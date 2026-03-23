Dans une interview accordée à la FAZ, Rudiger a répondu aux critiques virulentes concernant son jeu physique, notamment après la défaite 1-0 du Real Madrid face à Getafe début mars. Au cours de ce match, il avait touché Diego Rico au visage avec son genou, ce qui avait suscité des appels à une longue suspension en Espagne, tandis que certains médias allemands avaient suggéré qu’il soit écarté de l’équipe nationale.

Réagissant à ces critiques, le joueur de 33 ans a catégoriquement rejeté l'idée selon laquelle il constituerait un danger pour sa propre équipe. Il a déclaré : « Je ne suis absolument pas un risque pour la sécurité de mes équipes. Je sais exactement à quelle minute nous en sommes et ce qui est en jeu. » Il a toutefois assumé la responsabilité de cette faute non sanctionnée, admettant : « Cette polémique me montre une fois de plus que j'ai une responsabilité à laquelle je n'ai pas toujours été à la hauteur. »