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Antony, l’ailier brésilien de Manchester United, reconnaît avoir été « gêné » par la condition physique de Cristiano Ronaldo, et revient sur son passage « compliqué » à Old Trafford
Le Brésilien revient sur son départ de Manchester United
L'ailier de 26 ans est revenu sur la période « compliquée » qu'il a traversée en Premier League après son transfert très médiatisé en provenance de l'Ajax, estimé à 95 millions d'euros (82 millions de livres sterling / 111 millions de dollars). Le Brésilien admet que des problèmes personnels, sans rapport avec le football, ont pesé sur sa capacité à justifier son transfert mirobolant, avant de rejoindre le Betis. Malgré ces difficultés, il conserve de la gratitude envers les Red Devils et estime que cette période tumultueuse a été un catalyseur essentiel de sa récente maturité professionnelle.
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Lever le voile sur les difficultés
Dans un entretien franc accordé à Globoesporteau sujet de son passage manqué en Premier League, l’attaquant a expliqué comment son état d’esprit et sa vie personnelle avaient directement affecté ses performances sur le terrain. Il a reconnu : « Les problèmes en dehors du terrain ont une grande influence. J’ai connu des difficultés personnelles qui m’ont freiné. C’était une période compliquée, mais elle m’a servi de leçon et m’a aidé à mûrir. Je ne regrette pas d’être allé à Manchester United, je suis reconnaissant envers le club. J’y ai beaucoup appris, et si je suis heureux aujourd’hui au Betis, c’est grâce à ces moments difficiles que j’ai vécus en Angleterre. »
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Bénéficier de l'expérience d'un véritable mentor, c'est s'assurer un tremplin vers l'excellence.
Antony n’a partagé le terrain avec Ronaldo qu’à sept reprises lors de la saison 2022-2023, mais il a rapidement développé un profond respect pour l’éthique de travail du vétéran et sa bonne humeur en coulisses. Évoquant leur relation et une rencontre particulière dans les locaux du club, il a déclaré : « Cristiano Ronaldo est une personne formidable, on apprend beaucoup de lui. Il m'a même fait une blague une fois, en disant que les gens le trouvent têtu, mais qu'au quotidien, il est très enjoué.
« J’ai beaucoup appris de lui. Il parlait de la vie, de livres, de sujets variés hors du football. C’était appréciable, car cela m’aidait à déconnecter. Il disait : « Aujourd’hui, on ne va pas parler de football. » Et cela nous a permis d’aborder des choses importantes. Une fois, au sauna, il a plaisanté avec moi. Il m’a montré son physique et m’a demandé si j’avais l’air d’avoir 23 ans. J’étais même gêné, car on voit à quel point il prend soin de lui, même à presque 40 ans. C’est un modèle pour tout le monde. »
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En route vers la scène internationale
Antony entend confirmer son retour en forme en Espagne : 13 buts et 9 passes décisives en 41 matchs avec le Betis cette saison. Ses performances lui permettent d’espérer intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026, alors qu’il n’a plus été appelé depuis juin 2025 ni aligné depuis la défaite amicale contre le Maroc en mars 2023. Ayant déjà figuré parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde 2022, l’ailier estime être bien mieux préparé pour une éventuelle deuxième participation que lors de son premier passage au Qatar.