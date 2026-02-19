Antony a déclaré qu'il devait encore progresser dans de nombreux domaines, tandis que Manuel Pellegrini a révélé que la star du Real Betis souffrait d'une pubalgie

Antony souffre depuis peu d'une gêne à l'aine, un problème qui, malgré sa persistance, ne l'a pas empêché d'avoir un impact sur les derniers matchs de son équipe, avec deux buts et deux passes décisives lors de ses quatre derniers matchs. Cependant, l'ailier suit actuellement un programme de traitement structuré sous étroite surveillance médicale, le club souhaitant s'assurer qu'il se rétablisse complètement et retrouve sa condition physique optimale avant les prochains défis.

Le vétéran manager chilien s'est exprimé ouvertement sur les progrès et l'état actuel de l'attaquant lors d'une apparition dans l'émission La Pizarra de Quintana. Répondant aux attentes suscitées par cette recrue de renom, Pellegrini a insisté sur le fait que le joueur de 24 ans était encore en phase d'apprentissage. « C'est un joueur qui possède des qualités importantes, mais qui doit encore se développer dans de nombreux domaines », a noté l'entraîneur, tout en fournissant des informations médicales sur la récente absence du joueur dans le onze de départ.

Si le jeu tactique d'Antony reste sous surveillance, Pellegrini a révélé qu'une blessure spécifique constituait actuellement le principal obstacle pour l'ailier. L'ancien joueur de l'Ajax souffre d'un problème à l'aine qui l'empêche d'atteindre son plein potentiel. Pellegrini a confirmé le diagnostic en déclarant : « Il souffre de problèmes de pubalgie, mais c'est un joueur très concentré. Nous sommes très conscients de l'importance qu'il peut avoir pour nous. »