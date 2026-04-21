Après 400 buts marqués, Uli Hoeneß l’avait déclaré « intransférable ». Pourtant, ce talent exceptionnel connut un déclin brutal au FC Bayern

« J'inscrivais environ 400 buts par saison chez les benjamins, et il m'arrivait souvent de marquer 10 ou 12 fois par match », se souvient Göktan. Au Bayern, on mise donc beaucoup sur ce jeune attaquant, qui signe un pré-contrat à l'âge de 13 ans. Il délaisse alors l’école pour se consacrer entièrement au ballon, et son parcours, d’abord, ne connaît qu’une direction : une ascension fulgurante.

Son potentiel est alors immense. Halil Altintop, qui l’a ensuite côtoyé à Kaiserslautern après sa chute, témoigne : « Ce qu’il faisait avec le ballon était incroyable. Je n’ai probablement jamais revu un joueur aussi doué techniquement. » Pourtant, ce talent hors norme ne suffit pas. La personnalité de Göktan, son caractère et son attitude envers le sport demeurent trop immatures.

Dès l’adolescence, Göktan se distingue aussi en dehors du terrain. Selon son entourage, il se laisse parfois aller à des excès liés à l’alcool, dépasse les limites, joue les stars avant l’heure. « Il était convaincu très tôt qu’il était une star », se souvient Herbert Harbich, accompagnateur bénévole des équipes de jeunes du Bayern pendant des années, dans le tz. « Ça ne suffit pas. »

Harbich se souvient notamment de la finale du championnat allemand des moins de 19 ans en 1998, que Munich perdit en partie à cause de l’attitude individualiste du joueur. En finale face au Borussia Dortmund, l’équipe U19 du Bayern, où Göktan évoluait aux côtés d’Owen Hargreaves et de Daniel Bierofka, menait 2-1. À un peu plus de 20 minutes de la fin, un penalty était sifflé. Bien que loin d’être le tireur désigné et l’un des plus jeunes sur la pelouse, Göktan s’empara du ballon et expédia sa tentative au-dessus de la barre, manquant l’occasion de tuer le match.

Le scénario se dégrade : le BVB égalise dans le temps additionnel, puis l’épreuve des tirs au but est fatale aux Bavarois. « Göktan s’est présenté une nouvelle fois – et a encore échoué », se souvient Harbich. Les jeunes du FCB sont battus, Dortmund remporte le titre et Göktan endosse malgré lui le rôle tragique.

Longtemps, ce manque de professionnalisme ne semble pas le déranger. Il joue sans souci, continue de progresser et, à 16 ans, s’entraîne déjà avec les pros sous les ordres de Giovanni Trapattoni, allant jusqu’à éclipser des stars comme Lothar Matthäus. À 17 ans, il signe son premier contrat professionnel, abandonne totalement l’école et se prépare à se lancer à fond.