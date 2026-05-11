Depuis son arrivée en Liga, l’ancien ailier de Manchester United a retrouvé son efficacité et s’est imposé comme un spécialiste des tirs lointains. Après avoir ouvert son compteur but à Anoeta, Antony rejoint désormais Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs hors de la surface cette saison, avec cinq réalisations chacun en Liga. Cette statistique atteste de la confiance affichée par un joueur qui peinait à trouver la régularité lors de son passage en Premier League.

Après le match nul face à la Real Sociedad, le Brésilien a exprimé sa fierté au regard de ses récents chiffres et de sa forme sous les ordres de Manuel Pellegrini. « Je suis très heureux. C’est le fruit d’un travail acharné, comme vous l’avez dit, et je suis très fier de ce que j’ai accompli. Je dois aussi beaucoup à mes coéquipiers, ainsi qu’à l’entraîneur qui m’a donné beaucoup de confiance. Nous continuons d’aller de l’avant », a déclaré Antony àDAZN.