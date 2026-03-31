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Antony, la déception de Manchester United, reprend l'entraînement complet avec le Real Betis après avoir dû suivre un « programme d'entraînement personnalisé »
Antony rejoint le groupe à la Ciudad Deportiva
L'équipe première du Real Betis a repris l'entraînement mardi à la Ciudad Deportiva Luis del Sol, après trois jours de repos accordés par Manuel Pellegrini. Le fait marquant de cette séance à huis clos a été la participation intégrale d'Antony, qui avait été absent des entraînements collectifs toute la semaine précédente. Selon Marca, l'ancien joueur de Manchester United semblait en pleine forme et a terminé la séance sans ressentir de gêne. Son retour apporte un coup de pouce bienvenu aux Verdiblancos alors qu'ils entrent dans une période décisive de la saison.
- AFP
L'ailier brésilien surmonte ses problèmes à l'aine
L'absence récente d'Antony du groupe principal était due à une pubalgie persistante. Le staff médical du Betis a mis en place un « programme d'entraînement personnalisé » pour traiter ce problème à l'aine, en mettant l'accent sur des exercices spécifiques de coordination et de récupération afin de redonner à l'ailier toute son explosivité physique. En s'entraînant à l'abri des caméras, le joueur de 26 ans a pu renforcer la zone touchée sans risque de rechute. Sa réintégration réussie lors de la séance à pleine intensité de mardi indique qu'il a reçu le feu vert du service médical du club.
Pellegrini doit composer avec une liste de blessés hétéroclite
Si le retour du Brésilien est un signe encourageant, Pellegrini doit encore composer avec plusieurs problèmes de condition physique. La participation d’Isco reste incertaine, celui-ci poursuivant son travail individuel avec le ballon, tandis que le jeune Angel Ortiz devra rester sur la touche pendant un mois. Toutefois, les perspectives offensives s’améliorent, Giovani Lo Celso intensifiant lui aussi sa convalescence. L'ancien milieu de terrain de Tottenham est sur le point de faire son retour après deux mois d'absence, ce qui pourrait offrir à Pellegrini une multitude d'options créatives pour le sprint final de la saison.
- AFP
Et maintenant ?
À l'approche du match contre l'Espanyol, Antony espère être en pleine forme et faire partie du groupe pour cette rencontre. Le Betis occupe actuellement la cinquième place de la Liga avec 44 points en 29 matches, avec seulement trois points d'avance sur le Celta Vigo, sixième. Outre leur lutte pour une place européenne la saison prochaine, les Verdiblancos sont également en lice en Ligue Europa, où ils affronteront Braga en quarts de finale.