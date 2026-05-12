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Antonio Conte prend la défense de Rasmus Hojlund, malgré la série de matchs sans but de l’attaquant prêté par Manchester United, lors de la défaite coûteuse contre Naples
Stupéfait devant Maradona
Les espoirs de Naples de s'assurer une place parmi les quatre premiers ont pris un coup dur lundi, lorsque Bologne a remporté une victoire spectaculaire à Naples. Privés de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, les Partenopei ont d’abord été menés de deux buts avant de revenir grâce à Giovanni Di Lorenzo et Alisson Santos. Mais une volée acrobatique de Jonathan Rowe en fin de match a finalement offert la victoire à Bologna, compliquant les calculs de l’équipe de Conte à deux journées de la fin de la Serie A.
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Conte opte pour un unique avant-centre
Interrogé par DAZNaprès la rencontre, Antonio Conte a aussitôt pris la défense de Rasmus Hojlund, critiqué pour son total de 10 buts en 31 matchs de championnat cette saison. « N’oublions pas qu’il est notre unique avant-centre et qu’il joue sans relâche. Cette saison, nous aurions dû pouvoir le faire souffler et le lancer en cours de partie. Il regorge d’énergie. Il y a des moments où il faut attaquer en profondeur et d’autres où il faut protéger le ballon. »
Il reste des marges de progression.
Malgré six matchs sans marquer, Hojlund a rappelé son importance en offrant sa quatrième passe décisive en Serie A, permettant à Santos d’égaliser. Conte le martèle : le volume de travail et l’âge de l’attaquant de 23 ans sont des paramètres essentiels à prendre en compte dans l’analyse de ses performances. L’entraîneur a ajouté : « Il possède d’excellentes qualités, il n’a que 23 ans et possède encore une marge de progression considérable. On ne peut absolument rien lui reprocher. »
- AFP
Une finale de saison décisive
Dimanche, Naples se rendra à Pise pour un déplacement sous haute pression, où il devra s'imposer pour garder intacts ses espoirs de terminer parmi les quatre premiers. Ensuite, le club rentrera chez lui pour accueillir l'Udinese lors de la dernière journée de la saison, un match qui pourrait sceller son sort européen pour l'année prochaine. Conte aura à cœur de voir son équipe retrouver sa solidité défensive après avoir encaissé trois buts à domicile, tandis que Hojlund reste le principal espoir offensif au sein d'un secteur d'attaque décimé.