Selon le journaliste italien spécialisé dans le mercato, Matteo Moretto, l’avenir de Koke se joue désormais entre ses mains. À 34 ans, le milieu de terrain espagnol pourrait rejoindre la Major League Soccer si tel est son choix, l’Atlético Madrid ne lui opposant aucun obstacle. Koke reste toutefois sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2027.
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Après 26 ans au club, la légende de l’Atlético Madrid, Koke, s’apprête à réaliser le premier transfert de sa carrière, une décision aussi surprenante qu’historique
Koke a rejoint l’Atlético à l’âge de huit ans et y a passé l’intégralité de sa carrière. Après 26 années au sein du club madrilène, l’heure d’un changement majeur pourrait avoir sonné pour le milieu de terrain.
Le milieu de terrain est devenu l’emblème et la constante de l’ère Diego Simeone : l’Argentin dirige l’équipe depuis 2011, soit depuis les débuts de Koke en équipe première.
Ensemble, ils ont célébré de nombreux titres : deux Liga (2014, 2021), une Copa del Rey (2013) et deux Europa League (2012, 2018). En Ligue des champions, l’Atlético s’est incliné de justesse à deux reprises face à son rival madrilène, le Real (2014, 2016). En sélection espagnole, Koke a disputé 70 matchs internationaux depuis 2013.
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Selon les dernières informations, l’Atlético Madrid s’intéresserait de près à Morten Hjulmand.
L’Atlético Madrid anticipe déjà la succession de Koke : le milieu de terrain Joao Gomes, des Wolverhampton Wanderers fraîchement relégués en Championship, était en pole position, mais des désaccords avec son agent, selon le quotidien espagnol Marca, ont poussé les Colchoneros à se tourner vers Morten Hjulmand, actuellement au Sporting CP. Reste à convaincre le joueur de 27 ans et son club de finaliser un accord avec l’Atlético.
Les statistiques de Koke pour la saison 2025/26 :
Matchs : 56 Minutes jouées : 3 610 Buts : 2 Passes décisives : 3