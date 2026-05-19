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Antonio Conte s’apprête à quitter Naples pour envisager un deuxième mandat à la tête de la Nazionale
Les géants italiens s’apprêtent à se séparer
Selon La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, Naples et Antonio Conte devraient se séparer en fin de saison. Selon les deux quotidiens, cette séparation intervient après une réunion décisive mi-avril entre l’entraîneur et le président du club, Aurelio De Laurentiis. Malgré la récente victoire des Partenopei face à Pise, qui a acté leur qualification pour la prochaine Ligue des champions, Conte a clairement laissé entendre qu’il quitterait le club avant la fin de son contrat, initialement prévu jusqu’en juin 2027.
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Conditions de résiliation d’un commun accord
Malgré plusieurs mois restant à son contrat à Naples, Antonio Conte pourrait quitter son poste avant l’échéance. Selon le *Corriere dello Sport*, qui se montre toutefois prudent sur la certitude d’une rupture immédiate, un départ à l’amiable est envisagé. Une telle issue permettrait à l’ancien vainqueur de la Premier League de partir sans indemnité, en bons termes avec le club.
Sarri et Allegri au bord de la rupture
Le poste vacant à Naples a déclenché une course effrénée pour le remplacer, Maurizio Sarri et Massimiliano Allegri s’imposant comme les principaux prétendants. Alors que la position d’Allegri à l’AC Milan est fortement compromise en raison de désaccords avec le conseiller principal Zlatan Ibrahimovic et le PDG Giorgio Furlani, Sarri serait également en désaccord avec le président de la Lazio, Claudio Lotito.
Interrogé en conférence de presse après une douloureuse défaite dans le derby face à la Roma (via La Lazio Siamo Noi), Sarri a commenté son avenir : « Concentrons-nous d’abord sur la dernière journée. Pour l’instant, personne ne m’a présenté de projet pour la saison prochaine. La situation cette saison ne m’a pas satisfait : on ne m’a pas écouté et je ne suis pas content ; peut-être que le club non plus. Finissons le championnat et voyons s’ils ont quelque chose à me dire. »
- AFP
La reconstruction des Azzurri sous le feu des projecteurs
Conte serait impatient de reprendre les rênes de la sélection italienne après l’élection présidentielle de la FIGC prévue le 22 juin, dans l’espoir de réitérer son formidable bilan de 14 victoires en 24 matches à la tête de l’équipe nationale. Ce changement imminent à la tête de l’équipe plonge Naples dans une crise d’identité immédiate, alors que le club cherche à assurer une transition en douceur avec des cibles potentielles avant l’ouverture du mercato estival.