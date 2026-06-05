Le mois dernier, après la victoire 4-0 de l'équipe de Pere Romeu face à Lyon en finale de la Ligue des champions, qui a permis de réaliser un magnifique quadruplé, trois départs majeurs ont été annoncés. Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, a occupé les Une après quatorze ans passés au club de son cœur. Mais Ona Batlle et Mapi León, deux défenseuses de renom, vont aussi laisser un grand vide. Salma Paralluelo, auteure d’un doublé en finale, pourrait suivre le même chemin.

Le Barça a déjà connu ce scénario : l’été dernier, les interrogations sur les ambitions du groupe, surtout en C1, avaient suivi un mercato terne dicté par des contraintes financières. Le club avait alors brillamment répondu en conquérant un quatrième titre continental. Cette fois, toutefois, l’équation est différente, car Putellas, León et Batlle sont des joueuses de classe mondiale.

Que signifie cet été pour le club catalan, et quel impact cela pourrait-il avoir sur l’Espagne, alors que la Roja se prépare à défendre son titre de championne du monde au Brésil l’année prochaine ?