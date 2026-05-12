Antonio Conte prend la défense de Rasmus Hojlund, malgré la série de matchs sans but de l’attaquant prêté par Manchester United, lors de la défaite coûteuse contre Naples

Les espoirs de Naples de s'assurer une place parmi les quatre premiers ont pris un coup dur lundi, lorsque Bologne a remporté une victoire spectaculaire à Naples. Privés de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, les Partenopei ont d’abord été menés de deux buts avant de revenir grâce à Giovanni Di Lorenzo et Alisson Santos. Mais une volée acrobatique de Jonathan Rowe en fin de match a finalement offert la victoire à Bologna, compliquant les calculs de l’équipe de Conte à deux journées de la fin de la Serie A.