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Après avoir affiché son soutien au Maroc, la fièvre Neymar s’empare du Brésil

FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Neymar
C. Ancelotti
Brésil
Maroc
É.-U.
Italie

Le même scénario se répète tous les quatre ans.

Neymar figure dans la sélection brésilienne pour une nouvelle tentative de remporter la Coupe du monde, mais la décision de Carlo Ancelotti de le convoquer fait débat.

Sky Sports a diffusé un reportage, avec l’aide de la légende Cafu, pour analyser les raisons qui poussent Ancelotti à soutenir Neymar afin qu’il retrouve son meilleur niveau.

La Seleção débutera sa campagne pour la Coupe du monde 2026 dimanche matin face à une sélection marocaine talentueuse, dans le groupe 3 où figurent également Haïti et l’Écosse.


  • Une véritable obsession

    « Neymar est un joueur important pour n’importe quelle équipe », affirme Cafu, dernier sélectionneur à avoir mené le Brésil au titre mondial en 2002, dans un entretien accordé à Sky Sports. « Le voir jouer à un bon niveau, tant sur le plan physique que technique, pourrait être très bénéfique pour la sélection brésilienne. » Pourtant, cela fait longtemps qu’il n’a pas affiché un tel niveau.

    Le feuilleton Neymar agite toujours le Brésil, et l’on se demande si les quintuples champions du monde ne devraient pas être épargnés par ce psychodrame. Pourtant, l’envie de voir le meilleur buteur de l’histoire du pays conclure sa carrière sur une note positive reste une véritable obsession.

    Il leur faudra encore patienter : le sélectionneur Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar manquera le match d’ouverture contre le Maroc, tout en précisant qu’il pourrait reprendre l’entraînement dès la semaine prochaine. Suivi médical et incertitude sportive : tels sont les derniers développements concernant sa relation avec la sélection nationale.

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  • Nouvel acte d’une tragédie familière… les supporters attendent toujours le dénouement heureux.

    Neymar a manqué la Coupe du monde 2010, écarté de la sélection alors qu’il était encore adolescent malgré les nombreuses sollicitations du public. En 2014, à domicile, une blessure l’a privé de son éclat et a précédé la défaite humiliante 7-1 contre l’Allemagne, un revers qui hante toujours le football brésilien.

    En 2018, une nouvelle blessure le prive à nouveau de l’épreuve. En 2022, il revient à temps au Qatar, inscrit un but somptueux en prolongation des quarts de finale, mais la Croatie égalise à la 117e minute et élimine le Brésil aux tirs au but.

    Au total, le parcours de Neymar en sélection est un feuilleton d’émotions fortes qui réclame un dénouement à la hauteur. Un niveau de jeu légèrement en berne, une condition physique fragile et l’accumulation des saisons ne doivent pas occulter son talent.

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    Absent de la Seleção depuis 2023, il a reçu une invitation surprise de Carlo Ancelotti, qui avait pourtant fixé comme condition un retour à la compétition.

    Huit matches avec Santos en Serie A brésilienne, tous à domicile, ne constituent pas un gage suffisant de sa condition physique.

    Sky Sports rappelle toutefois que « Neymar figure parmi les dix meilleurs joueurs du championnat en termes de création d’occasions par match, mais même Ancelotti est conscient de la réalité. »

    Elle rappelle aussi les propos de João Pedro, dont l’absence a surpris, qui confessait ne pas avoir eu sa chance en sélection malgré des opportunités non concrétisées avec la Seleção.

  • Que trame Ancelotti ?

    Le rapport analyse : « Qu’est-ce qui motive ce choix ? Pour beaucoup, c’est la preuve que Carlo Ancelotti aime s’appuyer sur le talent. Tout au long de sa carrière, il a pris plaisir à réunir les meilleurs joueurs disponibles, convaincu qu’il pourrait les mener vers la victoire au moment crucial. »

    À ce jour, le potentiel de Neymar reste, selon lui, supérieur à celui des autres. Exploiter ne serait-ce qu’un instant la pleine mesure de son talent pourrait faire la différence. Cafu, qui connaît bien Ancelotti pour avoir travaillé avec lui à Milan, fait pleinement confiance à son jugement.

    «Je pense que oui», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si c’était la bonne décision.

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    à Pogba. Cafu a ajouté : « Ancelotti est un entraîneur expérimenté, il sait comment préparer une équipe pour ce genre de compétition. Nous espérons qu'Ancelotti insufflera un nouveau souffle à la sélection brésilienne. Il en a les capacités. »

    Le rapport précise toutefois : « Mais il y a une autre raison pour laquelle Ancelotti a choisi Neymar. Il a fait ses calculs : la polémique entourant l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain ne s’apaisera pas cet été, qu’il soit sélectionné ou non. En le faisant jouer tout en refusant de lui accorder le moindre traitement de faveur, Ancelotti met sur les épaules de Neymar la responsabilité de prouver qu’il est prêt. On espère qu’il brillera, qu’il tirera le groupe vers le haut plutôt que de le freiner, et qu’il soulagera la pression au lieu de l’accroître. C’est un pari, car les doutes subsisteront.

    Il a ajouté : « Il fait partie du groupe, mais est-il assez en forme pour fouler la pelouse ? Et s’il est prêt à jouer, peut-il prétendre à une place de titulaire ? » La Seleção espère que cette stratégie mènera au résultat escompté.

  • Le parcours de Romario s’apparente à un scénario familier : un talent précoce, des exploits sous les projecteurs, puis une fin de carrière marquée par les blessures et les adieux émouvants. Un drame classique dans l’univers du football.

    L’histoire le démontre : le Brésil est coutumier de tels rebondissements, où la star locale s’impose sous les projecteurs. En 2010, le sélectionneur Dunga avait résisté aux pressions des légendes Pelé et Romário, qui réclamaient l’intégration de Neymar, et il avait fini par payer les pots cassés en perdant son poste lorsque la campagne s’est soldée par un échec.

    Avec le retour de Neymar à Santos, la boucle est bouclée. Pourtant, cette saga remonte à bien avant ce come-back : Romario, souvent au cœur des débats, incarnait déjà cette pression médiatique. Tous les quatre ans, la polémique sur son éventuelle sélection divisait le pays.

    En 1994, le sélectionneur Carlos Alberto Parreira voulait même l’écarter en raison de son manque d’engagement et de son refus de commencer sur le banc lors des convocations précédentes. Romario a ainsi repoussé son entrée jusqu’à la veille de la finale des qualifications pour la Coupe du monde, match que le Brésil devait absolument remporter pour valider son billet. La blessure de Müller le fit changer d’avis. Cafu s’en souvient bien.

    Cafu se souvient : « C’était le dernier match des qualifications contre l’Uruguay au Maracanã, et Romario a immédiatement imposé sa personnalité à son retour dans le groupe. Il a promis de régler le problème, et il l’a fait : nous avons gagné 2-0, et il a inscrit les deux buts. » Le reste appartient à l’histoire : Romario brilla lors de la Coupe du monde 1994, le Brésil souleva le trophée et Pereira parla d’un « coup de main de Dieu ».

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  • Neymar réussira-t-il son pari ?

    Quatre ans plus tard, en 1998, le sélectionneur Mario Zagallo écarta Romário juste avant le tournoi en raison d’une blessure, et tout bascula.

    Beppetó, aligné en attaque aux côtés de Ronaldo pour pallier l’absence de Romário, ne parvint pas à compenser son absence, et le Brésil s’inclina 3-0 face à la France en finale. Romario, de retour rapidement à la compétition avec Flamengo, se vengera en dessinant des caricatures de Zagallo sur les murs des toilettes d’un café qu’il possédait à Rio.

    Luiz Felipe Scolari aura davantage de succès en 2002 en écartant les demandes de convocation de Romario, alors âgé de 36 ans, et en remportant le titre avant de faire taire les critiques. Quant à Ancelotti, il dispose d’une alternative avec Neymar.

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    La formule sera-t-elle payante ?

    Cafu, seul joueur à avoir disputé trois finales consécutives, se montre optimiste. Interrogé sur le vainqueur de la Coupe du monde cet été, il a souri avant d’affirmer avec fermeté : « Le Brésil, sans aucun doute. Je n’ai pas le moindre doute quant au potentiel de cette équipe. »

    Reste que, surtout dans le cas de Neymar, 34 ans, le potentiel et la réalité sont deux choses bien distinctes.

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