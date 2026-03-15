Après 26 saisons en Serie A, la Triestina retourne en amateur avec six journées d'avance : ses 23 points de pénalité lui ont été fatals

Histoire, tradition et plusieurs saisons au sommet du football italien : à Trieste, cependant, l'ambiance a changé depuis de nombreuses années et une situation tendue a culminé aujourd'hui avec ce qui constitue le point le plus bas pour la Triestina, à savoir la relégation, six journées avant la fin, en division amateur après 9 années consécutives en Serie C.

Vingt-six ans de Serie A entre 1929-30 et 1957-58 pour la Triestina qui, au milieu du XXe siècle, a réussi à s’imposer comme l’une des équipes les plus titrées du football italien. Un lointain souvenir pour les supporters frioulans de longue date qui, aujourd’hui, au stade Nereo Rocco, ont dû se rendre à l’évidence. Une saison extrêmement compliquée, annoncée par les 23 points de pénalité infligés entre 2025 et 2026.