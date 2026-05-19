Le poste vacant à Naples a déclenché une course effrénée pour le remplacer, Maurizio Sarri et Massimiliano Allegri s’imposant comme les principaux prétendants. Alors que la position d’Allegri à l’AC Milan est fortement compromise en raison de désaccords avec le conseiller principal Zlatan Ibrahimovic et le PDG Giorgio Furlani, Sarri serait également en désaccord avec le président de la Lazio, Claudio Lotito.

Interrogé en conférence de presse après une douloureuse défaite dans le derby face à la Roma (via La Lazio Siamo Noi), Sarri a commenté son avenir : « Concentrons-nous d’abord sur la dernière journée. Pour l’instant, personne ne m’a présenté de projet pour la saison prochaine. La situation cette saison ne m’a pas satisfait : on ne m’a pas écouté et je ne suis pas content ; peut-être que le club non plus. Finissons le championnat et voyons s’ils ont quelque chose à me dire. »