Si le Bayern dispose d’un effectif de qualité sur l’ensemble du terrain, l’attention s’est principalement portée, avant le match, sur le duel individuel entre Rüdiger et Kane. L’attaquant du Bayern a connu une première saison record en Allemagne, et Rüdiger est pleinement conscient que pour neutraliser ce joueur de 32 ans, il faudra plus que de simples prouesses individuelles de la part de la défense madrilène.

Rüdiger n'a pas hésité à qualifier Kane de l'un des meilleurs finisseurs du football moderne, ajoutant : « Pour moi, Kane fait sans aucun doute partie des trois meilleurs attaquants au monde. La régularité de son niveau est tout simplement de classe mondiale. Nous ne pourrons le neutraliser qu'en tant qu'équipe — si tant est que cela soit possible sur 180 minutes. »