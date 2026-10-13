La situation sur le banc de Manchester United pourrait évoluer : Conte serait disposé à prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford. Après une période de relative inactivité depuis son départ de Naples, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham Hotspur cherche un projet à la hauteur de ses ambitions.

Fabrizio Romano a indiqué que l’entraîneur italien était prêt à ouvrir un nouveau chapitre et n’exclurait pas nécessairement une arrivée en cours de saison si la bonne occasion se présentait. « Conte a quitté Naples cet été et il est prêt à revenir. Il a refusé des offres venues d’Arabie saoudite et de Turquie, car il voulait rejoindre un grand club dans l’un des principaux championnats », a ajouté Romano.

Cette volonté de rivaliser au plus haut niveau du football européen place Manchester United parmi ses destinations possibles, compte tenu notamment de l’histoire du club et de son manque actuel de trophées. L’expérience de Conte en Angleterre, où il a remporté la Premier League avec Chelsea, renforce encore sa candidature pour faire face aux pressions propres à l’élite du football anglais.



