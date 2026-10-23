Antonio Conte : « Pour le moment, aucune négociation avancée. Prêt à discuter, je n’ai jamais demandé les pleins pouvoirs. »

Après la fin de son aventure avec le Napoli, Antonio Conte est inévitablement devenu l’un des entraîneurs dont on parle le plus et l’un des plus convoités, en Italie comme ailleurs, par les supporters et les clubs qui envisagent de changer d’entraîneur en cours de saison.

Ces dernières semaines, son nom a été associé en Italie aux bancs de la Juventus et de l’AC Milan, en vue d’un éventuel remplacement de Luciano Spalletti et de Ruben Amorim. Mais les rumeurs les plus importantes, qui prennent de l’ampleur ces dernières heures, le placent parmi les principaux candidats au poste d’entraîneur de Manchester United, où le remplacement de Michael Carrick paraît de plus en plus probable.

Après la publication en Angleterre de rumeurs sur les raisons qui freineraient les Red Devils (LIRE ICI), Conte a lui-même tenu à prendre la parole pour les démentir fermement, tout en laissant une grande porte ouverte.