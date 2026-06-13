Après avoir affiché son soutien au Maroc, la fièvre Neymar s’empare du Brésil

Neymar a manqué la Coupe du monde 2010, écarté de la sélection alors qu’il était encore adolescent malgré les nombreuses sollicitations du public. En 2014, à domicile, une blessure l’a privé de son éclat et a précédé la défaite humiliante 7-1 contre l’Allemagne, un revers qui hante toujours le football brésilien.

En 2018, une nouvelle blessure le prive à nouveau de l’épreuve. En 2022, il revient à temps au Qatar, inscrit un but somptueux en prolongation des quarts de finale, mais la Croatie égalise à la 117e minute et élimine le Brésil aux tirs au but.

Au total, le parcours de Neymar en sélection est un feuilleton d’émotions fortes qui réclame un dénouement à la hauteur. Un niveau de jeu légèrement en berne, une condition physique fragile et l’accumulation des saisons ne doivent pas occulter son talent.

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Absent de la Seleção depuis 2023, il a reçu une invitation surprise de Carlo Ancelotti, qui avait pourtant fixé comme condition un retour à la compétition.

Huit matches avec Santos en Serie A brésilienne, tous à domicile, ne constituent pas un gage suffisant de sa condition physique.

Sky Sports rappelle toutefois que « Neymar figure parmi les dix meilleurs joueurs du championnat en termes de création d’occasions par match, mais même Ancelotti est conscient de la réalité. »

Elle rappelle aussi les propos de João Pedro, dont l’absence a surpris, qui confessait ne pas avoir eu sa chance en sélection malgré des opportunités non concrétisées avec la Seleção.