Après 400 buts marqués, Uli Hoeneß l’avait déclaré « intransférable ». Pourtant, ce talent exceptionnel connut un déclin brutal au FC Bayern

Munich, Englischer Garten, été 2006. L’Allemagne vit à l’heure de sa Coupe du monde, portée par le « conte de fées estival » de sa sélection. Le soleil brille, le poumon vert de la ville est noir de monde. Sur la pelouse, on se détend ; dans l’Eisbach, on se rafraîchit ; partout, on savoure l’instant. Au cœur de cette effervescence, une poignée de jeunes dispute un match informel. Turcs, Arabes, Albanais, Africains, Allemands, Italiens : une équipe multiculturelle. De temps à autre, un passant passionné de football s’arrête, observe quelques minutes, puis reprend sa route.
Aucun d’eux ne réalise que, parmi ceux qui poursuivent un vieux ballon en cuir sous le soleil radieux, en improvisant des buts avec des gilets ou des sacs à dos, se trouve un joueur qui aurait pu, qui aurait dû devenir depuis longtemps une star mondiale. Celui que le grand Franz Beckenbauer a un jour qualifié de « plus grand talent du football allemand », que l’icône du Bayern Uli Hoeneß a déclaré « intransférable ». Celui qui, à 17 ans, a déjà porté le maillot du club le plus titré d’Allemagne en Ligue des champions, et à qui tous prédisaient un avenir radieux.
Cet article a été publié pour la première fois le 3 février 2023 et a été révisé.