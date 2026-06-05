Le mois dernier, après la victoire 4-0 de l'équipe de Pere Romeu face à Lyon en finale de la Ligue des champions, qui a permis de réaliser un magnifique quadruplé, trois départs majeurs ont été annoncés. Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, a occupé les Une après quatorze ans passés au club de son cœur. Mais Ona Batlle et Mapi León, deux défenseuses de renom, vont aussi laisser un grand vide. Salma Paralluelo, auteure d’un doublé en finale, pourrait suivre le même chemin.

Le Barça a déjà connu ce scénario : l’été dernier, les ambitions du groupe étaient mises en doute, surtout en C1, après un mercato contraint par des problèmes financiers. La réponse fut un quatrième sacre continental. Cette fois, toutefois, l’équation est plus complexe, car Putellas, León et Batlle sont des joueuses de classe mondiale.

Que signifie cet été pour le Barça ? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur l’Espagne, alors que la Roja se prépare à défendre son titre de championne du monde au Brésil l’année prochaine ?