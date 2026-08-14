Carneiro ne s'est pas retenue après avoir vu Mourinho et Terry évoquer la fin de sa carrière à Chelsea dans le documentaire « Mourinho ». Le différend remonte à août 2015, lorsque Carneiro et le kinésithérapeute en chef Jon Fearn sont entrés sur la pelouse pour soigner Eden Hazard pendant le temps additionnel d'un match nul 2-2.

Comme Thibaut Courtois avait été expulsé plus tôt, leur intervention a temporairement laissé Chelsea avec seulement neuf joueurs sur le terrain. Cela a provoqué une sortie publique de Mourinho, qui a finalement conduit Carneiro à quitter Stamford Bridge et à régler une plainte pour licenciement déguisé devant un tribunal du travail.

Réagissant aux nouvelles images sur les réseaux sociaux, Carneiro a exprimé sa frustration de voir cette affaire remise sous les projecteurs. « 11 ans plus tard, et nous voilà en train de revivre le pire. J'espère qu'ils ont gagné un peu d'argent », a-t-elle écrit sur X. Elle a particulièrement visé les affirmations de Terry au sujet d'une « entente » dans le vestiaire concernant les soins médicaux, déclarant : « Nous sommes liés par un code de conduite médico-légal. Franchement, il serait sain que John Terry apprenne les règles du jeu. Ça fait assez longtemps, mon vieux. »



