclaré Bellingham au sujet de cette prestation. « Il fait la différence et il l’a encore prouvé aujourd’hui. »

En désignant Kane comme le meilleur joueur international anglais, le milieu de terrain du Real Madrid l’a placé au-dessus de tous les héros du seul titre mondial remporté à ce jour, en 1966, tels que le capitaine de l’époque Bobby Moore ou l’attaquant Bobby Charlton. Avec 82 réalisations, Kane est depuis longtemps le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, devançant Wayne Rooney (53), Charlton (49) et Lineker (48).

Grâce à sa victoire contre le Panama, l’Angleterre a terminé en tête de son groupe et s’est qualifiée pour les seizièmes de finale. Elle y affrontera mercredi le troisième d’un autre groupe, probablement le Sénégal. À l’issue du tournoi, après deux finales d’Euro perdues (2021 et 2024), Kane devrait enfin remporter son premier grand titre avec l’équipe nationale.