Antonio Conte ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie. La confirmation est arrivée aujourd’hui, dans les mots du président fédéral Giovanni Malagò : « J’ai une très bonne relation avec lui, mais ici quelqu’un continue à raisonner différemment par rapport à la réalité d’aujourd’hui, qui n’est pas celle d’hier. Aujourd’hui, il y a un entraîneur et un président du Club Italia, la raison pour laquelle les chemins de Maldini et Leonardo se sont séparés est précisément celle-là. L’idée a toujours été Mancini et Ranieri. Conte pouvait évidemment être un candidat au poste d’entraîneur, mais cela fait un moment que je n’ai pas eu de ses nouvelles ». L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter était un premier choix de la Lega Serie A, mais il n’a pas trouvé de terrain favorable au sein de la fédération. Après la fin de son aventure à Naples, conclue par un Scudetto et une Supercoupe d’Italie, il serait volontiers revenu en sélection, qu’il a dirigée de 2014 à 2016. Désormais officiellement hors course, il devra changer ses plans.