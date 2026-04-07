Antonio Conte serait libre de prendre les rênes de la sélection italienne, mais le président du Napoli estime que l'ancien entraîneur de Chelsea et des Spurs est trop « intelligent » pour une équipe nationale « totalement désorganisée »

Le poste s'est récemment libéré suite au départ de Gennaro Gattuso, qui a démissionné après la défaite en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine. Les appels à une refonte totale de l'instance dirigeante du football italien ont suscité des demandes pour qu'une personnalité forte prenne les rênes, Conte étant considéré comme le favori.

Conte a passé deux ans à la tête de l'équipe nationale, qu'il a prise en charge en 2014 après son départ de la Juventus. Il a dirigé 25 matches avec les Azzurri, remportant 14 victoires et essuyant cinq défaites, mais son mandat a pris fin après la défaite en quarts de finale de l'Euro 2016 face à l'Allemagne aux tirs au but. Depuis, il a entraîné Chelsea, avec lequel il a remporté la Premier League, l'Inter, avec lequel il a décroché un titre de Serie A, puis Tottenham, avant de mener Naples au Scudetto la saison dernière.