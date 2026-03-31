Antony, la déception de Manchester United, reprend l'entraînement complet avec le Real Betis après avoir dû suivre un « programme d'entraînement personnalisé »

L'absence récente d'Antony du groupe principal était due à une pubalgie persistante. Le staff médical du Betis a mis en place un « programme d'entraînement personnalisé » pour traiter ce problème à l'aine, en mettant l'accent sur des exercices spécifiques de coordination et de récupération afin de redonner à l'ailier toute son explosivité physique. En s'entraînant à l'abri des caméras, le joueur de 26 ans a pu renforcer la zone touchée sans risque de rechute. Sa réintégration réussie lors de la séance à pleine intensité de mardi indique qu'il a reçu le feu vert du service médical du club.