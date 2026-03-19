Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a donné des précisions sur ses contacts avec Deniz Undav, qui fait son retour en équipe nationale.
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« Appelle-moi seulement quand il sera à nouveau sur le marché » : Julian Nagelsmann s'explique sur ses contacts avec l'attaquant du VfB, Deniz Undav
« On ne peut pas laisser à la maison un attaquant qui affiche un tel ratio – tant en termes de buts que de passes décisives », a d'abord souligné Nagelsmann lors de sa conférence de presse jeudi après-midi, expliquant pourquoi, compte tenu de la forme actuelle d'Undav, il n'avait d'autre choix que de sélectionner à nouveau l'attaquant du VfB Stuttgart pour les prochains matchs internationaux, pour la première fois depuis juin dernier. Undav a reçu de sa part en décembre « des conseils sur ce qu’il doit faire, en dehors de marquer des buts et de délivrer des passes décisives, pour se mettre davantage en avant », a poursuivi le sélectionneur national.
En raison de sa forme exceptionnelle, Undav avait été interrogé à plusieurs reprises ces dernières semaines sur un retour en équipe nationale. Le joueur de 29 ans avait alors fait la une des journaux avec une interview accordée au Bild, dans laquelle il révélait ne plus être en contact avec Nagelsmann depuis la trêve hivernale. « Il n’a pas besoin de me parler. Mes arguments sont sur le terrain. C’est ce que j’essaie de lui montrer. Tant que je marque, il sera difficile de me passer », a déclaré Undav début mars.
Nagelsmann a quant à lui souligné que « tout allait pour le mieux » entre lui et la star du VfB. Undav n'aurait en aucun cas été contrarié que le sélectionneur de la DFB ne l'ait pas appelé entre-temps. « Appelle-moi seulement pour la sélection, je sais ce qu'il faut faire », lui aurait assuré Undav.
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Deniz Undav a actuellement de bonnes chances d'être titulaire lors de la Coupe du monde
Undav n'avait pas été retenu lors des trois dernières convocations. En septembre et octobre, une déchirure du ligament interne du genou l'avait mis hors de combat. En novembre, Undav était certes de nouveau en forme et avait rapidement retrouvé son niveau après sa blessure, mais Nagelsmann avait alors décidé de ne pas faire appel à lui.
Undav a ainsi disputé le dernier de ses six matches internationaux (trois buts) début juin 2025, lorsqu’il est entré en jeu en deuxième mi-temps lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations contre la France. Malgré cette longue absence, Undav a, à l’heure actuelle, de bonnes chances d’être titulaire au poste d’avant-centre de l’équipe d’Allemagne lors de la Coupe du monde cet été.
S'il maintient son niveau de forme dans les semaines à venir, Nagelsmann pourrait lui donner la préférence sur les deux autres attaquants sélectionnés pour les matchs internationaux de mars. Nick Woltemade traverse une période difficile à Newcastle United, tandis que Kai Havertz, d'Arsenal, doit d'abord retrouver sa meilleure forme après de longs problèmes de blessures.
Il est très probable qu'Undav soit titularisé dès le coup d'envoi du premier des deux matchs amicaux à venir, le 27 mars à Bâle contre la Suisse. Trois jours plus tard, l'équipe de la DFB affrontera le Ghana à Stuttgart. Avant que la Coupe du monde ne débute pour l'équipe de Nagelsmann le 14 juin avec le premier match de groupe contre Curaçao, deux autres matchs amicaux sont prévus contre la Finlande (31 mai) et les États-Unis (6 juin).
Les statistiques de Deniz Undav cette saison
Interventions
36
Buts
21
Passes décisives
12