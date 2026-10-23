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Emanuele Tramacere
Traduit par

Antonio Conte : « Pour le moment, aucune négociation avancée. Prêt à discuter, je n’ai jamais demandé les pleins pouvoirs. »

A. Conte
Manchester United
Milan AC
Juventus FC

L’entraîneur originaire du Salento a mis les choses au clair sur les rumeurs l’associant à Manchester United et à la Juventus.

Après la fin de son aventure avec le Napoli, Antonio Conte est inévitablement devenu l’un des entraîneurs dont on parle le plus et l’un des plus convoités, en Italie comme ailleurs, par les supporters et les clubs qui envisagent de changer d’entraîneur en cours de saison.

Ces dernières semaines, son nom a été associé en Italie aux bancs de la Juventus et de l’AC Milan, en vue d’un éventuel remplacement de Luciano Spalletti et de Ruben Amorim. Mais les rumeurs les plus importantes, qui prennent de l’ampleur ces dernières heures, le placent parmi les principaux candidats au poste d’entraîneur de Manchester United, où le remplacement de Michael Carrick paraît de plus en plus probable.

Après la publication en Angleterre de rumeurs sur les raisons qui freineraient les Red Devils (LIRE ICI), Conte a lui-même tenu à prendre la parole pour les démentir fermement, tout en laissant une grande porte ouverte.

  • Les « doutes » de United

    Aujourd’hui même, plusieurs médias italiens et anglais, citant des sources internes aux Red Devils, avaient confirmé les doutes de la direction du club anglais quant à la candidature de Conte. Celui-ci est certes considéré comme un excellent candidat, mais plusieurs points suscitent encore des réserves.

    Le premier, évoqué par Conte dans son message, concerne son fort caractère, qui pourrait, selon eux, entraîner plusieurs conflits avec les joueurs et le club.

    Le deuxième est lié à sa demande de ne subir aucune ingérence dans son travail et de disposer, de fait, des pleins pouvoirs, ce que l’entraîneur a également démenti.

    Le troisième est que la révolution qu’il aurait en tête conduirait Manchester United à une énième période de mercato marquée par de grosses dépenses et un bilan toujours plus lourd.

  • conte storia social mercato

    LE MESSAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

    Conte, rarement très actif sur les réseaux sociaux, a choisi une story Instagram pour répondre aux rumeurs anglaises. Il a démenti l’existence de négociations avancées et, surtout, les exigences supposées qui freineraient les Red Devils, tout en confirmant qu’il était disposé à écouter d’éventuelles propositions.


    « À la lumière des informations publiées ces derniers jours par plusieurs médias, en Italie comme à l’étranger, je pense qu’il est nécessaire de prendre la parole pour clarifier la situation. Mon nom a été associé à de nombreux clubs, mais il n’y a actuellement aucune négociation à un stade avancé.

    Après une expérience magnifique et couronnée de succès à la tête de Naples, je prendrai le temps nécessaire pour décider comment et quand reprendre un poste d’entraîneur. Ce sera une décision mûrement réfléchie, que je prendrai lorsque j’estimerai que les conditions sont réunies.

    J’ai lu que j’aurais déjà formulé des exigences financières et demandé les pleins pouvoirs aux clubs cités, ainsi que des réserves liées à ce qui est présenté comme mon "caractère fort". Ces affirmations sont sans fondement, car, à l’heure actuelle, aucun élément concret ne permet de porter de tels jugements.

    Si une opportunité concrète se présente, ce sera le moment de discuter avec le club intéressé et d’évaluer ensemble les conditions d’un éventuel accord, dans le respect des besoins de chacun et des caractéristiques qui définissent mon travail d’entraîneur.

    D’ici là, toute hypothèse concernant mes exigences et mon avenir professionnel reste une supposition et ne peut être considérée comme un fait. »

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