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Ameé Ruszkai

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Après Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle, quel avenir pour le FC Barcelone ? Et quel sera l'impact des mouvements de joueurs en Catalogne sur la défense du titre de l'Espagne à la Coupe du monde féminine 2027 ?

WOMEN'S FOOTBALL
Barcelona
A. Putellas
O. Batlle
M. Leon
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Un coup d’œil rapide sur la liste de l’Espagne, qui affronte l’Angleterre vendredi dans un match qualificatif crucial pour la Coupe du monde féminine, suffit pour remarquer une domination club : le FC Barcelone. Onze des vingt-cinq joueuses convoquées par Sonia Bermúdez portent les couleurs catalanes, et la Roja a su capitaliser sur cette familiarité avec brio ces dernières années. Mais beaucoup de choses vont changer au Barça cet été.

Le mois dernier, après la victoire 4-0 de l'équipe de Pere Romeu face à Lyon en finale de la Ligue des champions, qui a permis de réaliser un magnifique quadruplé, trois départs majeurs ont été annoncés. Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, a occupé les Une après quatorze ans passés au club de son cœur. Mais Ona Batlle et Mapi León, deux défenseuses de renom, vont aussi laisser un grand vide. Salma Paralluelo, auteure d’un doublé en finale, pourrait suivre le même chemin.

Le Barça a déjà connu ce scénario : l’été dernier, les interrogations sur les ambitions du groupe, surtout en C1, avaient suivi un mercato terne dicté par des contraintes financières. Le club avait alors brillamment répondu en conquérant un quatrième titre continental. Cette fois, toutefois, l’équation est différente, car Putellas, León et Batlle sont des joueuses de classe mondiale.

Que signifie cet été pour le club catalan, et quel impact cela pourrait-il avoir sur l’Espagne, alors que la Roja se prépare à défendre son titre de championne du monde au Brésil l’année prochaine ?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Un grand été se profile

    Pour les championnes d’Europe en titre, l’heure est cruciale. En perdant Putellas, le Barça dit adieu à une icône : la joueuse, déjà double lauréate du Ballon d’Or, pourrait bien décrocher un troisième sacre individuel d’ici quelques mois. En parallèle, le départ de León, considérée comme l’une des meilleures défenseuses centrales de la planète, et celui de Batlle, arrière latérale de classe mondiale, créent un vide considérable.

    Les Blaugrana ont pourtant souvent su se renouveler. Grâce à La Masia, dont la productivité n’a pas d’égal dans le football féminin de club, ou via le mercato, l’effectif s’est toujours régénéré.

    Reste à savoir comment le club gérera les arrivées extérieures, un aspect rendu complexe par les contraintes financières de l’an passé : les difficultés de l’équipe masculine, soumises aux règles du fair-play financier en Liga, s’étaient répercutées sur la section féminine.

    Toutefois, le fait que l’équipe de Hansi Flick vienne de débourser la somme colossale de 69 millions de livres (93 millions de dollars) pour Anthony Gordon laisse penser que les choses pourraient être différentes cette fois-ci. Si le Barça a les moyens de recruter, tant mieux ; encore faut-il le faire avec discernement.

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Adieu à un leader

    Il ne s’agit pas seulement de remplacer les joueuses partantes. Le rôle de Putellas, cette saison, a été décisif tant sur le plan du leadership que de la mentorship.

    Romeu a donc dû puiser dans son vivier : les adolescentes Clara Serrajordi et Aicha Camara ont été intégrées à l’équipe première, tandis que Martine Fenger, Carla Julia et Adriana Ranera ont saisi leur chance. Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky Lopez et Kika Nazareth, autres jeunes éléments, ont également vu leur temps de jeu augmenter. Si plusieurs cadres ont contribué à leur progression, Putellas, en tant que capitaine, a été décisive.

    « C’est une joueuse qui essaie toujours d’aider les autres filles à donner le meilleur d’elles-mêmes », a récemment déclaré Brugts à propos de la joueuse de 32 ans. « Quand je parle des joueuses expérimentées qui endossent ces rôles de leader, elle en est bien sûr le principal exemple. Ça me rassure beaucoup de jouer à ses côtés et elle me donne la confiance nécessaire pour faire un bon match moi-même. »

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Fort d’une vaste expérience

    Le Barça doit non seulement remplacer un arrière droit, un défenseur central et un milieu de terrain de classe mondiale, mais aussi trouver de nouveaux visages pour incarner le leadership. Heureusement, plusieurs joueuses sont prêtes à assumer ce rôle : Patri Guijarro, Aitana Bonmati et Irene Paredes, entre autres.

    Un club qui, malgré les départs de Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh et Sandra Panos avant et pendant la saison 2024-2025, a déjà répondu de manière catégorique aux sceptiques cette année et qui ne devrait pas s’effondrer soudainement.

    L’équipe conserve son statut de formation de classe mondiale, s’appuyant sur un centre de formation inégalé et une culture de la gagne bien ancrée. Le parcours sera exigeant et ponctué d’obstacles, mais le Barça possède les ressources pour les surmonter.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    De nouveaux défis

    Quelles conséquences pour l’Espagne ? Leon s’engagerait avec les London City Lionesses, formation de Women’s Super League fraîchement promue et sixième de son premier exercice dans l’élite. Putellas pourrait suivre la même voie. Batlle, elle, prendrait la direction d’Arsenal, vainqueur du Barça en finale de la Ligue des champions 2024-2025.

    Pour Batlle, le changement sera minime : elle passera d’un effectif barcelonais engagé sur quatre tableaux à un groupe d’Arsenal qui disputera trois compétitions, la Coupe de la Ligue anglaise excluant désormais les clubs européens. La WSL étant plus relevée que la Liga F, son temps de jeu et ses exigences devraient rester similaires.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Les points forts de l’Espagne

    Pour Leon – et Putellas, si elle la suit aux London City Lionesses – la situation sera bien différente. Le club ne disputera pas la Ligue des champions, ce qui allégera considérablement son calendrier par rapport à celui du Barça. Si les grands rendez-vous européens manqueront à l’appel, la WSL, compétition plus relevée que la Liga F, leur opposera tout de même des formations de premier plan comme Arsenal, Chelsea, Manchester City ou Manchester United.

    Moins de temps de jeu et une pression moindre sur ces deux joueuses clés, toutes deux trentenaire, qui continueront pourtant à jouer à un niveau élevé en vue de la Coupe du monde féminine 2027. Pour l’Espagne, ce choix pourrait s’avérer judicieux.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    De nouveaux talents vont-ils émerger ?

    Les départs de Putellas, León et Batlle pourraient être compensés par d’autres talents issus du vivier de La Masia, à l’image de Serrajordi, présente dans la sélection pour le match de vendredi entre l’Espagne et l’Angleterre et déjà décisive depuis ses débuts en équipe A en octobre.

    Outre les onze joueuses du groupe actuel qui portent déjà le maillot du Barça, Jana Fernández et Lucía Corrales, formées sur place puis cédées l’été dernier pour des raisons financières, illustrent la vitalité d’un vivier catalan dont profite directement la sélection.

    L’été s’annonce d’ores et déjà passionnant sur le plan des transferts, surtout pour le Barça. Mais quoi qu’il arrive d’ici là, la Roja aborde cet été avec optimisme, en vue de la défense de son titre mondial en 2027.

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