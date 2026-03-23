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Antonio Rüdiger nie constituer un « risque pour la sécurité » de ses coéquipiers du Real Madrid et de l'équipe d'Allemagne après un incident controversé impliquant son genou lors du match contre Getafe
Rudiger répond aux critiques suite à l'incident de Getafe
Dans une interview accordée à la FAZ, Rudiger a répondu aux critiques virulentes concernant son jeu physique, notamment après la défaite 1-0 du Real Madrid face à Getafe début mars. Au cours de ce match, il avait touché Diego Rico au visage avec son genou, ce qui avait suscité des appels à une longue suspension en Espagne, tandis que certains médias allemands avaient suggéré qu’il soit écarté de l’équipe nationale.
Réagissant à ces critiques, le joueur de 33 ans a catégoriquement rejeté l'idée selon laquelle il constituerait un danger pour sa propre équipe. Il a déclaré : « Je ne suis absolument pas un risque pour la sécurité de mes équipes. Je sais exactement à quelle minute nous en sommes et ce qui est en jeu. » Il a toutefois assumé la responsabilité de cette faute non sanctionnée, admettant : « Cette polémique me montre une fois de plus que j'ai une responsabilité à laquelle je n'ai pas toujours été à la hauteur. »
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Un appel à la détermination de l'équipe nationale
Le défenseur central a précisé qu’il accueillait favorablement les critiques objectives, en déclarant : « Je prends au sérieux les critiques formulées de manière objective, car je sais moi-même que j’ai eu des moments où j’ai clairement dépassé les bornes. Cela m’incite également à essayer d’être encore plus concentré. Je ne veux pas être une source de troubles, mais plutôt apporter stabilité et sécurité. »
En ce qui concerne ses obligations internationales, Rüdiger a souligné la nécessité d’adopter une mentalité impitoyable. « Nous devons revenir à un point où il est extrêmement difficile de jouer contre l’Allemagne », a-t-il expliqué. « Le talent seul ne suffit pas pour remporter une Coupe du monde. Chacun doit être prêt à faire le sale boulot pour les autres ; alors, nous serons extrêmement difficiles à battre. »
Nagelsmann prend la défense d'un défenseur qui divise
Malgré le débat médiatique qui fait rage, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a apporté son soutien indéfectible au défenseur chevronné à l'approche de la trêve internationale. Le responsable de l'équipe nationale a balayé l'indignation suscitée par l'incident contre Getafe, qualifiant le tacle de « rude, mais typique du football ».
Nagelsmann est fermement convaincu que l'intensité naturelle du joueur est un atout plutôt qu'un défaut. « Antonio est quelqu'un qui divise énormément, c'est pourquoi on en fait toute une histoire », a déclaré le sélectionneur. « C'est quelqu'un qui protège farouchement la famille de l'équipe nationale et qui fait tout pour que nous réussissions. C'est un vrai personnage qui incarne une volonté de gagner à toute épreuve. »
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Prochains matchs avec son club et en sélection nationale
Rudiger va désormais s'efforcer de mettre en pratique cet état d'esprit combatif pendant la trêve internationale actuelle. Il devrait être aligné avec l'Allemagne contre la Suisse le 27 mars à Bâle, avant d'accueillir le Ghana à Stuttgart trois jours plus tard. À l'issue de ces deux matchs amicaux, le défenseur retournera dans la capitale espagnole pour une série de rencontres cruciales avec le Real Madrid. Ses obligations nationales reprendront avec un déplacement à Majorque le 4 avril en Liga. Un test de taille l'attend peu après, puisque le Real Madrid accueillera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions le 7 avril.