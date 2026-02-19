Getty Images Sport
Antony a déclaré qu'il devait encore progresser dans de nombreux domaines, tandis que Manuel Pellegrini a révélé que la star du Real Betis souffrait d'une pubalgie
Problèmes de pubalgie pour le Brésilien
Antony souffre depuis peu d'une gêne à l'aine, un problème qui, malgré sa persistance, ne l'a pas empêché d'avoir un impact sur les derniers matchs de son équipe, avec deux buts et deux passes décisives lors de ses quatre derniers matchs. Cependant, l'ailier suit actuellement un programme de traitement structuré sous étroite surveillance médicale, le club souhaitant s'assurer qu'il se rétablisse complètement et retrouve sa condition physique optimale avant les prochains défis.
Le vétéran manager chilien s'est exprimé ouvertement sur les progrès et l'état actuel de l'attaquant lors d'une apparition dans l'émission La Pizarra de Quintana. Répondant aux attentes suscitées par cette recrue de renom, Pellegrini a insisté sur le fait que le joueur de 24 ans était encore en phase d'apprentissage. « C'est un joueur qui possède des qualités importantes, mais qui doit encore se développer dans de nombreux domaines », a noté l'entraîneur, tout en fournissant des informations médicales sur la récente absence du joueur dans le onze de départ.
Si le jeu tactique d'Antony reste sous surveillance, Pellegrini a révélé qu'une blessure spécifique constituait actuellement le principal obstacle pour l'ailier. L'ancien joueur de l'Ajax souffre d'un problème à l'aine qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel. Pellegrini a confirmé le diagnostic en déclarant : « Il souffre de problèmes de pubalgie, mais c'est un joueur très concentré. Nous sommes très conscients de l'importance qu'il peut avoir pour nous. »
Pellegrini réfléchit à la stabilité à long terme
La discussion avec le patron du Betis a également abordé le contexte plus large de ses six années passées au Benito Villamarin. Pellegrini est arrivé dans un club en pleine mutation et l'a depuis transformé en une force constante de la Liga. Le club occupe actuellement la cinquième place du classement et espère devancer l'Atlético Madrid pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine.
« Cela fait six ans, heureusement très réguliers, où les objectifs du club n'étaient peut-être pas si élevés, car à mon arrivée, la saison sportive avait été assez mauvaise, avec en plus de sérieux problèmes économiques », a déclaré Pellegrini.
La philosophie de Pellegrini repose sur un travail quotidien qui, selon lui, a transformé l'ADN du club, comme il l'a ajouté : « Ne pas se satisfaire de ce que l'on fait, mais essayer d'inculquer une ambition et une exigence au quotidien qui nous ont permis d'avoir cette régularité au cours de ces années et de toujours aspirer à plus. »
L'importance d'Isco et Fornals
En se concentrant sur son effectif actuel, le manager n'a pas tardé à saluer le leadership d'Isco, qu'il avait déjà entraîné à Malaga. Bien que le meneur de jeu soit actuellement sur la touche, son influence reste considérable. « Je pense qu'il est l'idole numéro un du club pour son engagement, sa maturité en tant que joueur et ses qualités », a déclaré Pellegrini. « Avec la maturité qu'il a acquise, je pense qu'il sera de retour sur le terrain dès que possible. Il travaille très dur et l'équipe a vraiment besoin de lui. Je le vois avec la même ambition et la même exigence qu'à ses débuts, c'est un exemple pour les jeunes joueurs. »
En l'absence de certains joueurs créatifs clés, Pablo Fornals a pris le relais pour combler le vide dans le dernier tiers. Pellegrini a souligné la polyvalence et l'intelligence tactique de l'ancien joueur de West Ham, qu'il considère comme des éléments essentiels de l'attaque du Betis. « Pour moi, c'est le poste le plus important dans le football. J'ai toujours essayé d'avoir au moins deux joueurs créatifs, car ce sont eux qui permettent aux attaquants de marquer des buts », a-t-il déclaré, ajoutant à propos de Fornals : « Heureusement, il s'en est très bien sorti et a ajouté son lot de buts. »
Exiger davantage du football espagnol
Enfin, l'entraîneur s'est intéressé à la situation du football en Espagne, louant le niveau technique tout en appelant à plus de spectacle. Il a déclaré être convaincu que « l'Espagne possède actuellement la meilleure équipe nationale au monde » et « le meilleur football d'un point de vue technique ». Cependant, il estime que la ligue doit faire davantage pour décourager les pertes de temps et les blessures simulées afin d'améliorer le produit proposé au public.
Pellegrini a conclu : « Je pense que la qualité footballistique est omniprésente dans la Liga, mais il manque désormais le spectacle, dans le sens où il ne faut pas tromper, jouer plus longtemps, ne pas être uniquement axé sur les résultats, mais aussi faire en sorte que le jeu soit une activité attrayante. Je ne recherche pas des objectifs futuristes, mais des objectifs présents. J'espère que nous verrons un Betis similaire à celui que nous avons connu ces dernières années, avec toujours l'ambition de franchir une étape supplémentaire. »
