« Appelle-moi seulement quand il sera à nouveau sur le marché » : Julian Nagelsmann s'explique sur ses contacts avec l'attaquant du VfB, Deniz Undav

« On ne peut pas laisser à la maison un attaquant qui affiche un tel ratio – tant en termes de buts que de passes décisives », a d'abord souligné Nagelsmann lors de sa conférence de presse jeudi après-midi, expliquant pourquoi, compte tenu de la forme actuelle d'Undav, il n'avait d'autre choix que de sélectionner à nouveau l'attaquant du VfB Stuttgart pour les prochains matchs internationaux, pour la première fois depuis juin dernier. Undav a reçu de sa part en décembre « des conseils sur ce qu’il doit faire, en dehors de marquer des buts et de délivrer des passes décisives, pour se mettre davantage en avant », a poursuivi le sélectionneur national.

En raison de sa forme exceptionnelle, Undav avait été interrogé à plusieurs reprises ces dernières semaines sur un retour en équipe nationale. Le joueur de 29 ans avait alors fait la une des journaux avec une interview accordée au Bild, dans laquelle il révélait ne plus être en contact avec Nagelsmann depuis la trêve hivernale. « Il n’a pas besoin de me parler. Mes arguments sont sur le terrain. C’est ce que j’essaie de lui montrer. Tant que je marque, il sera difficile de me passer », a déclaré Undav début mars.

Nagelsmann a quant à lui souligné que « tout allait pour le mieux » entre lui et la star du VfB. Undav n'aurait en aucun cas été contrarié que le sélectionneur de la DFB ne l'ait pas appelé entre-temps. « Appelle-moi seulement pour la sélection, je sais ce qu'il faut faire », lui aurait assuré Undav.