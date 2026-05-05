D’après *Il Mattino*, Antonio Conte veut rester sur le banc du Stadio Diego Armando Maradona, mais il refuse de céder sur les principes sportifs essentiels.

Réputé pour ne rien céder sur ses principes, il exige que sa vision pour l’équipe première soit pleinement respectée, sans ingérence de la direction.

Selon nos informations, l’entraîneur aurait ressenti un certain isolement en début de saison, notamment après avoir contesté des décisions arbitrales, et les améliorations promises aux infrastructures ne se sont pas encore matérialisées, créant un climat tendu entre le banc et la direction.

Pour l’instant, il accepterait de faire abstraction des lacunes infrastructurelles, à condition qu’une frontière nette soit établie entre le domaine sportif et le reste de la gestion du club.



