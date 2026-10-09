Interrogé sur le présent et l’avenir d’Estevao, l’ancien attaquant de Chelsea Cole, qui s’exprimait en association avec LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « C’est le système actuel qui ne lui convient pas. Je pense que ce qu’Alonso veut, c’est quelqu’un avec un profil plus défensif sur ce côté droit. Mais on peut dire ça parfois, et si on ne tente pas le coup, on ne peut jamais savoir. Et il ne l’a pas encore tenté.

« Je n’ai vu aucun signe laissant penser qu’Estevao allait commencer des matches cette saison jusqu’ici. Il n’a probablement pas encore montré assez à l’entraînement pour justifier une place de titulaire dans l’équipe. C’est un jeune joueur. Il va devoir développer cet aspect de son jeu. S’il veut aller dans une autre équipe de toute façon, il doit savoir défendre et s’y investir.

« Nous savons tous à quel point il est bon avec le ballon au pied et vers l’avant. Mais l’autre aspect du jeu doit être développé. Et c’est aussi pour cela que c’est un si jeune joueur. Et il n’en est pas encore tout à fait là.

« Et ils travaillent probablement avec lui en coulisses pour essayer de le mettre au niveau, parce qu’il fait clairement partie de ces joueurs que l’on regarde en se disant : “vous savez quoi, si je peux l’amener au niveau requis dans le jeu sans ballon, alors on tient vraiment un sacré joueur”. Et je pense qu’Alonso le sait.

« On ne peut pas nier le talent du gamin. Donc ils vont forcément essayer de trouver un moyen de l’intégrer. Il faut de la profondeur d’effectif pour passer au niveau supérieur. Et c’est, à mon avis, ce vers quoi Chelsea travaille en ce moment. Avoir Estevao dans le groupe et lui permettre d’apprendre en coulisses ne sera pas une mauvaise chose. Tout est une question de le garder heureux. »