Appel de Vincent Kompany ! Le jeune prodige de la deuxième division peut espérer obtenir sa chance au FC Bayern Munich

Il est désormais de notoriété publique que Kompany porte une grande estime à Aseko, qu’il a souvent convié aux séances d’entraînement de l’équipe première durant ses six premiers mois sur le banc du Bayern. Selon Transfermarkt, le technicien belge a récemment appelé le jeune joueur de 20 ans pour saluer ses progrès au sein du club hanovrien.

Arrivé au centre de formation du Bayern en 2022 en provenance du Hertha BSC, Aseko avait été prêté à Hanovre en février 2025 pour une durée d’un an et demi. Après une phase d’adaptation, le natif de Berlin s’est imposé dès le début de la saison en cours au sein du club de deuxième division et figure parmi les meilleurs joueurs de la Bundesliga 2 en 2025/26. En 29 apparitions pour Hanovre, il a inscrit trois buts et délivré six passes décisives.

Si Hannover 96 a bien levé l’option d’achat prévue pour le joueur de l’équipe d’Allemagne U21, le Bayern a immédiatement activé sa contre-option. Pour un montant de 1,5 million d’euros, Aseko retrouvera donc Munich la saison prochaine ; son contrat avec le FCB court jusqu’en 2028.