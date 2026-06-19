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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après 10 000 jours d’attente, le « méconnu » Lion de l’Atlas marocain se prépare à prendre sa revanche sur l’Écosse

FEATURES
Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
Y. Bounou
Écosse
Maroc

La sélection marocaine a réalisé une performance encourageante lors de son entrée en lice face au Brésil dans le cadre de la Coupe du monde 2026, et a même frôlé un résultat plus probant qu’un simple match nul.

Quatrième de la Coupe du monde 2022, la sélection marocaine se prépare désormais à défier l’Écosse lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les Écossais, vainqueurs 1-0 d’Haïti lors de l’acte inaugural, peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters.

Les Marocains misent sur le talent de leur jeune pépite Ayoub Bouadi, déjà sur les radars de plusieurs clubs à la recherche de jeunes talents.

Si Bouadi a récolté les louanges après sa brillante prestation face aux Auriverde, un autre élément se révèle tout aussi crucial chez les Lions de l’Atlas : le gardien Yassine Bounou, auteur de plusieurs arrêts déterminants contre le Brésil.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono, pièce maîtresse des succès du Maroc

    Dans un article, le journal « AS » salue le rôle clé de Bono, figure majeure des succès du Maroc ces dix dernières années.

    Le gardien a ébloui la planète football lors de la Coupe du monde 2022, en sortant vainqueur de la séance de tirs au but face à l’Espagne en huitièmes de finale puis en préservant ses cages contre le Portugal en quarts.

    Issu de la génération 2022, il figure toujours dans le onze de départ aux côtés des arrières latéraux Achraf Hakimi et Nasser Mazraoui ainsi que du meneur de jeu Ezzedine Ounahi, tandis que Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri ne font plus partie de la sélection.

    De son côté, l’Écosse vise un nouveau succès contre le Maroc pour valider dès la deuxième journée son billet pour les 32es de finale, après avoir dominé Haïti lors de l’ouverture.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'Écosse vise une revanche face aux Lions de l'Atlas.

    La sélection écossaise vise une revanche demain matin face au Maroc, lors de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

    Les deux sélections ne se sont rencontrées qu’une fois, lors de la Coupe du monde 1998, et les Lions de l’Atlas l’avaient emporté 3-0.

    Selon Sky Sports, l’équipe de Steve Clark espère donc effacer le souvenir d’une défaite qui remonte à près de 10 000 jours.

    Selon la chaîne britannique, cette défaite 0-3 au Mondial 1998, en France, a marqué le début de la renaissance du football écossais sur la scène internationale.

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