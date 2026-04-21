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Berkant GöktanIMAGO / Bernd Müller
Oliver Maywurm

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Après 400 buts marqués, Uli Hoeneß l’avait déclaré « intransférable ». Pourtant, ce talent exceptionnel connut un déclin brutal au FC Bayern

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Beckenbauer et Hoeneß l’ont encensé ; à 17 ans, il a fait ses débuts au FC Bayern ; le monde s’ouvrait à lui. Mais Berkant Göktan a échoué – avec tout ce que cela implique.

Munich, Englischer Garten, été 2006. L’Allemagne vit à l’heure de sa Coupe du monde, portée par le « conte de fées estival » de sa sélection. Le soleil brille, le poumon vert de la ville est noir de monde. Sur la pelouse, on se détend ; dans l’Eisbach, on se rafraîchit ; partout, on savoure l’instant. Au cœur de cette effervescence, une poignée de jeunes dispute un match informel. Turcs, Arabes, Albanais, Africains, Allemands, Italiens : une équipe multiculturelle. De temps à autre, un passant passionné de football s’arrête, observe quelques minutes, puis reprend sa route.

Aucun d’eux ne réalise que, parmi ceux qui poursuivent un vieux ballon en cuir sous le soleil radieux, en improvisant des buts avec des gilets ou des sacs à dos, se trouve un joueur qui aurait pu, qui aurait dû devenir depuis longtemps une star mondiale. Celui que le grand Franz Beckenbauer a un jour qualifié de « plus grand talent du football allemand », que l’icône du Bayern Uli Hoeneß a déclaré « intransférable ». Celui qui, à 17 ans, a déjà porté le maillot du club le plus titré d’Allemagne en Ligue des champions, et à qui tous prédisaient un avenir radieux.

Cet article a été publié pour la première fois le 3 février 2023 et a été révisé.

  • Il y a moins de dix ans, Berkant Göktan fréquentait encore le Jardin anglais pour des parties de foot improvisées avec d’autres « multi-kultis ». Âgé de 25 ans seulement, l’ancien attaquant germano-turc semble pourtant à des années-lumière de cette période estivale 2006. Aujourd’hui, il a touché le fond. « On jouait souvent au foot dans le Jardin anglais avec d’autres jeunes issus de l’immigration », racontait autrefois ce Turco-Allemand dans une interview accordée à 11Freunde à propos de cette époque. Depuis quelques semaines, il ne joue même plus en club, essayant tant bien que mal de rester en forme. Il avait mis fin prématurément à son engagement au 1. FC Kaiserslautern, la prochaine étape infructueuse de sa carrière.

    Retour en arrière, aux sources, quand tout allait encore bien pour le jeune « Berki ». Il débute au modeste Helios Munich, dans l’est de la capitale bavaroise. Repéré dès la catégorie E-Jugend, il passe avec succès un essai et rejoint à huit ans seulement le FC Bayern Munich à la Säbener Straße. Vite présenté comme un prodige, il accumule les buts avec une régularité de métronome.

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  • Berkant Göktan a inscrit 400 buts en une seule saison sous les couleurs du FC Bayern.

    « J'inscrivais environ 400 buts par saison chez les benjamins, et il m'arrivait souvent de marquer 10 ou 12 fois par match », se souvient Göktan. Au Bayern, on mise donc beaucoup sur ce jeune attaquant, qui signe un pré-contrat à l'âge de 13 ans. Il délaisse alors l’école pour se consacrer entièrement au ballon, et son parcours, d’abord, ne connaît qu’une direction : une ascension fulgurante.

    Son potentiel est alors immense. Halil Altintop, qui l’a ensuite côtoyé à Kaiserslautern après sa chute, témoigne : « Ce qu’il faisait avec le ballon était incroyable. Je n’ai probablement jamais revu un joueur aussi doué techniquement. » Pourtant, ce talent hors norme ne suffit pas. La personnalité de Göktan, son caractère et son attitude envers le sport demeurent trop immatures.

    Dès l’adolescence, Göktan se distingue aussi en dehors du terrain. Selon son entourage, il se laisse parfois aller à des excès liés à l’alcool, dépasse les limites, joue les stars avant l’heure. « Il était convaincu très tôt qu’il était une star », se souvient Herbert Harbich, accompagnateur bénévole des équipes de jeunes du Bayern pendant des années, dans le tz. « Ça ne suffit pas. »

    Harbich se souvient notamment de la finale du championnat allemand des moins de 19 ans en 1998, que Munich perdit en partie à cause de l’attitude individualiste du joueur. En finale face au Borussia Dortmund, l’équipe U19 du Bayern, où Göktan évoluait aux côtés d’Owen Hargreaves et de Daniel Bierofka, menait 2-1. À un peu plus de 20 minutes de la fin, un penalty était sifflé. Bien que loin d’être le tireur désigné et l’un des plus jeunes sur la pelouse, Göktan s’empara du ballon et expédia sa tentative au-dessus de la barre, manquant l’occasion de tuer le match.

    Le scénario se dégrade : le BVB égalise dans le temps additionnel, puis l’épreuve des tirs au but est fatale aux Bavarois. « Göktan s’est présenté une nouvelle fois – et a encore échoué », se souvient Harbich. Les jeunes du FCB sont battus, Dortmund remporte le titre et Göktan endosse malgré lui le rôle tragique.

    Longtemps, ce manque de professionnalisme ne semble pas le déranger. Il joue sans souci, continue de progresser et, à 16 ans, s’entraîne déjà avec les pros sous les ordres de Giovanni Trapattoni, allant jusqu’à éclipser des stars comme Lothar Matthäus. À 17 ans, il signe son premier contrat professionnel, abandonne totalement l’école et se prépare à se lancer à fond.

  • Les débuts de Göktan au FC Bayern face à Beckham et ses coéquipiers

    Il a fait ses débuts en Ligue des champions avec le Bayern à 17 ans et 9 mois. C’était lors de la phase de groupes, et le grand Manchester United était l’invité de l’Olympiastadion de Munich. Göktan a joué un peu moins d’une demi-heure, remplaçant Hasan Salihamidzic, et s’est soudain retrouvé face à David Beckham et Paul Scholes. « J’étais comme en transe », a-t-il déclaré.

    Il faillit même marquer, et il est convaincu que ce tir du gauche, passé tout près du poteau droit, aurait pu changer la trajectoire de sa carrière : « Si ce ballon était entré, tout aurait peut-être été différent. » Un tel succès aurait peut-être attiré un mentor capable de le recentrer et de lui éviter de s’envoler trop vite. Mais ce guide n’a jamais émergé dans la carrière éclair de l’attaquant turc.

    Au lieu de cela, cette rencontre face à United est restée sa plus grande affiche sous le maillot bavarois. Distrayant, il a priorisé tout sauf le football, ne jouant que deux autres matchs officiels pour le FCB, avant que l’entraîneur Ottmar Hitzfeld ne cesse soudainement de compter sur lui. Prêté au Borussia Mönchengladbach début 1999, puis expédié six mois plus tard à Bielefeld auprès de son ancien mentor Hermann Gerland, il ne parvient pas à redresser la barre.

    Le prodige se met alors à stagner : cinq matchs avec Mönchengladbach, 16 avec Bielefeld, un seul but. Il s’impatiente, veut trop, trop vite. Retrouver le Bayern à l’été 2000 ne change rien : il évolue presque uniquement avec la réserve en Regionalliga. « Le gros problème au Bayern, c’est que je m’entraînais autant que d’habitude, mais que mes performances ne s’amélioraient pas », a-t-il confié un jour au magazine Kicker. Il stagnait, n’avançait plus, mais gagnait relativement bien sa vie. « J’ai peu à peu perdu ma motivation. J’ai alors fait comme si de rien n’était et je me suis jeté sur l’argent. Le football n’était plus qu’une affaire secondaire. »

  • Göktan vit enfin son premier véritable moment de gloire à Galatasaray : « C'était incroyable ! »

    Le chapitre « Bayern » s’est définitivement refermé en 2001. À la surprise générale, Göktan, alors âgé de 20 ans et toujours considéré comme un jeune talent, a été recruté par le grand club turc Galatasaray. « C’était incroyable ! Lors de la signature du contrat, il y avait vingt caméras et de nombreux journalistes, je n’avais jamais vu ça », s’est enthousiasmé Göktan dans 11Freunde. Après six mois d’adaptation, le jeune attaquant s’est mis à contribuer de manière décisive : cinq buts ont aidé Galatasaray à remporter le championnat turc, et il a même franchi les étapes de la Ligue des champions face à Liverpool et Barcelone.

    Mais, comme souvent dans la carrière de Göktan, cet élan ne fut qu’une lueur d’espoir. Lors de ses deuxième et troisième saisons à Gala, il ne joue presque plus et part à Besiktas en 2004, où il est totalement mis à l’écart. Manque d’implication, malchance avec les changements d’entraîneurs : tout s’aggrave pour lui. «Ça m’a détruit psychologiquement. Je me disais : “Mon gars, tu ne joueras plus jamais, tu n’es qu’un remplaçant.” À chaque pas, je me rapprochais du fond», explique-t-il.

    Michael Henke, son ancien adjoint à Munich qui l’avait vu éclore comme le « talent du siècle », le rappelle alors en Allemagne, à Kaiserslautern. Mais Henke est vite limogé et son successeur, Wolfgang Wolf, ne lui accorde pas davantage de temps de jeu. En avril 2006, il résilie son contrat avec le FCK et rentre à Munich, chez lui, pour se ressourcer dans le calme du Jardin anglais.

  • Göktan, devenu une star au sein du club allemand du TSV 1860 Munich, a pris la fuite après un scandale lié à la cocaïne.

    Göktan fait tout pour rester en forme, semble avoir mûri et se montre soudainement humble. « Sur le terrain en gazon synthétique de mon premier club, je mettais mon frère dans les buts et je m'entraînais. À l’époque, je faisais tout : foot, vélo, natation, jogging. » Sa chance sourit alors : le 1860 Munich apprend que l’ancien enfant prodige du grand rival de la Säbener Straße veut revenir. Les Lions l’engagent d’abord chez les amateurs, puis Göktan connaît deux saisons référence chez les professionnels.

    Il devient la star de l’équipe et l’emblème du club. « J’ai enfin eu la chance, à Munich, de croiser un entraîneur qui m’a fait confiance, qui savait vraiment comment travailler avec moi et qui a pu le faire sur la durée. » Marco Kurz l’avait recruté chez les amateurs, puis, une fois promu à la tête de l’équipe première, il lui a offert son chance. Résultat : dix buts en seulement treize matchs de deuxième division lors de sa première saison avec le 1860, puis, malgré trois mois d’arrêt pour blessure, une nouvelle dizaine d’unités au compteur lors de l’exercice suivant.

    « Je n’ai pas répété les erreurs du passé. J’ai de nouveau connu le succès, mais cette fois-ci, je suis resté les pieds sur terre », déclare Göktan en 2007. Repentant après son échec au Bayern, il admet : « J’étais un désordonné. Le fait que j’étais trop impatient, trop impulsif, a été un gros problème. Le succès m’est monté à la tête.» Déterminé à mieux faire, il vise un retour en Bundesliga. Mais un coup de théâtre, en octobre 2008, annonce un nouvel échec.

    Le club avait décidé de soumettre l’attaquant à un test de dépistage de cocaïne en raison de son comportement étrange, signalé par plusieurs sources de la nuit munichoise. Le résultat s’est révélé positif. La gloire éphémère semblait de nouveau lui avoir monté à la tête ; une mystérieuse blessure au pied le faisait souffrir, et des tensions familiales avec son père Fahrettin étaient évoquées. Après ce contrôle positif, les Löwen lui proposent leur aide et envisagent dans un premier temps de suspendre son contrat. Mais Göktan refuse tout soutien, met un terme à sa carrière et, à seulement 28 ans, disparaît définitivement du football professionnel allemand.

  • Göktan dispute, pour son dernier match, rien de moins que le FC Bayern.

    « J’étais soulagé que tout soit révélé, car je ne voyais plus d’issue », a-t-il déclaré des années plus tard au sujet de son addiction à la cocaïne. « À l’aéroport, j’avais deux options : le Mexique ou la Thaïlande. » Il opte pour la seconde, tourne le dos au football, se tourne vers l’enseignement bouddhiste et rencontre son nouveau grand amour. Moins de dix-huit mois après son départ du TSV 1860 Munich, il tente un come-back au sein du grand club thaïlandais Muangthong United, mais cet intermède reste bref.

    Fin 2012, à 31 ans, il tente un retour en Allemagne. Mais son CV le précède : plus aucun club de haut niveau ne lui fait confiance. Il doit se contenter d’un contrat en Regionalliga Bayern, au SV Heimstetten. Mais, même pour ce modeste club de Haute-Bavière, il ne dispute que six minutes de match officiel, précisément contre la réserve du Bayern Munich, lors d’une défaite 0-5 fin octobre 2013.

    Depuis, son nom n’a plus jamais figuré dans un compte rendu de match. Son profil Instagram, autrefois prolifique, s’est fait discret jusqu’en 2021, dévoilant les clichés d’un père de famille épanoui.

    Il se pourrait qu’il foule encore de temps à autre la pelouse du Jardin anglais, devant quelques promeneurs qui s’arrêtent, ignorants qu’ils observent un ancien talent exceptionnel, avant de poursuivre leur route après quelques minutes.

  • Berkan Göktan : statistiques de carrière

    ClubMatchsButsPasses décisives
    Galatasaray5784
    FC Bayern Munich3--
    FC Bayern Munich II4222-
    1860 Munich39213
    1860 Munich II145-
    Arminia Bielefeld1611
    Kaiserslautern71-
    Beşiktaş72-
    Borussia Mönchengladbach5--