Koke a rejoint l’Atlético à l’âge de huit ans et y a passé l’intégralité de sa carrière. Après 26 années au sein du club madrilène, l’heure d’un changement majeur pourrait avoir sonné pour le milieu de terrain.

Le milieu de terrain est devenu l’emblème et la constante de l’ère Diego Simeone : l’Argentin dirige l’équipe depuis 2011, soit depuis les débuts de Koke en équipe première.

Ensemble, ils ont célébré de nombreux titres : deux Liga (2014, 2021), une Copa del Rey (2013) et deux Europa League (2012, 2018). En Ligue des champions, l’Atlético s’est incliné de justesse à deux reprises face à son rival madrilène, le Real (2014, 2016). En sélection espagnole, Koke a disputé 70 matchs internationaux depuis 2013.