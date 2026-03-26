Getty/GOAL
Traduit par
Antonio Rüdiger donne son avis sur Harry Kane à la veille du choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern de Munich
Des éloges pour « l'équipe la plus stable » d'Europe
S'adressant au magazine Kickerau sujet du prochain match, Rüdiger a souligné la qualité des joueurs bavarois, déclarant : « Nous sommes tous conscients, au Real Madrid, que nous allons affronter une équipe de classe mondiale qui jouit d'une stabilité exceptionnelle. Il n'y a pas de défi plus difficile que celui-là pour le moment. C'est actuellement l'équipe la plus stable et la meilleure d'Europe, aux côtés d'Arsenal. »
- Getty Images Sport
Le défi : arrêter Kane
Si le Bayern dispose d’un effectif de qualité sur l’ensemble du terrain, l’attention s’est principalement portée, avant le match, sur le duel individuel entre Rüdiger et Kane. L’attaquant du Bayern a connu une première saison record en Allemagne, et Rüdiger est pleinement conscient que pour neutraliser ce joueur de 32 ans, il faudra plus que de simples prouesses individuelles de la part de la défense madrilène.
Rüdiger n'a pas hésité à qualifier Kane de l'un des meilleurs finisseurs du football moderne, ajoutant : « Pour moi, Kane fait sans aucun doute partie des trois meilleurs attaquants au monde. La régularité de son niveau est tout simplement de classe mondiale. Nous ne pourrons le neutraliser qu'en tant qu'équipe — si tant est que cela soit possible sur 180 minutes. »
Le plan défensif de Madrid
Le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale après avoir livré une véritable leçon de défense face à Manchester City, où Rudiger a joué un rôle déterminant en neutralisant Erling Haaland. Alvaro Arbeloa comptera sans doute sur l'international allemand pour faire preuve de la même intensité et de la même discipline tactique lorsqu'il devra faire face à la capacité unique de Kane à descendre bas et à relancer le jeu.
La défense du Santiago Bernabéu a été mise à rude épreuve par les blessures tout au long de la saison, mais Rudiger est resté le pilier incontournable de l'équipe. Affronter Kane nécessite une approche différente de celle utilisée contre Haaland, car les qualités de meneur de jeu de l'international anglais impliquent que les défenseurs madrilènes ne peuvent se permettre de laisser le moindre espace entre les lignes.
- Getty Images Sport
L'avantage du terrain lors du match aller
Le Real Madrid accueillera le Bayern Munich au Santiago Bernabéu le 7 avril pour le match aller de leur quart de finale de Ligue des champions. Le match retour décisif est prévu le 15 avril à l'Allianz Arena de Munich.
À l'approche de cette double confrontation, les Blancos auront à cœur de tirer parti de leur avantage à domicile et de s'imposer largement dans la capitale espagnole. Il est primordial pour eux de se forger une confortable avance au score cumulé avant le déplacement difficile en Allemagne, afin de s'assurer une place en demi-finale.