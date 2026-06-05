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Ameé Ruszkai

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Après Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle, quel avenir attend le FC Barcelone ? Et quel sera l’impact des mouvements de joueurs en Catalogne sur la capacité de l’Espagne à défendre son titre lors de la Coupe du monde féminine 2027 ?

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A. Putellas
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Un coup d’œil rapide à la sélection espagnole qui affrontera l’Angleterre vendredi, en match de qualification crucial pour la Coupe du monde féminine, suffit pour s’en rendre compte : un club se détache nettement, le FC Barcelone. Onze des vingt-cinq joueuses convoquées par Sonia Bermúdez évoluent en Catalogne, et la Roja a su capitaliser sur cette proximité avec beaucoup d’efficacité au fil des ans. Mais beaucoup de choses vont changer au Barça cet été.

Le mois dernier, après la victoire 4-0 de l'équipe de Pere Romeu face à Lyon en finale de la Ligue des champions, qui a permis de réaliser un magnifique quadruplé, trois départs majeurs ont été annoncés. Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, a occupé les Une après quatorze ans passés au club de son cœur. Mais Ona Batlle et Mapi León, deux défenseuses de renom, vont aussi laisser un grand vide. Salma Paralluelo, auteure d’un doublé en finale, pourrait suivre le même chemin.

Le Barça a déjà connu ce scénario : l’été dernier, les ambitions du groupe étaient mises en doute, surtout en C1, après un mercato contraint par des problèmes financiers. La réponse fut un quatrième sacre continental. Cette fois, toutefois, l’équation est plus complexe, car Putellas, León et Batlle sont des joueuses de classe mondiale.

Que signifie cet été pour le Barça ? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur l’Espagne, alors que la Roja se prépare à défendre son titre de championne du monde au Brésil l’année prochaine ?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Un été exceptionnel en perspective

    Pour les championnes d’Europe en titre, l’heure est cruciale. En perdant Putellas, le Barça dit adieu à une icône : la joueuse, déjà double lauréate du Ballon d’Or, pourrait bien décrocher un troisième sacre individuel d’ici quelques mois. En parallèle, le départ de Leon, considérée comme l’une des meilleures défenseuses centrales de la planète, et celui de Batlle, arrière latérale de classe mondiale, créent un vide considérable.

    Les Blaugrana ont pourtant démontré par le passé leur capacité à surmonter de telles départs. Grâce à La Masia, dont la productivité est inégalée parmi les centres de formation du football féminin, ou via un mercato ciblé, le club a toujours su renouveler son effectif.

    Reste à savoir comment le club gérera les arrivées extérieures, un aspect rendu complexe par les contraintes financières de l’an passé : les difficultés de l’équipe masculine, soumises aux règles du fair-play financier en Liga, s’étaient répercutées sur le secteur féminin.

    Toutefois, le fait que l’équipe de Hansi Flick vienne de débourser la somme colossale de 69 millions de livres (93 millions de dollars) pour Anthony Gordon laisse penser que les choses pourraient être différentes cette fois-ci. Si le Barça a de nouveau les moyens de recruter, tant mieux ; encore faut-il le faire avec discernement.

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  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Adieu à un leader

    Il ne s’agit pas seulement de remplacer les joueuses partantes. Le rôle de Putellas, cette saison, a été capital : leader et mentor, elle a guidé le groupe.

    Romeu a donc dû puiser dans son vivier : les adolescentes Clara Serrajordi et Aicha Camara ont été intégrées à l’équipe première, tandis que Martine Fenger, Carla Julia et Adriana Ranera ont saisi leur chance. Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky Lopez et Kika Nazareth, autres jeunes éléments, ont également vu leur temps de jeu augmenter. Si plusieurs cadres ont contribué à leur progression, Putellas, en tant que capitaine, a été décisive.

    « C’est une joueuse qui essaie toujours d’aider les autres filles à donner le meilleur d’elles-mêmes », a récemment déclaré Brugts à propos de la joueuse de 32 ans. « Quand je parle des joueuses expérimentées qui endossent ces rôles de leader, elle en est bien sûr le principal exemple. Ça me rassure beaucoup de jouer à ses côtés et elle me donne la confiance nécessaire pour faire un bon match moi-même. »

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Fort d’une vaste expérience

    Le Barça doit non seulement remplacer un arrière droit, un défenseur central et un milieu de terrain de classe mondiale, mais aussi voir émerger de nouvelles figures de proue. Heureusement, plusieurs joueuses sont prêtes à assumer ce leadership : Patri Guijarro, Aitana Bonmati et Irene Paredes, entre autres.

    Un club qui, malgré les départs de Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh et Sandra Panos avant et pendant la saison 2024-2025, a déjà répondu de manière catégorique aux sceptiques cette année et qui n’est pas près de s’effondrer.

    L’équipe conserve son statut de formation de classe mondiale, s’appuyant sur un centre de formation inégalé et une culture de la gagne ancrée depuis des années. Le parcours sera exigeant et ponctué d’obstacles, mais le Barça possède les ressources pour les surmonter.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    De nouveaux défis

    Quelles conséquences pour l’Espagne ? Leon s’apprête à rejoindre les London City Lionesses, formation de Women’s Super League qui a conclu sa première saison dans l’élite à la sixième place, et Putellas pourrait suivre. Batlle, elle, est attendue à Arsenal, vainqueur du Barça en finale de la Ligue des champions 2024-2025.

    Pour Batlle, le changement sera minime : elle passera d’un effectif barcelonais engagé sur quatre tableaux à un groupe gunner qui disputera trois compétitions, la Coupe de la Ligue anglaise excluant désormais les clubs européens. La WSL étant plus relevée que la Liga F, son temps de jeu et ses exigences devraient s’équilibrer.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Les points forts de l'Espagne

    Pour Leon – et Putellas, si elle la suit aux London City Lionesses – la situation sera bien différente. Le club ne disputera pas la Ligue des champions, ce qui allégera considérablement son calendrier par rapport à celui du Barça. Si les affiches européennes contre l’élite disparaîtront, la WSL, dont le niveau est supérieur à la Liga F, leur réservera tout de même des défis de taille face à Arsenal, Chelsea, Manchester City ou encore Manchester United.

    Moins de temps de jeu et une pression moindre sur ces deux joueuses expérimentées, toutes deux dans la trentaine, qui continueront néanmoins à jouer à un niveau élevé en vue de la Coupe du monde féminine 2027, pourrait finalement profiter à l’Espagne.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    De nouveaux talents vont-ils émerger ?

    Les départs de Putellas, Leon et Batlle pourraient être compensés par d’autres talents issus du vivier de La Masia, à l’image de Serrajordi, présente dans le groupe pour le match de vendredi entre l’Espagne et l’Angleterre et déjà décisive depuis ses débuts en équipe A en octobre.

    Outre les onze joueuses du groupe espagnol actuellement au Barça, Jana Fernández et Lucía Corrales, formées sur place puis cédées l’été dernier pour des raisons financières, illustrent la vitalité de La Masia. Un vivier catalan prolifique qui profite directement à la sélection.

    L’été s’annonce d’ores et déjà passionnant sur le plan des transferts, surtout pour le Barça. Mais, quel que soit l’issue des négociations, la Roja aborde cet été avec optimisme et se donne les moyens de défendre son titre mondial en 2027.

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