Selon Transfermarkt, l’entraîneur du FC Bayern Munich, Vincent Kompany, a récemment appelé le milieu de terrain de Hanovre 96 pour un entretien téléphonique approfondi. Au menu des discussions : les perspectives de temps de jeu régulier au Bayern, qui devrait rapatrier le joueur à la Säbener Straße dès cet été.
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Appel de Vincent Kompany ! Le jeune prodige de la deuxième division peut espérer obtenir sa chance au FC Bayern Munich
Il est désormais de notoriété publique que Kompany porte une grande estime à Aseko, qu’il a souvent convié aux séances d’entraînement de l’équipe première durant ses six premiers mois sur le banc du Bayern. Selon Transfermarkt, le technicien belge a récemment appelé le jeune joueur de 20 ans pour saluer ses progrès au sein du club hanovrien.
Arrivé au centre de formation du Bayern en 2022 en provenance du Hertha BSC, Aseko avait été prêté à Hanovre en février 2025 pour une durée d’un an et demi. Après une phase d’adaptation, le natif de Berlin s’est imposé dès le début de la saison en cours au sein du club de deuxième division et figure parmi les meilleurs joueurs de la Bundesliga 2 en 2025/26. En 29 apparitions pour Hanovre, il a inscrit trois buts et délivré six passes décisives.
Si Hannover 96 a bien levé l’option d’achat prévue pour le joueur de l’équipe d’Allemagne U21, le Bayern a immédiatement activé sa contre-option. Pour un montant de 1,5 million d’euros, Aseko retrouvera donc Munich la saison prochaine ; son contrat avec le FCB court jusqu’en 2028.
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Noel Aseko est-il destiné à prendre le relais de Goretzka au FC Bayern Munich ?
Ces dernières semaines, plusieurs sources ont suggéré que Aseko pourrait être promu en interne au Bayern Munich pour remplacer Leon Goretzka, dont le poste sera vacant. Le vétéran de 31 ans quittera le FC Bayern cet été à l’expiration de son contrat. Plutôt que de recruter un joueur externe, le club bavarois envisagerait de promouvoir Aseko pour occuper le poste vacant au milieu de terrain, d’autant plus qu’il peut également évoluer sur le côté droit et aurait ainsi de bonnes chances de jouer régulièrement chez le champion allemand.
Ses excellentes performances avec Hanovre ont toutefois attiré l’attention de clubs plus huppés. Le club allemand n’aurait qu’une chance infime de le récupérer, sauf en cas de promotion. Les autres options semblent bien plus alléchantes : Brighton & Hove Albion, le FC Villarreal et l’Eintracht Francfort sont sur les rangs.
Selon Transfermarkt, le joueur ne veut plus être prêté : il aspire soit à obtenir des garanties sportives au Bayern, soit à rejoindre un club ambitieux. Les efforts de Kompany pourraient toutefois le convaincre de rester à Munich.
Noel Aseko : ses chiffres avec Hanovre 96 cette saison
Jeux
29
Buts
3 passes décisifs.
Passes décisives
6 cartons jaunes
Cartons jaunes
7