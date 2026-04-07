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Antonio Conte serait libre de prendre les rênes de la sélection italienne, mais le président du Napoli estime que l'ancien entraîneur de Chelsea et des Spurs est trop « intelligent » pour une équipe nationale « totalement désorganisée »
Conte pourrait faire son retour chez les Azzurri
Le poste s'est récemment libéré suite au départ de Gennaro Gattuso, qui a démissionné après la défaite en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine. Les appels à une refonte totale de l'instance dirigeante du football italien ont suscité des demandes pour qu'une personnalité forte prenne les rênes, Conte étant considéré comme le favori.
Conte a passé deux ans à la tête de l'équipe nationale, qu'il a prise en charge en 2014 après son départ de la Juventus. Il a dirigé 25 matches avec les Azzurri, remportant 14 victoires et essuyant cinq défaites, mais son mandat a pris fin après la défaite en quarts de finale de l'Euro 2016 face à l'Allemagne aux tirs au but. Depuis, il a entraîné Chelsea, avec lequel il a remporté la Premier League, l'Inter, avec lequel il a décroché un titre de Serie A, puis Tottenham, avant de mener Naples au Scudetto la saison dernière.
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De Laurentiis serait prêt à se séparer de l'entraîneur
Dans une interview accordée à CalcioNapoli24, De Laurentiis a évoqué les rumeurs associant Conte au poste vacant de sélectionneur des Azzurri, affirmant que Naples était prêt à laisser son entraîneur occuper cette fonction prestigieuse, à condition qu'on le lui propose directement.
Il a toutefois exprimé un profond scepticisme quant à l'appel lancé par la fédération. « Conte nouveau sélectionneur de l'équipe nationale ? Si Antonio me le demandait, je pense que je dirais oui, mais comme il est très intelligent, tant qu'il n'y a pas d'interlocuteur sérieux – et jusqu'à présent, il n'y en a eu aucun –, je pense qu'il renoncerait à s'imaginer à la tête d'une structure complètement désorganisée », a-t-il expliqué.
Troisième absence consécutive en Coupe du monde pour l'Italie
La pression exercée sur la Fédération italienne de football (FIGC) a atteint son paroxysme à la suite de l'échec face à la Bosnie-Herzégovine. Les Azzurri ont connu une campagne de qualification catastrophique, qui avait débuté sous la houlette de Luciano Spalletti avant que Gattuso ne soit appelé en renfort dans une tentative de dernière minute pour sauver leurs espoirs de Coupe du monde. Gattuso a été aux commandes pendant huit matches au total et a mené les Azzurri à six victoires, mais les défaites face à la Norvège – lors du dernier match de la phase de groupes – et à la Bosnie-Herzégovine ont jeté une ombre sur son mandat.
Cette déception historique signifie que l'Italie manquera désormais le plus grand tournoi de ce sport en 2018, 2022 et 2026, soulignant le chaos structurel qui a conduit à la démission du président de la FIGC, Gabriele Gravina, suivie de celle du chef de la délégation, Gianluigi Buffon.
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Appels à des réformes structurelles
Le président du club a plaidé en faveur de changements radicaux dans la gouvernance du football italien. Il a apporté son soutien à Giovanni Malago – l'actuel président du Comité olympique national italien (CONI) – pour diriger la fédération, le qualifiant de personne idéale pour occuper le poste de commissaire, puis éventuellement celui de président. De plus, De Laurentiis a critiqué les rapports de force actuels, soulignant que les clubs de Serie A sont traités de manière injuste malgré leurs contributions financières considérables.
« Le football italien, c'est la Serie A, qui est considérée comme une Cendrillon : elle ne représente que 18 % de la fédération, tandis que les amateurs et les joueurs détiennent la majorité. C'est une absurdité quand on sait que sans la Serie A, la fédération n'existerait pas et que nous la finançons à hauteur de 130 millions d'euros par an », a-t-il fait valoir.