Après 10 000 jours d’attente, le « méconnu » Lion de l’Atlas marocain se prépare à prendre sa revanche sur l’Écosse

La sélection marocaine a réalisé une performance encourageante lors de son entrée en lice face au Brésil dans le cadre de la Coupe du monde 2026, et a même frôlé un résultat plus probant qu’un simple match nul.

Quatrième de la Coupe du monde 2022, la sélection marocaine se prépare désormais à défier l’Écosse lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Les Écossais, vainqueurs 1-0 d’Haïti lors de l’acte inaugural, peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters.

Les Marocains misent sur le talent de leur jeune pépite Ayoub Bouadi, déjà sur les radars de plusieurs clubs à la recherche de jeunes talents.

Si Bouadi a récolté les louanges après sa brillante prestation face aux Auriverde, un autre élément se révèle tout aussi crucial chez les Lions de l’Atlas : le gardien Yassine Bounou, auteur de plusieurs arrêts déterminants contre le Brésil.