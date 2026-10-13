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Antonio Conte prêt à entraîner Manchester United ! Le technicien italien ouvert à une arrivée à Old Trafford, tandis que les noms de Julian Nagelsmann et Eddie Howe émergent
Conte affiche son intérêt pour un renouveau à Old Trafford
La situation sur le banc de Manchester United pourrait évoluer : Conte serait disposé à prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford. Après une période de relative inactivité depuis son départ de Naples, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham Hotspur cherche un projet à la hauteur de ses ambitions.
Fabrizio Romano a indiqué que l’entraîneur italien était prêt à ouvrir un nouveau chapitre et n’exclurait pas nécessairement une arrivée en cours de saison si la bonne occasion se présentait. « Conte a quitté Naples cet été et il est prêt à revenir. Il a refusé des offres venues d’Arabie saoudite et de Turquie, car il voulait rejoindre un grand club dans l’un des principaux championnats », a ajouté Romano.
Cette volonté de rivaliser au plus haut niveau du football européen place Manchester United parmi ses destinations possibles, compte tenu notamment de l’histoire du club et de son manque actuel de trophées. L’expérience de Conte en Angleterre, où il a remporté la Premier League avec Chelsea, renforce encore sa candidature pour faire face aux pressions propres à l’élite du football anglais.
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Conte laisse entendre qu’il souhaite relancer un géant déchu
Lors d’un récent entretien, l’entraîneur de 57 ans a donné un aperçu de sa philosophie pour son prochain poste, en soulignant l’importance de la tradition et de la volonté de gagner. « Quand on arrive dans un club dont l’histoire parle d’elle-même, riche en trophées, en titres de champion et en victoires, il n’y a qu’une seule façon d’honorer cette histoire : avoir l’ambition de remettre le club en lice pour ces objectifs s’il ne les atteint pas actuellement », a-t-il expliqué.
Ces propos ont largement été interprétés comme un appel du pied à des clubs comme Manchester United, qui peine à retrouver la gloire de l’ère Sir Alex Ferguson. Conte estime qu’un entraîneur doit faire naître une étincelle d’espoir chez les supporters comme chez les joueurs pour les convaincre qu’il est de nouveau possible de gagner.
La pression monte sur Carrick à Manchester United
Michael Carrick se retrouve actuellement au cœur de la tourmente après une série de performances décevantes. Les statistiques sont particulièrement accablantes : United connaît son pire début de saison en championnat depuis quatre décennies. Le récent match nul à Old Trafford face à Tottenham, réduit à dix, a cristallisé la frustration des supporters et la déception des dirigeants. En interne, le club n’est pas encore en « situation d’urgence », mais il reconnaît clairement que les performances de l’équipe ne sont pas à la hauteur des investissements réalisés dans l’effectif.
Romano a souligné que les récents résultats avaient plongé le club dans une crise ouverte, alimentant de nombreuses spéculations sur l’avenir de l’entraîneur. Pour l’instant, le message en provenance du club est que Carrick conserve la confiance de ses joueurs, un facteur souvent décisif pour déterminer combien de temps un entraîneur reste en poste.
- Getty Images Sport
Nagelsmann et Howe rejoignent la liste des candidats présélectionnés
Si Conte apparaît comme l’un des favoris en raison de sa disponibilité et de l’intérêt qu’il a exprimé ouvertement, il n’est pas le seul nom évoqué au sein de la direction de Manchester United. Nagelsmann, l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale allemande, intéresse depuis longtemps les dirigeants d’Ineos.
Malgré les noms qui circulent dans les médias, aucun contact officiel n’a encore été établi avec les successeurs potentiels. En interne, Manchester United continue de soutenir prudemment l’entraîneur en poste, même si les résultats ne répondent pas aux attentes. La direction sait qu’un changement d’entraîneur en cours de saison serait une perturbation majeure et préférerait voir la situation s’améliorer avec l’encadrement actuel avant de prendre une telle décision.
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