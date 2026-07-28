Antonio Conte ne sera pas le nouveau sélectionneur de l’Italie. La confirmation est arrivée aujourd’hui, dans les mots du président fédéral Giovanni Malagò : « J’ai une très bonne relation avec lui, mais ici quelqu’un continue à raisonner différemment par rapport à la réalité d’aujourd’hui, qui n’est pas celle d’hier. Aujourd’hui, il y a un entraîneur et un président du Club Italia, la raison pour laquelle les chemins de Maldini et Leonardo se sont séparés est précisément celle-là. L’idée a toujours été Mancini et Ranieri. Conte pouvait évidemment être un candidat au poste d’entraîneur, mais cela fait un moment que je n’ai pas eu de ses nouvelles ». L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter était un premier choix de la Lega Serie A, mais il n’a pas trouvé de terrain favorable au sein de la fédération. Après la fin de son aventure à Naples, conclue par un Scudetto et une Supercoupe d’Italie, il serait volontiers revenu en sélection, qu’il a dirigée de 2014 à 2016. Désormais officiellement hors course, il devra changer ses plans.
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Antonio Conte sans équipe, que va-t-il faire ? Il attend un défi en cours de saison, il reviendrait à la Juventus
Pas d’Arabie saoudite ni du Qatar
Conte est un entraîneur de tout premier plan, parmi les meilleurs du moment. Son CV parle pour lui, difficile d’imaginer qu’il restera longtemps sur la touche. Mais il n’est pas pressé, il n’a pas besoin de prendre le premier train qui passe. En réalité, il aurait déjà quelque chose en main, mais il n’est pas intéressé par une expatriation au Qatar ou en Arabie saoudite pour gagner (beaucoup) d’argent. Il attend la bonne opportunité, même une fois la saison commencée. Tottenham a été une exception dans sa carrière, l’entraîneur salentin a toujours voulu commencer une aventure dès l’été, faire la préparation et transmettre ses concepts. Il a toujours demandé du temps pour travailler, pour former, pour façonner. Mais les temps changent, le football évolue et il faut se tenir prêt. Il profitera de ces mois pour se reposer, recharger les batteries mais aussi étudier, évoluer. Se mettre à jour, pour revenir plus fort.
Il reviendrait à la Juventus
Conte n’a pas de préférence, il attend la bonne offre. Il veut diriger un grand club, en Europe, de préférence en Premier League ou en Italie. Son nom a été associé à la Juventus au printemps dernier, qui a ensuite décidé de continuer avec Spalletti ; son retour à la Juventus, à l’avenir, n’est pas à exclure. Turin et la Juventus sont chez lui, après le départ retentissant et houleux de 2014, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, la direction a changé et, en cas d’appel, la réponse serait affirmative. Mais aujourd’hui, le banc de la Juve est occupé, tout comme ceux des autres grands clubs, en Serie A comme à l’étranger. Conte ne « porte pas la poisse », il attend. La bonne occasion arrivera. Et quand il repartira, il sera plus fort.
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