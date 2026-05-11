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Antony égale le record de Kylian Mbappé en Liga après une nouvelle prestation exceptionnelle sous les couleurs du Real Betis, tandis que l’ancien Mancunien, en difficulté à Manchester United, savoure ce qu’il présente comme « la meilleure saison » de sa carrière
À la hauteur de l'élite espagnole
Depuis son arrivée en Liga, l’ancien ailier de Manchester United a retrouvé son efficacité et s’est imposé comme un spécialiste des tirs lointains. Après avoir ouvert son compteur but à Anoeta, Antony rejoint désormais Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs hors de la surface cette saison, avec cinq réalisations chacun en Liga. Cette statistique atteste de la confiance affichée par un joueur qui peinait à trouver la régularité lors de son passage en Premier League.
Après le match nul face à la Real Sociedad, le Brésilien a exprimé sa fierté au regard de ses récents chiffres et de sa forme sous les ordres de Manuel Pellegrini. « Je suis très heureux. C’est le fruit d’un travail acharné, comme vous l’avez dit, et je suis très fier de ce que j’ai accompli. Je dois aussi beaucoup à mes coéquipiers, ainsi qu’à l’entraîneur qui m’a donné beaucoup de confiance. Nous continuons d’aller de l’avant », a déclaré Antony àDAZN.
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Une revanche après les difficultés de Manchester United
Après avoir été qualifié de « flop » à Old Trafford suite à un transfert très médiatisé en provenance de l’Ajax, le départ d’Antony pour Séville semble avoir relancé sa carrière. L’ailier n’est plus le joueur irrégulier qu’il était en Angleterre ; il est devenu le pivot de l’attaque du Betis. Il reconnaît que cette saison, malgré quelques pépins physiques, est la meilleure de sa carrière et confirme enfin le potentiel entrevu à ses débuts à Amsterdam.
« Je suis satisfait de ma saison, la meilleure de ma carrière. Je suis heureux et fier », a-t-il déclaré. « Je sais les sacrifices que j’ai faits pour jouer. J’ai disputé plus de 20 matchs malgré la douleur ; dès que j’enfile ce maillot, je me sacrifie. J’ai célébré l’événement avec Ruben (Cousillas) car c’était son anniversaire. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la rencontre de mardi à domicile pour décrocher les trois points. »
Déception à l’Anoeta
Malgré ses performances individuelles, le match contre la Real Sociedad laisse un goût d’occasion manquée pour le Betis. Menant de deux buts, les Verdiblancos ont finalement vu l’équipe basque égaliser et repartir avec un point, un résultat qui ne leur octroie plus que quatre longueurs d’avance sur le Celta Vigo dans la course à l’Europe. Antony a rapidement admis qu’il aurait pu, voire dû, tuer le match avant la remontée adverse.
« Je m’en veux : j’ai eu deux occasions en première période que j’aurais dû convertir. Au vu de l’enjeu, le nul n’est pas si mauvais, même si la victoire était préférable. Il faut tourner la page. Nous sommes frustrés et un peu tristes ce soir, mais mardi nous aurons un autre match crucial devant nos supporters. Nous nous battrons pour gagner », a-t-il assuré.
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Les regards sont tournés vers une qualification pour la phase finale européenne.
À trois journées de la fin du championnat, le Betis maîtrise encore son destin pour la cinquième place. Deux des trois matchs restants se disputeront au Benito Villamarín, à commencer par la réception d’Elche mardi. Antony exhorte donc ses coéquipiers à rebondir immédiatement. Le Brésilien insiste : le soutien des supporters sera déterminant pour atteindre l’objectif.
« Avant l’ouverture du score de la Real Sociedad, la pression était déjà palpable. Il faut tourner la page. Nous sommes tristes et frustrés, mais mardi nous avons un match crucial devant notre public. Il faut gagner. Nous comptons quatre points d’avance sur le Celta. Il nous reste trois matchs, dont deux à domicile. Nous devons nous préparer mentalement et bien jouer mardi », a conclu Antony.