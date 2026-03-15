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Après 26 saisons en Serie A, la Triestina retourne en amateur avec six journées d'avance : ses 23 points de pénalité lui ont été fatals

Après neuf années consécutives en Ligue Pro, les Alabardati repartiront de la Série D

Histoire, tradition et plusieurs saisons au sommet du football italien : à Trieste, cependant, l'ambiance a changé depuis de nombreuses années et une situation tendue a culminé aujourd'hui avec ce qui constitue le point le plus bas pour la Triestina, à savoir la relégation, six journées avant la fin, en division amateur après 9 années consécutives en Serie C.

Vingt-six ans de Serie A entre 1929-30 et 1957-58 pour la Triestina qui, au milieu du XXe siècle, a réussi à s’imposer comme l’une des équipes les plus titrées du football italien. Un lointain souvenir pour les supporters frioulans de longue date qui, aujourd’hui, au stade Nereo Rocco, ont dû se rendre à l’évidence. Une saison extrêmement compliquée, annoncée par les 23 points de pénalité infligés entre 2025 et 2026.

  • UNE RELÉGATION QUI S'ANNONÇAIT

    Un groupe A de Serie C atypique, où les principaux dénouements risquent d'être déjà scellés à six journées de la fin. Si, d'un côté, Vicence file vers la Serie B, de l'autre, on assiste à la situation dramatique de la Triestina qui a fait ses adieux aujourd'hui à la Serie C après neuf années consécutives. 

    Un désastre annoncé pour les Frioulans, qui termineront la saison avec 23 points de pénalité pour des infractions administratives. Une gageure impossible pour la Triestina qui, sur le papier, disputerait presque certainement les barrages si la réalité ne montrait pas qu’elle n’a récolté que cinq points à six journées de la fin. La défaite d’aujourd’hui 2-3 contre la Pro Vercelli condamne l’équipe à un retour chez les amateurs. 

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  • LA SANCTION

    Pour analyser le lent déclin de la Triestina, il faut remonter dans le temps. Après avoir assuré son maintien lors des barrages de relégation l'année dernière contre la Pro Patria, la Triestina a dû repartir avec, littéralement, une montagne à gravir. Après la réduction de neuf à sept points de pénalité infligés la saison dernière et à purger cette saison, la Triestina a été déférée le 31 juillet à la suite de signalements de la Co.Vi.So.C. Dans les deux cas, la raison serait à imputer aux manquements administratifs commis par l'ancienne direction du club, qui a quitté Trieste au début de la saison en cours. Aux sept points, le Tribunal fédéral national a décidé d'en ajouter treize. En octobre, les trois derniers sont venus s'y ajouter, pour un total de 23 points à purger.

  • LES PROBLÈMES EN DEHORS DU TERRAIN

    Au-delà des résultats sur leterrain, les problèmes de la Triestina trouvent leur origine en dehors du terrain. Le changement de propriétaire, qui a coïncidé avec le début du championnat, a eu un impact négatif sur le mercato estival des Alabardati. La société américaine LBK Capital s'est retirée en septembre, laissant la place à la Dogecoin Foundation ou House of Doge, faisant ainsi entrer la Triestina dans l'histoire comme le premier club détenu par une société spécialisée dans les cryptomonnaies. 

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