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« Apprenez les règles du jeu ! » - L’ancienne médecin de Chelsea Eva Carneiro tacle Jose Mourinho et John Terry alors qu’un documentaire Netflix relance la controverse de 2015
Carneiro répond aux légendes de Chelsea
Carneiro ne s'est pas retenue après avoir vu Mourinho et Terry évoquer la fin de sa carrière à Chelsea dans le documentaire « Mourinho ». Le différend remonte à août 2015, lorsque Carneiro et le kinésithérapeute en chef Jon Fearn sont entrés sur la pelouse pour soigner Eden Hazard pendant le temps additionnel d'un match nul 2-2.
Comme Thibaut Courtois avait été expulsé plus tôt, leur intervention a temporairement laissé Chelsea avec seulement neuf joueurs sur le terrain. Cela a provoqué une sortie publique de Mourinho, qui a finalement conduit Carneiro à quitter Stamford Bridge et à régler une plainte pour licenciement déguisé devant un tribunal du travail.
Réagissant aux nouvelles images sur les réseaux sociaux, Carneiro a exprimé sa frustration de voir cette affaire remise sous les projecteurs. « 11 ans plus tard, et nous voilà en train de revivre le pire. J'espère qu'ils ont gagné un peu d'argent », a-t-elle écrit sur X. Elle a particulièrement visé les affirmations de Terry au sujet d'une « entente » dans le vestiaire concernant les soins médicaux, déclarant : « Nous sommes liés par un code de conduite médico-légal. Franchement, il serait sain que John Terry apprenne les règles du jeu. Ça fait assez longtemps, mon vieux. »
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Mourinho en remet une couche sur ses propos au sujet de la « naïveté »
Dans le documentaire, Mourinho reste inflexible dans sa conviction que le staff médical a eu tort d’interférer avec le cours du match alors que le résultat se jouait, les qualifiant d’« impulsifs et naïfs ».
« Je ne suis pas médecin, mais mes yeux savent quand un joueur est blessé, et ils savent quand un joueur n’est pas blessé », a expliqué le légendaire entraîneur dans son documentaire Netflix. « Je savais qu’il n’était pas blessé, mais les médecins sont entrés sur le terrain, et à ce moment-là, nous nous sommes retrouvés à neuf.
« Pour moi, une femme médecin, c’est la même chose qu’un homme médecin. Donc, comme toujours, j’utilise mon vocabulaire quand je ne suis pas content. Il y a des mots dans des moments où la tension est très, très élevée. Normalement, les gens qui ont une culture du football, un ADN football, un vécu dans le football, passent au-dessus en une seconde. Dans ce cas-là, c’était différent. »
Terry révèle les règles non écrites du vestiaire
Ancien capitaine de Chelsea, Terry a apporté le point de vue des joueurs, corroborant l’avis de Mourinho selon lequel l’équipe médicale aurait dû rester sur le banc. Terry a expliqué que l’effectif avait un accord non écrit concernant la manière et le moment où il devait recevoir des soins.
« D’un point de vue médical, il disait que sauf si c’est vraiment, vraiment grave, ils n’entreront pas sur le terrain », a noté Terry pendant son intervention dans le film. « C’était ce qui avait été convenu pour nous, les joueurs, le staff médical, tout le monde y adhérait. »
Terry a reconnu que les retombées du match contre Swansea étaient devenues une énorme distraction au cours d’une défense de titre difficile. Le club a finalement terminé 10e en 2015-2016, signant sa pire campagne de l’ère Roman Abramovich. Il a ajouté : « C’était évidemment un moment important, et il a essuyé beaucoup de critiques pour ça. Il y avait énormément de pression sur le club. »
Cependant, Carneiro insiste sur le fait que l’avis des joueurs comme celui de l’entraîneur n’avait aucune importance par rapport aux instructions de l’arbitre et aux besoins médicaux immédiats de l’athlète.
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La réalité médicale de l’incident Hazard
Carneiro a ensuite précisé que ses actes étaient dictés par l’arbitre et par le joueur lui-même, ce qui ne lui laissait, sur le plan professionnel, pas d’autre choix que d’agir. Elle a ajouté sur X : « Donc OUI, c’est vraiment simple. L’arbitre Michael Oliver nous a appelés à DEUX reprises, le joueur Eden Hazard a demandé une assistance médicale, nous avons alors croisé nos regards depuis la ligne de touche et il a confirmé qu’il avait besoin d’une assistance médicale, DEUX fois. À partir de ce moment-là, mes mains sont liées en tant que professionnelle de santé. »
L’ancienne médecin a également mis en avant une déclaration de la British Association of Sport and Exercise Medicine pour appuyer sa position. L’organisation a souligné que lorsqu’une équipe médicale est sollicitée par un arbitre, elle a le « devoir absolu de diligence de se rendre auprès du joueur et de l’examiner ».
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