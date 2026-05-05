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Antonio Conte pose ses conditions pour rester à Naples, tandis qu’Aurelio De Laurentiis en formule quatre pour le convaincre de rester
Conte fixe ses conditions non négociables
D’après *Il Mattino*, Antonio Conte veut rester sur le banc du Stadio Diego Armando Maradona, mais il refuse de céder sur les principes sportifs essentiels.
Réputé pour ne rien céder sur ses principes, il exige que sa vision pour l’équipe première soit pleinement respectée, sans ingérence de la direction.
Selon nos informations, l’entraîneur aurait ressenti un certain isolement en début de saison, notamment après avoir contesté des décisions arbitrales, et les améliorations promises aux infrastructures ne se sont pas encore matérialisées, créant un climat tendu entre le banc et la direction.
Pour l’instant, il accepterait de faire abstraction des lacunes infrastructurelles, à condition qu’une frontière nette soit établie entre le domaine sportif et le reste de la gestion du club.
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De Laurentiis pose quatre conditions bien précises.
Le président du Napoli, De Laurentiis, s’apprête à poser ses conditions lors d’une réunion prévue après le prochain match contre Bologne.
Il a déjà fixé quatre exigences pour la saison 2026-2027 : réduire la masse salariale, actuellement d’environ 115 millions d’euros ; se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions ; et cette fois, franchir enfin le stade des phases de groupes.
Enfin, il entend rajeunir l’effectif en recrutant cinq joueurs capables d’endosser le maillot azzurro dès la saison prochaine.
Contraintes budgétaires et évolution de l'effectif
Le contexte financier joue un rôle déterminant dans ces négociations. Bien que le Napoli dispose de réserves importantes, le bilan du club reste dans le rouge, ce qui impose une approche prudente en matière de recrutement des joueurs et de gestion des salaires.
De Laurentiis entend mobiliser environ 190 millions d’euros de ces réserves pour assurer la pérennité financière du club plutôt que de se lancer dans une frénésie de dépenses inconsidérées.
Conte, qui a déjà quitté l’Inter et la Juventus lorsqu’il a jugé le « projet sportif » trop dilué, devra donc décider si ces contraintes sont compatibles avec son instinct de compétiteur.
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Un sommet prochain pour tracer la voie à suivre du Napoli
Le moment choisi pour cette réunion est stratégique : Naples veut d’abord valider mathématiquement son billet pour la Ligue des champions avant d’entrer dans le vif du sujet technique.
Pour De Laurentiis, la saison 2026-2027 est charnière, car le club approchera alors de son centenaire ; le président, désireux de revenir sur le devant de la scène médiatique, pourrait ainsi heurter la volonté de Conte d’exercer un contrôle total sur le domaine sportif.
Les deux parties se trouvent désormais à la croisée des chemins, et le sommet post-Bologne devrait déterminer si Conte restera la figure de proue du projet napolitain.