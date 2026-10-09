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Apprends plutôt que de partir ! Un conseil sur son avenir à Chelsea donné à Estevao après seulement 23 minutes de temps de jeu en Premier League et alors que les rumeurs de transfert se multiplient
Messinho a vu une blessure anéantir ses rêves de Coupe du monde 2026
Estevao, qui s’était révélé à Palmeiras dans son pays natal, a rejoint l’Angleterre après avoir fêté son 18e anniversaire. Il était présenté comme Messinho (Petit Messi) et comme le prochain grand espoir du football brésilien.
Son énergie débordante et ses appuis rapides, tout en jouant toujours avec le sourire, ont rapidement fait du jeune joueur un chouchou d’un nouveau public dans l’ouest de Londres. Il a inscrit huit buts avant qu’une blessure aux ischio-jambiers ne mette prématurément fin à sa première saison et ne brise ses rêves de Coupe du monde 2026.
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Estevao a joué un rôle mineur dans le système d’Alonso
De nouveau apte, Estevao devait s’épanouir lors de sa deuxième saison en Premier League, mais un autre changement sur le banc de Chelsea a joué contre lui. Xabi Alonso privilégie un système défensif à trois qui ne comprend aucun véritable ailier.
Résultat : seulement 23 minutes de jeu en championnat, avec Cole Palmer et Morgan Rogers utilisés dans des rôles de meneurs de jeu en numéro 10, et beaucoup n’ont pas tardé à suggérer que le développement prometteur d’Estevao pourrait finir par être freiné.
Des rumeurs ont déjà fait état d’un intérêt venu d’ailleurs, de la part d’équipes prêtes à lui offrir le temps de jeu dont ce très grand espoir a besoin. Alors, que lui réserve 2027 ?
Rester ou partir ? Les grandes questions qui entourent Estevao
Interrogé sur le présent et l’avenir d’Estevao, l’ancien attaquant de Chelsea Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « C’est le système actuel qui ne lui convient pas. Je pense que ce qu’Alonso veut, c’est quelqu’un avec un profil plus défensif sur ce côté droit. Mais on peut dire ça parfois, et si on ne tente pas le coup, on ne peut jamais savoir. Et il ne l’a pas encore tenté.
« Je n’ai vu aucun signe laissant penser qu’Estevao allait commencer des matches cette saison jusqu’ici. Il n’a probablement pas encore montré assez à l’entraînement pour justifier une place de titulaire dans l’équipe. C’est un jeune joueur. Il va devoir développer cet aspect de son jeu. S’il veut aller dans une autre équipe de toute façon, il doit savoir défendre et s’y investir.
« Nous savons tous à quel point il est bon avec le ballon au pied et vers l’avant. Mais l’autre aspect du jeu doit être développé. Et c’est aussi pour cela que c’est un si jeune joueur. Et il n’en est pas encore tout à fait là.
« Et ils travaillent probablement avec lui en coulisses pour essayer de le mettre au niveau, parce qu’il fait clairement partie de ces joueurs que l’on regarde en se disant : “vous savez quoi, si je peux l’amener au niveau requis dans le jeu sans ballon, alors on tient vraiment un sacré joueur”. Et je pense qu’Alonso le sait.
« On ne peut pas nier le talent du gamin. Donc ils vont forcément essayer de trouver un moyen de l’intégrer. Il faut de la profondeur d’effectif pour passer au niveau supérieur. Et c’est, à mon avis, ce vers quoi Chelsea travaille en ce moment. Avoir Estevao dans le groupe et lui permettre d’apprendre en coulisses ne sera pas une mauvaise chose. Tout est une question de le garder heureux. »
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Chelsea a lié un adolescent à un contrat de longue durée
Estevao est lié à Chelsea par un contrat de longue durée courant jusqu’à l’été 2033. Chelsea sera réticent à se séparer d’un joueur doté d’un tel potentiel, mais le club sait aussi qu’il ne sera pas heureux s’il doit se contenter d’un rôle mineur dans les plans d’Alonso.
De grandes décisions doivent être prises, par le joueur comme par le club, car un adolescent aussi impatient d’avoir sa chance n’est prêt à attendre que pendant un temps limité avant que d’autres prétendants au transfert ne finissent inévitablement par le séduire.
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