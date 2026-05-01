Antony, l’ailier brésilien de Manchester United, reconnaît avoir été « gêné » par la condition physique de Cristiano Ronaldo, et revient sur son passage « compliqué » à Old Trafford

Antony n’a partagé le terrain avec Ronaldo qu’à sept reprises lors de la saison 2022-2023, mais il a rapidement développé un profond respect pour l’éthique de travail du vétéran et sa bonne humeur en coulisses. Évoquant leur relation et une rencontre particulière dans les locaux du club, il a déclaré : « Cristiano Ronaldo est une personne formidable, on apprend beaucoup de lui. Il m'a même fait une blague une fois, en disant que les gens le trouvent têtu, mais qu'au quotidien, il est très enjoué.

« J’ai beaucoup appris de lui. Il parlait de la vie, de livres, de sujets variés hors du football. C’était appréciable, car cela m’aidait à déconnecter. Il disait : « Aujourd’hui, on ne va pas parler de football. » Et cela nous a permis d’aborder des choses importantes. Une fois, au sauna, il a plaisanté avec moi. Il m’a montré son physique et m’a demandé si j’avais l’air d’avoir 23 ans. J’étais même gêné, car on voit à quel point il prend soin de lui, même à presque 40 ans. C’est un modèle pour tout le monde. »